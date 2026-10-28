Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Sekačka sama o sobě nestačí. Kdo trávník jen poseká a odejde, do měsíce se mu v něm zabydlí plevel a holá místa

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Nízko střižený trávník v horku řídne překvapivě rychle. Do mezer se pak hrne mech, jetel a lipnice roční. O výsledku rozhoduje výška řezu i to, co uděláte po seči.
Sekačka sama o sobě nestačí. Kdo trávník jen poseká a odejde, do měsíce se mu v něm zabydlí plevel a holá místa

Sekačka sama o sobě nestačí. Kdo trávník jen poseká a odejde, do měsíce se mu v něm zabydlí plevel a holá místa

Zdroj: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři
Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:00

Reklama
Další články z Chalupáři-Zahrádkáři
Sedm balkonových rostlin, které kvetou od června do mrazu a přežily i letošní vedra
Sedm balkonových rostlin, které kvetou od června do mrazu a přežily i letošní vedra
Listy i plody zimostrázu jsou jedovaté a vyvolávají dušnost. Přesto ho má na zahradě každý druhý Čech a netuší, jak s ním zacházet
Listy i plody zimostrázu jsou jedovaté a vyvolávají dušnost. Přesto ho má na zahradě každý druhý Čech a netuší, jak s ním zacházet

Zimostráz lemuje chodníky a předzahrádky po celé republice. Jeho listy, kůra i odstřižky však obsahují...

Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď
Kilogram kopřiv a kbelík vody vyřeší mšice, plíseň i předzimní oslabení rostlin. Připravte se na jaro už teď

Z kilogramu čerstvých kopřiv a deseti litrů vody vznikne za dva týdny výluh, který hnojí, posiluje a...

Zmarlika v květnu pokryje květy celý kmen, větve i kůru. Sazenici koupíte za pár stovek, ale vypadá jako strom z botanické zahrady
Zmarlika v květnu pokryje květy celý kmen, větve i kůru. Sazenici koupíte za pár stovek, ale vypadá jako strom z botanické zahrady

Zmarlika kanadská se dá v českém e-shopu sehnat za 331 Kč. Na jaře obsype holé větve, a časem i kmen,...

Popel z komína do kompostu a záhon se promění. Pro jednu skupinu rostlin je ale jedovatý
Popel z komína do kompostu a záhon se promění. Pro jednu skupinu rostlin je ale jedovatý

Popel z čistého dřeva obsahuje zhruba čtvrtinu vápníku a pět procent draslíku. Do kompostu i na kyselý...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

Všechny články tohoto autora →
Chalupáři-Zahrádkáři
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.