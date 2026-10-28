Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?

A odpověď je nepříjemná pro všechny fanoušky jednoduchých žebříčků inteligence. Takhle to totiž nefunguje. Bobík byl zklamán. Už připravoval tabulku. Pan Mňau ji zrušil.
V Plzni právě otevřeli expozici pro opeřeného technika
Zoo Plzeň otevřela 22. října novou expozici Waharoa věnovanou fauně Nového Zélandu a okolních oblastí. Mezi její hlavní obyvatele patří kivi hnědí a nestorové kea, které zoo chová od roku 2012 a už je také úspěšně rozmnožila.
Kea je přesně ten papoušek, kterému byste neměli bezmyšlenkovitě říct: „Tohle neotevřeš.“ Protože může přijít velmi nepříjemná praktická demonstrace.
Tito novozélandští papoušci jsou proslulí extrémní zvídavostí. Předměty zkoumají zobákem i nohama, přemisťují je, otáčejí, rozebírají a zkoušejí různé postupy, dokud nezjistí, co funguje.
Člověk tomu říká inteligence. Ošetřovatel může za určitých okolností použít jiné slovo.
Dejte mu krabičku se zámky. Kea začne pracovat
V experimentech dostávali kea například průhledné boxy s několika mechanismy, které bylo potřeba postupně odjistit, aby se pták dostal k potravě. A papoušci problém řešili.
Ne nutně tak, že si sedli, vytvořili mentální technický výkres a potom provedli dokonale promyšlený plán. Výzkumy ukazují, že kea velmi intenzivně zkoumají a experimentují. Zkoušejí různé možnosti, opravují chyby a díky průzkumu se postupně propracují k řešení.
To je mimochodem důležitý rozdíl. Inteligence neznamená vždy „pochopil jsem celý princip předem“. Někdy znamená: „Nevím, jak to funguje, ale budu do toho odborně vrtat tak dlouho, až na to přijdu.“
Dokážou používat i nástroje
Kea v přírodě nejsou známí jako pravidelní specialisté na používání nástrojů, jaké známe třeba u některých vran. V experimentálních podmínkách ale ukázali, že se naučit práci s nástrojem dokážou.
V jednom výzkumu měli pomocí tyčky získat potravu a několik ptáků úkol úspěšně zvládlo. Další experimenty ukázaly, že při výběru vhodného předmětu mohou využívat informace, které předtím získali jeho zkoumáním.
To je přesně ten typ schopnosti, který dělá z kea v zoo fantastické zvíře a zároveň chovatelského kolegu, kterému je dobré poskytovat dostatek mentálního zaměstnání. Protože zvíře, které potřebuje řešit problémy, si při nedostatku problémů nějaký najde. Často váš.
Takže ovce prohrála?
Teď by bylo velmi snadné střihnout zpátky na naši víkendovou ovci mezi zdí a skálou a uzavřít případ. Kea: hlavolamy. Ovce: hasiči. Výsledek 1:0.
Jenže právě tady by se Žlutá kočka dopustila onoho hříchu, kvůli kterému má paní Žofie připravený velmi přísný pohled. Ovce nejsou hloupé. A máme na to docela pěkná data.
Ovce poznala Emmu Watson. A Baracka Obamu
Výzkumníci z University of Cambridge naučili osm ovcí rozeznávat fotografie čtyř známých lidských tváří. Mezi nimi byli například Emma Watson, Barack Obama a Jake Gyllenhaal. Ovce dostaly na obrazovkách dvě fotografie a za správnou volbu následovala odměna.
Po nácviku dokázaly naučené obličeje vybírat výrazně lépe, než kdyby hádaly. A když výzkumníci stejné obličeje ukázali z jiného úhlu, výkon sice klesl, ale ovce je pořád dokázaly rozpoznávat.
A potom přišla nejlepší část. Ukázali jim fotografii jejich známého ošetřovatele, aniž by je na jeho snímek předem trénovali. Ovce ho poznaly.
Pan Mňau se na chvíli odmlčel. Bobík se zeptal, jestli by ovce poznala i jeho. Redakce se obává, že ano. Především pokud by na fotografii držel párek.
Jedno zvíře otevře zámek. Druhé si pamatuje váš obličej
A přesně tady se rozpadá otázka „které zvíře je chytřejší“.
Kea exceluje v exploraci, manipulaci s předměty, řešení fyzických problémů a behaviorální flexibilitě. Dává to smysl pro zvíře, které žije v proměnlivém horském prostředí a má silnou potřebu zkoumat svět kolem sebe.
Ovce je naopak vysoce sociální savec. Pro její život je velmi důležité rozeznávat členy skupiny, pamatovat si jednotlivce a reagovat na sociální informace.
Jedno zvíře tedy může být fenomenální v mechanickém hlavolamu. Jiné v rozpoznávání tváře. A kdybychom oběma dali test postavený podle lidské představy o inteligenci, možná bychom jen zjistili, kterému z nich jsme připravili vhodnější úkol.
Ani kea není opeřený Einstein ve všech disciplínách
Abychom zase nevytvořili opačný mýtus: ani kea nevyhrává automaticky každou kognitivní olympiádu.
V některých experimentech, kde bylo potřeba pochopit vztah mezi provázkem a odměnou, ptáci úkol nezvládli způsobem, který by dokazoval hlubší pochopení mechanické souvislosti.
To je vědecky důležité právě proto, že inteligence není kouzelná univerzální schopnost. Kea může být geniální explorátor a současně selhat v úkolu, který jinému druhu připadá jednodušší. Ovce může skončit zaklíněná mezi skálou a domem a zároveň disponovat překvapivě sofistikovaným rozpoznáváním obličejů.
A člověk může bez problémů vyřešit rovnici a potom hodinu hledat telefon, který drží v ruce. Redakce považuje případ za uzavřený.
Evoluce nepíše IQ testy. Řeší problémy
Každý druh potřebuje zvládat jiné životní úkoly. Kea musí prozkoumávat složité horské prostředí, získávat různorodou potravu a pracovat s novými situacemi. Jeho zvídavost a schopnost manipulovat s věcmi jsou obrovskou výhodou.
Ovce musí fungovat uvnitř sociální skupiny, rozeznávat jedince, sledovat chování ostatních a orientovat se v prostředí, kde jí bezpečnost často poskytuje právě stádo.
Příroda tedy nestaví jeden žebříček:
člověk
delfín
papoušek
pes
ovce
něco hloupého úplně dole.
Staví různé mozky pro různé problémy. A ty se nám jen velmi těžko skládají do jedné tabulky.
Redakční verdikt
Takže ano: v aktuálním kole veřejného mínění to nevypadá pro ovci úplně ideálně. Jedna skončila mezi domem a skálou. Ve stejné době Plzeň představuje papouška, který má odborně doloženou schopnost řešit vícestupňové mechanické úlohy.
Jenže jakmile se od vtipu přesuneme k biologii, skóre přestává dávat smysl.
Kea je mimořádně dobrý v průzkumu a řešení některých problémů. Ovce zase dokáže dělat věci, které její pověst tupého stádního zvířete vůbec nepředpokládá – včetně rozpoznávání lidských obličejů na fotografiích.
Pan Mňau tedy škrtl titul „Nejchytřejší zvíře“. Bobík požádal alespoň o kategorii „Nejchytřejší zvíře při hledání jídla“. Paní Žofie žádost opět zamítla. A redakce uzavírá: inteligence není žebřík, po kterém kea vylezl nahoru a ovce z něj spadla mezi dům a skálu. Je to kufřík různých nástrojů. Kea v něm má fantastickou sadu na rozebírání problémů. Ovce si zase možná pamatuje váš obličej. Takže pokud se jí chcete smát, doporučujeme dělat to mimo dohled.
Redakční tečka Pan Mňau po uzavření případu navrhl experiment. Do místnosti dáme kea, ovci a zavřenou krabičku s jídlem. Kea má krabičku otevřít. Ovce má poznat, kdo ji přinesl. Bobík se přihlásil jako potravinová odměna. Experiment byl z etických důvodů okamžitě zrušen.
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Zdroje: Zoo Plzeň – Nová expozice Waharoa je bránou do říše Maorů [1], Zoo Plzeň – Nestor kea [2], Animal Cognition – How do keas solve artificial-fruit problems with multiple locks? [3], Biology Letters – Stick-tool use in kea [4], Royal Society Open Science – Function and flexibility of object exploration in kea and New Caledonian crows [5], University of Cambridge – Sheep are able to recognise human faces from photographs [6], Royal Society Open Science – Sheep recognise familiar and unfamiliar human faces from 2D images [7], HZS Libereckého kraje – záchrana ovce během víkendu 24.–25. října 2026, převzaté v přehledu HASIČI.CZ [8], img ai generated