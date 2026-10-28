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Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky

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Nenašli verzi české hymny s cimbálem, připravili proto vlastní verzi. Mladí hudebníci z Brna a okolí se rozhodli, že ikonickou píseň upraví pro mladší generaci. Vrstevníkům chtějí vštípit, že státní svátky nejsou pouze dny volna ve škole, ale připomínají zásadní okamžiky dějin.
Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky

Českou hymnu upravili po svém. Mladí hudebníci chtějí oslovit vrstevníky

Zdroj: BrKo Ensemble
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

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