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Saláty bez půdy i slunce. Děti v Bohumíně testují hydroponickou farmu

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Bazalka, koriandr a několik druhů salátů rostou v nové badatelské učebně Domu dětí a mládeže Fontána v Bohumíně. Hydroponická farma za zhruba 300 tisíc korun umožňuje dětem pěstovat rostliny po celý rok bez hlíny a přirozeného slunečního světla.
Saláty bez půdy i slunce. Děti v Bohumíně testují hydroponickou farmu

Saláty bez půdy i slunce. Děti v Bohumíně testují hydroponickou farmu

Zdroj: město Bohumín
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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