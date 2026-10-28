Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky

Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníkyZdroj: BrKo Ensemble
Článek byl publikován 28.10.2026 14:00
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Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →