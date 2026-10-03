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Riziko srdečního infarktu lze snížit vhodnou skladbou jídelníčku. Tyto potraviny představují důležitou součást prevence

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Mezi jedny z poměrně málo prozkoumaných, záhadných a často opravdu nečekaných a mnohdy bohužel také fatálních nemocí patří infarkt. Účinnou ochranou a prevencí je hlavně snížení krevního tlaku do normálního rozmezí hodnot. A toho dosáhnete nejenom dlouhodobým užíváním prášků, ale výraznou pomocí může být také správně nastavená strava.
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Zdroj: Fotografie: Getty Images
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:52

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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