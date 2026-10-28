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Na průčelí baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila další kamenná socha

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Na průčelí baziliky svatého Vavřince a svaté Zdislavy v Jablonném v Podještědí na Liberecku se v úterý vrátila třetí z pěti soch. Opět jde o kopii původní pískovcové sochy, kterou před třemi staletími vytvořil barokní sochař Franz Bienert. Originály nelze kvůli špatnému stavu na balustrádu vrátit.
Na průčelí baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila další kamenná socha

Na průčelí baziliky v Jablonném v Podještědí se vrátila další kamenná socha

Zdroj: Jablonné v Podještědí, Dana Zpěváková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 28.10.2026 15:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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