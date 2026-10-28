Sekačka sama o sobě nestačí. Kdo trávník jen poseká a odejde, do měsíce se mu v něm zabydlí plevel a holá místa

Sobotní dopoledne, sekačka nastavená co nejníž, aby se do příštího víkendu nemuselo znovu. Pár dní vypadá zahrada upraveně, jenže pak přijde týden bez deště a třicítky. Asi nepřekvapí, že jde o nejrychlejší cestu k lysinám: tráva seříznutá na 3 až 4 cm v suchu a horku vytváří holá místa, která vzápětí obsazuje mech a plevel. Podle nás je měsíc realistická doba, během které se chyba ukáže naplno, zvlášť když byl drn už předtím prořídlý a chybí zálivka. Samotná seč totiž péči spouští, ale zdaleka ji nevyčerpá. Kdo po ní neřeší výšku, odřezky, výživu a mezery v porostu, chystá plevelu ustlané místo.
Výška sečení: pár centimetrů, které rozhodují o hustotě trávníku
Bezpečná hodnota pro běžný okrasný či rekreační trávník se v českých podmínkách pohybuje kolem 4 až 6 cm. V suchu a horku doporučujeme držet porost spíš na horní hranici, tedy 5 až 6 cm, a znovu sekat teprve tehdy, když dosáhne 8 až 10 cm. Americké univerzitní poradny jdou ještě výš: pro běžné trávníky uvádějí zhruba 6 až 7,5 cm.
Vyšší stébla fungují jako stínítko. Zakrývají půdu, zpomalují výpar a semenům plevelů ubírají světlo, bez kterého nevyklíčí. Proč na tom tolik záleží, vysvětluje
Colorado State University Extension: méně listové plochy znamená slabší fotosyntézu, pomalejší růst kořenů a vyčerpané zásoby cukrů. Takový trávník hůř snáší sucho a snadněji podléhá chorobám. Řídne. A plevel mezery nepřehlédne.
Doporučení se netýkají jen zámořských trávníků. Směsi z českých zahradnictví a hobbymarketů stojí na stejných druzích, tedy na kostřavách, lipnici luční a jílku vytrvalém. Parková směs od SEED SERVICE i okrasné směsi Šlechtitelské stanice Větrov se skládají právě z nich, takže uvedené výšky platí i pro typickou tuzemskou zahradu.
Pravidlo jedné třetiny: jak sekačka umí trávník oslabit
Nejčastější prohřešek zní nevinně: sekat jednou za čas, zato pořádně. Odborníci z
Cornell IPM ho shrnují do pravidla jedné třetiny. Najednou se smí odebrat nanejvýš třetina výšky porostu. Když chcete trávník udržovat na 6 cm, sekáte zhruba při 9 cm. Kdo počká na 15 cm a pak stáhne trávu na čtyři, připraví ji o většinu listů a pošle ji do šoku.
Z toho plyne i četnost. Na jaře a začátkem léta, kdy tráva roste nejrychleji, může jít o seč dvakrát týdně, v suchém srpnu klidně jednou za dva týdny. Rozhoduje tempo růstu, kalendář je jen orientační.
Stejně podceňovaný bývá stav nože. Tupá čepel stébla neřeže čistě, ale trhá je a třepí, roztřepené konce hnědnou a usychají a poraněná tkáň láká choroby. Nabroušení jednou až dvakrát za sezónu stojí pár korun a trávník to pozná okamžitě.
Pozor také na zanedbanou plochu. Přerostlý porost se podle iZahrádkáře zkracuje postupně: nejdřív sekačku nastavit aspoň na polovinu výšky nejvyšších stébel a další snížení odložit o 4 až 6 dní. První seč sezóny, obvykle když tráva dosáhne 8 až 10 cm, má být spíš vyšší a šetrná.
Po seči přichází výživa, zálivka a dosévání
Teprve tady se odlišují zahrady, které vypadají dobře v květnu, od těch, které vydrží až do září. Seznam úkonů vypadá zhruba takto:
Hnojení ve třech dávkách. Pro hustý porost bez plevele dostatek dusíku – stopové prvky a poměr N:P:K:Mg přibližně 6:2:3:1. Podle podrobného rozpisu hnojení patří první letní dávka na písčitých půdách do druhé poloviny května, na těžších na začátek června. Zálivka hlouběji a méně často. Krátké denní kropení drží kořeny u povrchu. Vydatnější dávka jednou za několik dní je nutí růst do hloubky. Když stopy po došlapu zůstávají slehlé, trávník žízní. Mulčování jemnými odřezky. Posekaná tráva rovnoměrně rozprostřená po ploše kryje půdu a omezuje odpar. Podle CSU navíc vrací živiny odpovídající zhruba jednomu až jednomu a půl hnojení ročně, pokud ovšem odřezků není tolik, aby udusily porost. Opět tedy platí pravidlo třetiny. Dosévání holých míst. Každá lysina je pozvánka pro plevel. Prořídlou plošku stačí prohrábnout, dosít směsí stejného typu a udržet vlhkou, dokud osivo nevzejde. Provzdušnění utužené půdy. Tam, kde se chodí nebo hrají děti, se zemina slehne, voda nevsakuje a kořeny se dusí. Podle odborníků z Kalifornské univerzity zhutnění přímo nahrává plevelům a řeší ho aerace.
Výbava na to nemusí stát majlant: rozmetadlo hnojiva, hrábě nebo vertikutátor na odstranění plsti, vypichovač plevelů, sáček osiva a ostrý nůž. Drahá sekačka bez téhle drobné péče nezmůže nic.
Zdroj fotografie: Jana Šrámčíková / Chalupáři-Zahrádkáři Plevel v trávníku: kdo se do mezer nastěhuje jako první
Obsazení prázdných míst probíhá podle předvídatelného scénáře. V nízko sečeném a řídkém porostu se nejdřív prosazuje lipnice roční, tráva, která v suchu odumírá a po sobě nechává další lysiny. V suchu a na stinných, prořídlých místech nastupuje mech. Jetel plazivý ukazuje na nedostatek dusíku, a proto je při jeho výskytu vhodné přihnojit. V teplých týdnech a v nízkém porostu se může rozrůst i ježatka kuří noha.
Mechanismus vysvětlují univerzitní zdroje shodně. Pravidelná seč ubírá plevelům listovou plochu a jednoletým druhům brání vysemenit se. Hustý, dobře živený a zalévaný trávník jim konkuruje o světlo, vodu i živiny. CSU to formuluje přímo: vyšší seč a časté sekání plevele potlačují.
Náprava je u menšího poškození jednoduchá. Mladé plevele vytrhnout i s kořenem, dokud jsou malé, větší zaplevelené plošky vyříznout, doplnit čistou zeminu a dosít. Při silném zamoření doporučují odborníci z Kalifornské univerzity jednu drobnost, na kterou zapomíná skoro každý: sekat nejprve nejčistší část trávníku, nejzaplevelenější nakonec a pak žací ústrojí umýt. Jinak si semena plevele rozvezete po celé zahradě sami.
Signály, že trávník potřebuje víc než pravidelnou seč: holá místa, mech, jetel, nerovnoměrná barva, suché skvrny, tvrdá půda pod nohama a plevel, který se vrací pořád na stejná místa.
Elektrická, benzínová, nebo robot? Sekačka práci nezastane
Volba stroje ovlivňuje pohodlí, se zdravím trávníku má ale společného méně, než slibují reklamy. Starší přehledy polského serveru WP Dom od Patryka Wieczorka rozdělují sekačky takto:
Typ Kam se hodí Slabiny Elektrická malé a střední zahrady se zásuvkou, tišší, bez zplodin, levnější kabel omezuje pohyb Benzínová větší pozemky a místa bez elektřiny, vyšší výkon hluk, hmotnost, údržba Robotická pravidelná automatická seč střední a větší plochy instalace, vyšší pořizovací cena
Okraje u plotů, záhonů a skalek zvládne podkasávač se strunou. Kosa či křovinořez patří na větší nerovné plochy, přerostlou trávu a houževnatý plevel.
Na konkrétních modelech je vidět, proč sekačka sama nestačí. Levná elektrická NAC MEX38-E16 má 1 600 W, záběr 38 cm, výšku řezu 2,5 až 7,5 cm, koš na 40 litrů a váží 11 kg, podle prodejce Media Expert ale neumí mulčovat, takže o přirozenou ochranu před výparem přicházíte. U něj stojí v přepočtu zhruba 1 750 Kč. Robot Landxcape LX790i zvládne plochu do 600 m², mulčuje, má čidlo deště, Wi-Fi a výšku řezu 3 až 6 cm. Pravidelnost tak zajistí, výživu, dosévání ani boj s plevelem však za vás nepřevezme. Navíc šlo o novinku sezóny 2021 a v části obchodů už je k mání jen archivně: Komputronik uvádí ukončený prodej za zhruba 16 300 Kč, 365pro ho vede jako nedostupný za přibližně 12 600 Kč. Před nákupem se tedy vyplatí ověřit aktuální nabídku.
Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Zdeňka Pavelková