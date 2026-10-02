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Samsung přináší Galaxy M08 a F08 ve 4G verzi

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Segment základní třídy se rozhodla podpořit společnost Samsung, která oficiálně představila dvojici nových telefonů. První přírůstek nese název Galaxy M08 4G a stejně jako vloni,...
Samsung přináší Galaxy M08 a F08 ve 4G verzi

Samsung přináší Galaxy M08 a F08 ve 4G verzi

Zdroj: Samsung Galaxy F08 4G | Zdroj: Samsung
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.10.2026 20:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

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