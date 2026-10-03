Samsung ruší výsadu notebooků Galaxy Book. Telefon Galaxy propojíte s počítačem s Windows 11 a procesorem Intel či AMD

Plynulý přenos souborů, kopírování textu nebo pokračování v prohlížení webu mezi telefonem a počítačem Samsung roky vázal na své notebooky Galaxy Book. Tuto vazbu ruší verze 2.1.6.0 aplikace Galaxy Connect. Její changelog zachytil server Android Authority a podle něj počítači nově stačí procesor architektury x64. Značka notebooku přestává hrát roli.
Pět funkcí, které dosud patřily jen majitelům Galaxy Book
Samsung tuto sadu nástrojů souhrnně nazývá „Propojená zkušenost“. Základem je sdílené úložiště. Obsah telefonu se objeví přímo v Průzkumníku Windows, kde se soubory dají prohlížet, kopírovat i přesouvat bez kabelu. Druhou funkcí je společná schránka: text nebo obrázek zkopírovaný v telefonu vložíte na počítači a funguje to i opačným směrem. Třetí funkce se týká prohlížeče Samsung Internet, protože stránku otevřenou v mobilu pošle na počítač jediné kliknutí.
Zbylé dvě funkce využije jen ten, kdo má i tablet Galaxy Tab. Klávesnicí a myší počítače ho může ovládat, jako by šlo o další část pracovní plochy, nebo z něj udělá druhý monitor.
Obě zařízení musí být přihlášená ke stejnému Samsung účtu a musí mít zapnuté Wi-Fi i Bluetooth. Kompletní výbavu Samsung váže na telefony s One UI 7 a novějším. Starší přístroje s One UI 4.1.1 a Společnými službami ve verzi 1.2.27 dostanou omezenou sadu funkcí.
Proč Samsung tak dlouho držel funkce pro sebe?
Propojení s telefonem bylo hlavním prodejním argumentem notebooků. Už v roce 2020 Samsung představoval řadu Galaxy Book jako zařízení, která „propojují Galaxy ekosystém“ a nabízejí plynulou návaznost na telefon. Stejné poselství zaznělo v lednu 2023 na akci Unpacked.
Ještě v březnu 2026 to vypadalo, že se nic nemění. Samsung tehdy uvedl prohlížeč Samsung Internet pro Windows a v poznámkách pod čarou psal, že poběží na Galaxy Book 3, 4, 5 a 6. K tomu připojil příslib, že se podpora „v budoucnu rozšíří na další zařízení“, ovšem bez termínu a bez seznamu. Dubnová aktualizace Galaxy Connect zapadá do stejného rozvolňování ekosystému, které tehdy firma jen naznačila.
Hovory a SMS dál obstará Phone Link od Microsoftu
Majitelé telefonů Samsung, kteří je propojují s Windows, nejspíš znají aplikaci Phone Link. Ta zvládá hovory, SMS, notifikace, fotky i spouštění mobilních aplikací. Funguje i na Windows 10 a s telefony jiných značek. Phone Link telefon na počítači zrcadlí, kdežto Galaxy Connect spojuje zařízení do jednoho pracovního prostoru. Aplikace se tak navzájem doplňují a dají se používat současně.
Apple má pro totéž systém Continuity. Patří do něj předávání rozdělané práce mezi zařízeními, univerzální schránka, použití iPhonu jako kamery pro Mac, ovládání iPhonu z počítače, okamžité sdílení připojení i hovory a SMS na Macu. Celé řešení je hlubší a jednotnější, funguje ale výhradně mezi zařízeními Apple. Galaxy Connect se k němu přibližuje v principu „začni na telefonu, pokračuj na počítači“. Hovory, SMS, sdílení internetu ani kamera telefonu mezi jeho pěti funkcemi nejsou, a na těchto místech si Continuity náskok drží.
Notebooky se Snapdragonem X v seznamu podporovaných chybí
Changelog nové verze nezmiňuje počítače s procesory ARM, kam patří například některé novější notebooky se Snapdragonem X. Samsung veřejně nepotvrdil, že by je chtěl podporovat. Mezera se tak týká právě novějších strojů, jejichž majitelé zůstávají tam, kde dosud byli všichni bez Galaxy Book.
Aplikace se stahuje z Microsoft Store. Zda má české rozhraní, se z dostupných informací ověřit nedá. Přesné datum vydání verze 2.1.6.0 Samsung neuvedl. Změna byla veřejně zachycena nejpozději 21. dubna 2026.