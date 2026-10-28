Knicks prohrávali o třináct bodů a hrozil jim historický start. Pak pustili Detroit k pouhým 25 bodům za dvě čtvrtiny

New York Knicks měli před úterním zápasem s Detroitem nepříjemnou bilanci. Obhájce titulu prohrál všechny tři úvodní zápasy nové sezony, zatímco Pistons přijeli s třemi vítězstvími. A po první čtvrtině, kterou Detroit vyhrál 38:25, se zdálo, že nepovedený vstup New Yorku bude pokračovat.
Jenže v následujících čtyřiadvaceti minutách se obraz hry dramaticky změnil. Detroit zaznamenal ve druhé a třetí čtvrtině dohromady pouhých 25 bodů. New York převzal kontrolu a z náskoku soupeře vytvořil vlastní vedení, které už nepustil. Výhra 111:97 ukončila sérii tří porážek a zabránila situaci, v níž by Knicks vyrovnali historicky nejhorší čtyřzápasový začátek obhájce titulu.
Detroit najednou nemohl trefit koš
Hned první čtvrtina přitom vypadala pro hosty dobře. Detroit dával body pravidelně a New York nedokázal dostatečně zpomalovat jeho útok. Od druhé části se ale skóre začalo měnit. Pistons ve druhé čtvrtině nastříleli pouze dvanáct bodů a po přestávce přidali ve třetí ještě třináct.
Samotné číslo ale neodpovídá na celou otázku, proč se tak stalo. Podle zápasových statistik Detroit ve druhé čtvrtině proměnil pouze tři z 21 střel z pole. Tak mimořádně slabou úspěšnost nelze automaticky připsat jen dokonalé obraně Knicks. Část střel může být dobře vynucených, část otevřených a neproměněných. Bez rozboru jednotlivých zakončení by bylo přehnané prohlásit, že New York našel zázračnou taktickou změnu.
Přesto rozdíl mezi úvodní a dalšími dvěma čtvrtinami ukazuje, že se hostům přestalo dařit vytvářet souvislý tlak. Knicks byli aktivnější při získávání míčů a svou práci pod košem dokázali spojit s lepším přechodem do útoku.
Towns zajistil body i druhé šance
Karl-Anthony Towns odehrál mimořádný zápas: 27 bodů a 20 doskoků. To jsou čísla, která dobře vysvětlují, proč měl New York po úvodním propadu stabilnější základ. Doskok neznamená jen získaný míč. Je to také konec soupeřovy akce, možnost vyběhnout do protiútoku nebo naopak druhá šance na vlastní útočné polovině.
Towns se ve druhém poločase výrazně prosadil a právě on přispěl k tomu, že Detroit nemohl po nepovedených střelách snadno získávat kontrolu nad utkáním zpět.
Jalen Brunson navíc po mizerném prvním poločase našel střelecký rytmus. Do přestávky proměnil jen jednu z devíti střel, přesto zakončil večer s 23 body. Ve třetí čtvrtině se přidal k rychlé jedenáctibodové sérii Knicks a New York tuto část vyhrál 37:13. Po třech čtvrtinách už vedl 88:63.
Jeden zápas krizi nevysvětluje ani neukončuje
Detroit v předchozí sezoně New York opakovaně výrazně porážel a i proto je úterní vítězství pro Knicks psychologicky důležité. Zároveň by bylo uspěchané vyvozovat ze čtyřiadvaceti dobrých minut definitivní návrat mistrovského mužstva do formy.
Je tu ale první konkrétní důvod k optimismu. Knicks se dokázali přizpůsobit průběhu zápasu, využili Townsovu sílu na doskoku a ve třetí čtvrtině konečně spojili dobrou obranu s produktivním útokem. Právě takové úseky byly základem jejich předchozí mistrovské sezony.
Další zápasy ukážou, zda se New Yorku podařilo obnovit návyky, které na začátku nového ročníku postrádal. Úterní duel zatím říká něco přesnějšího: když Knicks přestanou soupeři dovolovat snadné body a současně se jim rozběhne Brunson, mají pořád dost kvality, aby zvládli i nepříznivý vývoj proti velmi dobrému týmu.
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Zdroje: Vše o sportu [1], Associated Press / CBS Sports – Knicks avoid 0-4 start, top Pistons behind Towns [2], CBS New York – Knicks get first win of season [3].