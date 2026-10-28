Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Socha Svobody má 140 let. Než ji Američané vztyčili, hrozilo, že pro ni neseženou peníze na podstavec

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Dnes patří k nejslavnějším památkám světa, ale její vznik nebyl hladkou slavnostní cestou. Francie nechala postavit monumentální sochu, Spojené státy měly zaplatit podstavec. Právě na něj však začaly docházet peníze. Když byla 28. října 1886 Socha Svobody konečně odhalena, stála za ní také nečekaná mobilizace obyčejných dárců.
Socha Svobody má 140 let. Než ji Američané vztyčili, hrozilo, že pro ni neseženou peníze na podstavec

Socha Svobody má 140 let. Než ji Američané vztyčili, hrozilo, že pro ni neseženou peníze na podstavec

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:15

Reklama
Další články z Kód Enigma
Muž našel v australské zemi zlato za miliony. Proč se právě tento kov stal symbolem bohatství?
Muž našel v australské zemi zlato za miliony. Proč se právě tento kov stal symbolem bohatství?
V Třeboni padl téměř 300letý dub. Nejstarší české stromy ale pamatují i dobu před Karlem IV.
V Třeboni padl téměř 300letý dub. Nejstarší české stromy ale pamatují i dobu před Karlem IV.

Na nádvoří třeboňského zámku se zřítil dub, který rostl přibližně od poloviny 18. století. Jeho příběh ale...

V lomu našli lebku pravěkého dítěte. Jediný detail obrátil představy o původu člověka
V lomu našli lebku pravěkého dítěte. Jediný detail obrátil představy o původu člověka

Když se v roce 1924 dostala z jihoafrického vápencového lomu malá zkamenělá lebka, vypadala jako zvláštní...

Méně mříží, méně návratů do vězení? Český experiment v Jiřicích ukázal překvapivý rozdíl
Méně mříží, méně návratů do vězení? Český experiment v Jiřicích ukázal překvapivý rozdíl

Odsouzení pracují, učí se hospodařit a řeší problémy, které je čekají po propuštění. Přitom stále...

Československo se rodilo za oslav, ale ne všichni jeho obyvatelé nový stát chtěli
Československo se rodilo za oslav, ale ne všichni jeho obyvatelé nový stát chtěli

V Praze se v říjnu 1918 oslavovala samostatnost, ale v německy mluvících oblastech a v části území bývalých...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

KodEnigma.cz se věnuje zajímavostem napříč obory – od přírody a historie přes vědu, vesmír až po záhady a nečekané objevy. Články otevírají témata, která dokážou překvapit, inspirovat i přimět k zamyšlení. Silnou stránkou webu je pestrost – jednou narazíte na příběhy dávných civilizací, jindy na...

Všechny články tohoto autora →
Kód Enigma
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.