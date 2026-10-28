Tyto staré černé hodinky vypadají nenápadně. Sběratelé za ně ale platí 100 000 Kč. Rozhoduje značka na ciferníku

Starý strojek, nové hodinky
Kapesní hodinky byly ještě na začátku 20. století běžnou součástí výbavy mužů. Nosily se ve vestové kapse a jejich majitelé je pravidelně natahovali. Dnes se mnohé dochovaly v původním stavu, jiné mají poškozené pouzdro nebo za sebou dlouhá desetiletí bez údržby.
Právě takové mechanismy mohou posloužit jako základ pro nové hodinky. V hodinářském světě se pro spojení historického strojku s nově vyrobeným pouzdrem používá označení marriage watch, tedy volně přeloženo hodinky vzniklé spojením starých a nových součástí.
V Liberci se tomuto přístupu věnuje Ateliér Pryimak pod vedením Ihora Pryimaka. Historický strojek hodinář nejprve rozebere, vyčistí, promaže a seřídí. Teprve potom přichází na řadu nové pouzdro a výsledná podoba hodinek.
Každý kus může vypadat jinak
Nové pouzdro umožňuje dát původnímu mechanismu zcela odlišný vzhled, než jaký měl v kapesních hodinkách. U popisovaného typu zakázkové výroby se uplatňuje nerezová ocel, ruční rytina, černý smaltovaný ciferník nebo safírové sklo.
Výsledkem není běžný sériový výrobek, ale jednotlivý kus, jehož vzhled závisí na návrhu a použitých součástkách. Právě kombinace historického mechanismu a současného řemeslného zpracování je hlavním důvodem, proč se podobné hodinky mohou prodávat za výrazně vyšší částky než obyčejné staré kapesní hodinky.
Důležité je ovšem rozlišovat mezi stářím strojku a stářím celých hodinek. Pokud hodinář použije mechanismus starý téměř sto let a vloží jej do nového pouzdra, nevznikají tím automaticky původní historické náramkové hodinky. Jde o nový výrobek sestavený z historické a současné části.
Proč mohou stát desítky tisíc korun
Cena takových hodinek se neodvíjí pouze od značky na ciferníku. Roli hraje stav a původ mechanismu, rozsah renovace, složitost nového pouzdra i množství ruční práce. U zakázkového kusu se navíc platí za individuální návrh a skutečnost, že stejný výrobek nemusí být možné znovu vytvořit.
V nabídce Ateliéru Pryimak se objevují hodinky, jejichž cena se pohybuje v řádu desítek tisíc korun. Jeden z popisovaných kusů byl na Aukru nabízen s vyvolávací cenou 89 900 korun. Taková částka však sama o sobě nedokazuje, že se hodinky za tuto cenu skutečně prodají nebo že jde o investici se zaručeným budoucím výnosem.
Při nákupu podobného výrobku se proto vyplatí zjistit, jaký strojek obsahuje, zda byl odborně servisován a které části jsou původní. U starožitností i zakázkových hodinek je původ součástek podstatnou informací.
Staré kapesní hodinky tak mohou posloužit nejen jako rodinná památka, ale také jako základ nového výrobku. Jeho hodnota však závisí na konkrétním mechanismu, kvalitě zpracování a zájmu kupujících, nikoli pouze na tom, kolik let uplynulo od výroby původního strojku.
Zdroje článku: aukro.cz, atelierpryimak.cz, nespechej.cz
Autor článku: Tereza Holubová