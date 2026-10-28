Kynuté knedlíky vařené ve vodě nebo v páře: Jak dosáhnout nadýchaného výsledku a neudělat při vaření zbytečné chyby

Kynutým knedlíkům jsem se roky spíš vyhýbala. Těsto si občas dělá, co chce, a člověk u něj snadno znejistí. Jenže když se doma chystá svíčková a už od rána je jasné, že se na ni všichni těší, stejně nakonec sáhnu po míse a zadělám. Tenhle recept beru jako spolehlivou domácí jistotu: pár obyčejných surovin, žádný složitý kvásek, pomalé vaření ve vodě a malý trik v podobě špetky , která knedlíkům pomůže k hezčí barvě. kurkumy
Na tomhle postupu mám ráda hlavně to, že si na nic nehraje. Suché věci nasypu do mísy, robot odvede většinu práce a já pak hlídám už jen kynutí a var. Když je těsto opravdu dobře
propracované a voda v hrnci jen mírně pobublává, knedlíky bývají nadýchané a nerozpadnou se. I tak se ale může stát, že některý praskne. U kynutých knedlíků to není žádná domácí tragédie, spíš běžná kuchyňská realita.
Můj tip z praxe: Jestli máte z kynutého těsta obavy, nezačněte hned dosypávat mouku jen proto, že se vám zdá měkké. Po několika minutách hnětení se často ukáže, že je přesně takové, jaké má být: lepí se na hák a trochu i na stěny mísy. Knedlík ve vodě a v páře: v čem je rozdíl
Kynuté knedlíky se u nás doma nejčastěji vaří
ve vodě. Je to prostě způsob, který znám od dětství a ke svíčkové mi k němu hlava pořád utíká jako první. Praktické rady kuchařek se ale shodují v jedné věci: knedlík potřebuje místo a klid. Při vaření ve vodě se po vytažení doporučuje knedlík co nejdřív propíchat, aby z něj mohla odejít pára. Kdyby zůstala uvnitř, střídka se může při chladnutí srazit. Zmiňuje to i článek Kuchařka pro dceru.
Vaření
v páře má zase jiné výhody. Povrch knedlíku není oslizlý, těsto se nerozvaří a u plněných kousků se člověk nemusí bát, že náplň uteče do vody. V některých domácnostech proto na páru nedají dopustit. Tady ale zůstávám u verze vařené ve vodě, protože ji dělám nejčastěji k omáčkám. Kdo má doma pařák, může stejné těsto vyzkoušet i v něm. Recept na poctivé kynuté knedlíky
Doba přípravy těsta: 10 minut První kynutí: 60 minut Druhé kynutí: 15 minut Doba vaření: 20 minut Počet porcí: 2 šišky Ingredience pro přípravu 500 g polohrubé mouky 1 sáček sušeného droždí 200-250 ml vlažné vody 1 lžička soli 1 špetka kurkumy 1 lžíce oleje na potření po uvaření dostatek osolené vody na vaření Postup přípravy domácích kynutých knedlíků
1. Do mísy robota nasypte
polohrubou mouku, sušené droždí, sůl a špetku kurkumy. Suchou směs krátce promíchejte, aby se droždí i sůl dostaly rovnoměrně do mouky.
2. Potom začněte pomalu přilévat
vlažnou vodu. Nedávejte ji všechnu najednou, protože mouka pokaždé saje trochu jinak. U mě to obvykle vychází na 200 až 250 ml.
3. Těsto nechte v robotu hníst zhruba
6 minut. Má být měkké, pružné a lehce se chytat na hák i na okraje mísy. Pokud působí moc tuze, přidejte po lžících trochu vody.
4. Mísu zakryjte
igelitem nebo potravinovou fólií a postavte ji na teplejší místo asi na 1 hodinu. Těsto by mělo zřetelně nabýt. Nechte kynout
Kynuté knedlíky podle Těhotného kuchaře: Osvědčený recept na měkké a nadýchané knedlíky k omáčkám i masu
5. Vykynuté těsto vyklopte na lehce navlhčenou plochu, případně na plochu jen jemně poprášenou moukou. Rozdělte ho na
2 bochánky a nechte je ještě 15 minut odpočívat.
6. Pak si navlhčete ruce a z bochánků vytvarujte dvě hladké
šišky. Mokré ruce se hodí hlavně ve chvíli, kdy nechcete do těsta zbytečně zapracovat další mouku.
7. Ve větším hrnci přiveďte k varu
osolenou vodu, potom ale plamen stáhněte. Knedlíky potřebují velmi mírný var, spíš klidné pobublávání než rozbouřený hrnec.
8. Knedlíky vložte do vody a vařte je celkem
20 minut. V polovině, tedy po 10 minutách, je opatrně otočte. Některé recepty počítají s dobou 20 až 25 minut podle velikosti, takže větším šiškám můžete pár minut přidat.
9. Hotové knedlíky ihned vyjměte a ještě horké je
propíchejte vidličkou. Pára se dostane ven a střídka tolik nespadne. Nakonec je potřete olejem, aby povrch zbytečně neosychal.
10. Krájejte je nití nebo ostrým nožem na plátky a podávejte hned, dokud jsou měkké. Výborné jsou ke
svíčkové, rajské i ke koprové omáčce. Co zbyde, dejte do chladu a druhý den krátce prohřejte v páře nebo na sítu nad hrncem. Zdroj: Pohled 111, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication, Knedlíky krájejte nití, nejlepší jsou čerstvé Proč mají kynuté knedlíky v české kuchyni pevné místo Když knedlík při vaření trochu praskne, nemusíte ho odepisovat. Často za to může příliš silný var nebo moc napnutý povrch při tvarování. Při vaření ve vodě nechte knedlíkům v hrnci dost prostoru. V malém hrnci se hůř otáčejí a snadněji se přilepí. Jestli chcete jemnější povrch a méně starostí s vodou, zkuste příště stejný základ těsta uvařit v páře.
Kynutý knedlík patří k české kuchyni podobně samozřejmě jako krajíc chleba k polévce. Na talíři není kvůli ozdobě. Drží pohromadě omáčku, maso i šťávu a dělá z nich sousto, které si spousta lidí spojuje s nedělí, rodinným obědem nebo svátečním jídlem. Houskový, bramborový, plněný ovocem. Pokaždé je v tom kus domácího vaření.
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