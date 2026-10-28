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Studenti chtějí nový pomník: pro agenta A-54, spolupracovníka Tří králů

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Letos v květnu pobývala tercie pražského Gymnázia Jana Keplera v krušnohorské obci Kovářská. Při jedné z výprav hledali studenti místo prvního setkání československých předválečných zpravodajců s jejich klíčovým agentem A-54 Paulem Thümmelem. Porovnáváním svědectví zpravodajců, místních map a výpovědí místních obyvatel se podařilo studentům toto místo dopátrat. K prvnímu osobnímu kontaktu zpravodajců (štábní kapitán Fryč,
profimedia-1007032687

profimedia-1007032687

Zdroj: Ilustrační foto: iDNES.cz / Profimedia
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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