Apple chystá na 28. října velkou show v LA. Na scénu míří první MacBook s OLED displejem a úplně novým designem

Pozvánku na speciální akci Applu sdílel v neděli 19. října Greg Joswiak, viceprezident společnosti pro celosvětový marketing. Podle serveru 9to5Mac má akce začít 28. října v 10:00 pacifického času. Co přesně Apple představí, společnost předem neprozradila. Tentokrát se však spekuluje především o nových počítačích Mac. Mark Gurman z agentury Bloomberg už delší dobu informuje o připravovaném MacBooku Pro s OLED displejem, dotykovým ovládáním a přepracovaným designem. Výřez pro kameru by podle některých zpráv mohl nahradit menší průstřel, případně řešení inspirované funkcí Dynamic Island z iPhonů. Pokud se tyto informace potvrdí, půjde o jednu z nejvýraznějších změn MacBooku Pro od redesignu v roce 2021. Hlavní novinky by se přitom nemusely týkat jen výkonu, ale také samotného způsobu používání počítače.
Co všechno se na 28. října čeká
Termín akce podle zveřejněné pozvánky odpovídá dostupným informacím, konkrétní seznam představených produktů ale zatím potvrzený není. Zprávy serverů MacRumors a Bloombergu naznačují, že by se pozornost mohla soustředit na několik zařízení:
- 14″ a 16″ MacBook Pro s OLED displejem – očekává se nový design, dotykové ovládání a čipy M5 Pro a M5 Max.
- 14″ MacBook Pro se základním čipem M6 – podle spekulací by mohl zachovat současný typ displeje s mini-LED podsvícením.
- 24″ iMac s čipem M6 – možný nástupce současného modelu s čipem M4.
- iPad mini s OLED displejem – spekuluje se o první generaci tohoto tabletu s organickým panelem.
Jde však o očekávání založená na neoficiálních zprávách, nikoli o potvrzený program akce. Není proto jisté, že Apple představí všechna uvedená zařízení ve stejný den.
Podle některých informací by navíc nemuselo jít o tradiční keynote s velkou prezentací na pódiu. Ve hře je kombinace předtočeného videa a prezentací pro novináře. Podrobnosti o formátu akce a případném veřejném přenosu je ale nutné ověřit v oficiálních informacích Applu na stránce Apple Events.
Proč je OLED v Macu tak velká věc
iPhony používají OLED displeje od roku 2017 a iPady Pro přešly na tuto technologii v roce 2024. MacBooky Pro však zatím spoléhají na panely Liquid Retina XDR s mini-LED podsvícením. Ty nabízejí vysoký jas, kontrastní obraz a kvalitní HDR, ale na rozdíl od OLED panelů nevytvářejí světlo přímo jednotlivé pixely.
OLED funguje jinak: každý pixel svítí samostatně a při zobrazování černé se může úplně vypnout. Výsledkem je velmi hluboká černá, vysoký kontrast a rychlá odezva. Technologie zároveň umožňuje vyrábět tenčí zobrazovací panely. Neznamená to ale automaticky vyšší jas nebo lepší obraz ve všech situacích. Současné mini-LED displeje MacBooků Pro totiž už nyní nabízejí velmi dobrý jas i HDR.
Apple navíc u iPadu Pro představilo tandemový OLED panel, který využívá dvě vrstvy organických světelných diod. Toto řešení pomáhá dosahovat vyššího jasu a zlepšovat životnost panelu. Zda a v jaké podobě se podobná technologie objeví také v MacBooku Pro, zatím není oficiálně potvrzené. Případný přechod MacBooku Pro na OLED by tak znamenal především změnu v kvalitě zobrazení, kontrastu a konstrukci displeje. Pokud Apple skutečně přidá i dotykovou vrstvu, půjde zároveň o významnou změnu způsobu ovládání počítače.
Nový design: lehčí tělo, konec výřezu, dotyk
Podle zpráv Marka Gurmana z Bloombergu připravuje Apple výrazně přepracovaný MacBook Pro. Zmiňuje se dotykový displej, úprava prostoru kolem přední kamery a změny konstrukce. Některé starší informace hovořily také o výrazně tenčím těle, přesné rozměry a hmotnost nového modelu ale zatím nejsou potvrzené.
Jednou z možných změn je nahrazení současného výřezu pro kameru menším průstřelem. Spekuluje se také o prvku inspirovaném funkcí Dynamic Island, kterou Apple používá na iPhonech. Zatím však není jasné, zda by šlo o stejnou funkci, nebo pouze o podobné řešení pro zobrazení upozornění a dalších informací.
Dotykové ovládání by představovalo další zásadní změnu. Apple se dlouhodobě drželo odděleného ovládání Maců a iPadů, přičemž u počítačů kladlo důraz na klávesnici, myš a trackpad. Pokud se dotykový displej skutečně objeví, mohl by se hodit například při posouvání obsahu, práci s nabídkami, rychlých úpravách nebo prezentacích.
Pro dlouhodobou práci by však stále záleželo na tom, jak Apple dotykové ovládání propojí s macOS. Samotný dotykový panel totiž ještě neznamená, že bude celý systém pohodlný pro ovládání prsty. Spekulovalo se také o možném přejmenování nejvyššího modelu na „MacBook Ultra“. Novější zprávy ale tuto možnost jednoznačně nepotvrzují. Zatím proto není důvod předpokládat, že Apple opustí zavedené označení MacBook Pro.
Výkon: tady čekejte překvapení jiného druhu
Podle dosavadních spekulací by nové MacBooky Pro s OLED displejem nemusely dostat čipy M6 Pro a M6 Max. Místo toho se zmiňuje možnost, že zůstanou u generace M5 Pro a M5 Max, zatímco základní 14″ MacBook Pro by mohl přejít na čip M6. Podobný čip se očekává také u další generace iMacu. Jde však o neoficiální informace, které Apple zatím nepotvrdilo.
Pokud se tyto předpoklady naplní, hlavní změnou dražších MacBooků Pro nebude nutně vyšší výpočetní výkon, ale především displej, konstrukce a způsob ovládání. Pro uživatele, kteří už nyní mají dostatečně výkonný MacBook Pro, tak může být důležitější kvalita obrazu než samotný upgrade procesoru.
Dotykové notebooky s OLED displeji přitom nejsou na trhu žádnou novinkou. Například Dell a Samsung nabízejí modely s dotykovými OLED panely už nyní. Jejich ceny a parametry se ale liší podle konkrétní konfigurace a trhu, takže přímé srovnání vyžaduje porovnávat stejně vybavené modely.
Případný MacBook Pro s OLED by byl zajímavý především tím, že by Apple tuto technologii spojilo s macOS a svým pojetím profesionálního notebooku. Rozhodující proto nebude jen samotný displej, ale i to, jak dobře bude dotykové ovládání fungovat v běžných aplikacích.
Kdy koupit a za kolik
Apple zatím oficiálně nepotvrdilo české ceny ani datum zahájení prodeje očekávaných modelů. V neoficiálních zprávách se objevuje termín pátek 6. listopadu 2026, ten je však nutné považovat za nepotvrzený. Pro srovnání lze sledovat ceny současných zařízení v českém obchodě Applu, které se mohou lišit podle konfigurace a případných změn ceníku.
Pokud Apple zařadí OLED MacBooky Pro nad současné modely s mini-LED displejem, lze očekávat, že půjde o dražší varianty. Konkrétní cenový rozdíl ale zatím nelze spolehlivě odhadnout.
Kdo plánuje nákup MacBooku Pro a zajímá ho především nový displej, dotykové ovládání a přepracovaný design, může se vyplatit s nákupem počkat na oficiální oznámení. Pokud však potřebujete výkonný notebook okamžitě, současná generace MacBooků Pro už nabízí vysoký výkon a kvalitní displej. Očekávané novinky zatím nejsou potvrzené natolik, aby bylo možné doporučit odklad nákupu každému.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík