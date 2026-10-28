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Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?

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Dennívýzva
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Ve stejném týdnu nám příroda nabídla téměř příliš dokonalý experiment. V Libereckém kraji museli hasiči vysvobodit ovci zaklíněnou mezi domem a skálou. V Plzni mezitím otevřeli novou expozici pro nestory kea – papoušky známé tím, že rozebírají problémy, manipulují s předměty a v laboratorních úlohách zvládají vícestupňové hlavolamy. Nabízí se tedy jednoduchá otázka: je papoušek chytřejší než ovce?
Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?

Papoušek řeší hlavolamy, ovce uvízne mezi zdmi. Jsou ptáci opravdu chytřejší než savci?

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 28.10.2026 14:22

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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