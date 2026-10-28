Listy i plody zimostrázu jsou jedovaté a vyvolávají dušnost. Přesto ho má na zahradě každý druhý Čech a netuší, jak s ním zacházet

Stačí projít kteroukoli vilovou čtvrť a během pár minut narazíte na úhledně zastřižené obruby, kuličky v květináčích u vchodu nebo nízký živý plot podél cesty. Zimostráz vždyzelený (
Buxus sempervirens) se v českých zahradách drží už od pozdního středověku a dodnes patří k nejvděčnějším keřům pro tvarování. Málokdo si ale při jarním zastřihování uvědomí, že drží v ruce jedovatou rostlinu. Botanici ze Státní univerzity Severní Karolíny mezi jeho jedovaté látky řadí buxin a další alkaloidy. Jejich účinek se po spolknutí neomezuje na podrážděný žaludek a u většího množství může dojít až k selhání dýchání. Zimostráz proto může zůstat ozdobou zahrady. Jen se s ním musí zacházet jako s jedovatým keřem, ne jako s neškodnou zelenou výplní u branky. Jedovatý zimostráz: co se skrývá v listech, kůře a kořenech
Největší podíl toxických látek nesou podle odborných profilů listy. Veterinární a herbářové databáze ale k rizikovým částem přidávají také kořeny, kůru a větvičky. Účinnou složkou jsou alkaloidy, konkrétně buxin a příbuzné steroidní sloučeniny. Rostlina je pravděpodobně vytváří jako obranné látky proti býložravcům, což by vysvětlovalo, proč zimostráz zvěř i hmyz obvykle obchází.
U člověka se otrava ohlásí trávicími obtížemi a postupně se může rozšířit na nervový systém. Profil v databázi
Plant Toolbox severokarolínské univerzity vyjmenovává tyto projevy: nevolnost a zvracení, průjem, závratě, křeče, při požití většího množství selhání dýchání.
Právě poslední bod dává zimostrázu vážnější rozměr. Po větší dávce mohou alkaloidy zasáhnout nervovou a dýchací soustavu a dušnost pak přestává být pouhou nepříjemností. Domácí mazlíčci reagují podobně. Americká organizace ASPCA eviduje zimostráz jako toxický pro psy, kočky i koně. Psi a kočky obvykle zvracejí a trpí průjmem, koně stíhá kolika, křeče a v těžkých případech i selhání dýchání.
Pro srovnání: Toxikologické informační středisko mezi venkovní nebezpečné rostliny zařazuje tis, oleandr, náprstník, ocún, konvalinku či lýkovec. Zimostráz do této skupiny patří svým charakterem. Nejsilnější jed zahrady to sice nebude, mezi bezpečné rostliny ho ale také řadit nelze.
Dotek, nebo sousto? Kde začíná skutečné nebezpečí
Uklidňující zpráva zní, že pouhé pohlazení keře nikomu neublíží. Americké centrum Poison Control uvádí, že kontakt s pokožkou může vyvolat nanejvýš mírné podráždění a jinak je běžná manipulace obecně bezpečná. Severokarolínští botanici doplňují, že míza může u citlivějších lidí způsobit kontaktní dermatitidu. Z toho plyne jednoduchý pracovní režim: rukavice, při rozsáhlejším řezu dlouhé rukávy, žádné utírání obličeje špinavou rukou a po práci důkladné umytí rukou i nářadí.
Opravdové riziko nastupuje ve chvíli, kdy se kousek rostliny dostane do úst. Dospělý člověk zimostráz sotva omylem sní, batole zvědavě ochutnávající lístky nebo plody je však jiný případ. Ještě zrádnější bývají čerstvé odstřižky. Hromádka zelených větviček na trávníku láká psa k okusování a v koňském výběhu může nadělat skutečnou paseku. Herbář Státní univerzity Severní Karolíny výslovně varuje, že právě nedbale odhozené zbytky po střihu stojí za řadou otrav hospodářských zvířat.
Zimostráz proto nepatří k pískovišti, dětskému koutku, k psí misce ani na okraj výběhu. Pokud pes opakovaně okusuje zeleň nebo po zahradě běhá batole bez dozoru, dává podle nás smysl keř přesadit, případně se ho úplně zbavit.
Kam volat při podezření na otravu: Toxikologické informační středisko při VFN a 1. LF UK odpovídá na dotazy laiků i lékařů nonstop, a to k otravám lidí i zvířat. Akutní linky: 224 91 92 93 a 224 91 54 02, při poruše 725 103 658. U zvířat se obraťte také na svého veterináře. Zdroj fotografie: Pixabay Proč se tak riskantní keř vysazuje na každém rohu
Obliba zimostrázu má praktické kořeny. Drobné husté listy, celoroční zeleň, pomalý růst a mimořádná tolerance k pravidelnému stříhání z něj dělají sochařský materiál, jaký jen tak nenajdete. Polské zahradnické encyklopedie mu přisuzují uplatnění v živých plotech, bludištích, obrubách, špalírech i zelených sochách. Britská Královská zahradnická společnost (RHS) ho chválí jako nenáročný keř do záhonu i do nádoby, který snese slunce stejně dobře jako stín. Na jaře navíc nenápadně kvete a jeho pylem bohaté kvítky vyhledávají včely.
Výběr kultivaru se řídí účelem:
Odrůda Charakter Kam se hodí Suffruticosa zakrslá, do zhruba 1 m nízké obruby, lemy záhonů Elegantissima listy s bílým lemem tvarované ploty, nádoby Faulkner drobnolistá, kompaktní nízké formované živé ploty
Kromě užitku hraje roli i tradice. Stálezelený keř s dlouhým životem byl odpradávna vnímán jako symbol věčného života a v křesťanských zvycích se objevoval mimo jiné o Květné neděli. Není divu, že mnozí ho dodnes považují za samozřejmou součást každé pořádné zahrady.
Nejčastější chyby při střihu, hnojení a zálivce
Zimostráz odpustí leccos, ale některé prohřešky se mu vymstí hnědými skvrnami, prořídlými výhony nebo zimním úhynem. Nejčastěji se opakují tyto:
Pozdní dávka dusíku. Hnojení koncem léta či na podzim žene keř do měkkých přírůstků, které nestihnou vyzrát a v mrazu zmrznou. Stříhání za ostrého slunce a tupými nůžkami. Roztřepené řezy na rozpálených listech snadno zhnědnou. Lepší je zamračený den a nabroušená čepel. Špatné načasování. Tradiční rytmus počítá se dvěma řezy, v březnu či dubnu a v polovině léta, kdy se přírůstky zkrátí zhruba o třetinu. Aktuální pěstitelský průvodce RHS radí mladé rostliny přistřihnout v květnu, drobné korekce dělat do srpna a dospělé keře tvarovat nejlépe v srpnu, kdy nové výhony vyzrají. Podzimní zásah vyprovokuje křehký růst, který pak nezvládne mráz, vítr a choroby. Odstřižky ponechané na zemi. Z hlediska toxicity jde o největší přešlap. Uklízet je potřeba hned, ne až druhý den. Přemokřený substrát. Zimostráz vyžaduje propustnou půdu a nádoba bez odtokových otvorů je pro něj pastí.
Při výsadbě do země stojí za to prokypřit pás pro živý plot do hloubky rýče, u solitéru vyhloubit jámu zhruba třikrát širší, než je kořenový bal. Běžný druh se sází na 30 až 40 cm, kompaktní kultivary typu Suffruticosa hustěji, na 10 až 15 cm. Do nádoby volte květináč alespoň 45 cm široký s těžším substrátem s podílem hlíny.
Zimování zimostrázu: říjen rozhoduje o jarním hnědnutí
Podle RHS snese zimostráz mrazy kolem −15 až −20 °C, takže běžná česká zima ho v zemi nezlomí. Větší hrozbu představuje zimní sucho. Stálezelené listy odpařují vodu i v lednu, a když jsou kořeny v promrzlé zemi, rostlina žízní. Škody se pak projeví až na jaře, kdy listy a výhony náhle zhnědnou.
Keře v zemi proto před zimou nastýlejte mulčem z kůry nebo listí. Při suchém podzimu a v bezmrazých obdobích zalijte i v prosinci. U nádob je péče náročnější. Polští zahradníci doporučují obložit stěny i dno květináče polystyrenovými deskami a zachovat přitom odtokové otvory. Ideálně se to dělá už při výsadbě, a proto se vyplatí sáhnout po větší nádobě, protože izolace ubere kořenům místo. Svrchní vrstvu substrátu přikryjte mulčem. Osvědčená je také podložka pod květináč a juta kolem nádoby. A hlavně nezapomínejte zalévat, i když venku mrzne.
Podzim je zároveň vhodnou dobou k výsadbě, pokud se stihne dřív, než půda promrzne. Při nákupu sazenic se vyplatí zkontrolovat, zda nenesou známky plísňového onemocnění nebo stopy po zavíječi zimostrázovém. Obě pohromy dokážou v některých oblastech pěstování zimostrázu značně znepříjemnit.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková