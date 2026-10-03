Riziko srdečního infarktu lze snížit vhodnou skladbou jídelníčku. Tyto potraviny představují důležitou součást prevence

Mezi jedny z poměrně málo prozkoumaných, záhadných a často opravdu nečekaných a mnohdy bohužel také fatálních nemocí patří infarkt. Účinnou ochranou a prevencí je hlavně snížení krevního tlaku do normálního rozmezí hodnot. A toho dosáhnete nejenom dlouhodobým užíváním prášků, ale výraznou pomocí může být také správně nastavená strava.
Zjistěte, na jaké potraviny se zaměřit pro nejlepší prevenci. Podle dostupných dat může vyvážený jídelníček snížit riziko infarktu až téměř o 27 %.
Losos
Jednou z důležitých potravin, která by neměla chybět v žádném vyváženém jídelníčku, jsou kvalitní mořské ryby. Velmi zdravé maso má především losos. Ten obsahuje vyvážený poměr omega mastných kyselin, které jsou prospěšné pro zdraví cévního systému a mozku. Navíc jde o zdroj kvalitních a dobře využitelných bílkovin.
Ovesné vločky
V ovesných vločkách se nachází beta glukany, což jsou polysacharidy s pozitivním vlivem na lidské zdraví. Podporují pevnost cév, přispívají pro snížení nežádoucího cholesterolu a navíc jde o dietní zdroj sacharidů.
Černé fazole
Luštěniny jsou skvělou náhradou zdroje bílkovin z tučnějšího masa. Obsahují totiž vyvážený poměr důležitých živin a k tomu všemu prospěšnou vlákninu. Při konzumaci fazolí nedochází k hromadění nežádoucího cholesterolu a nemá ani vliv na zvyšování krevního tlaku.
Batáty
Sladké brambory nazývané batáty jsou výborným zdrojem vitamínu A a celé řady dalších prospěšných minerálních látek. Díky tomu pomohou se splněním optimální dávky živin. Představují cenný zdroj vlákniny a navíc skvěle chutnají.
Fotografie: Pixabay Borůvky
Úžasnou superpotravinou, kterou najdete klidně i zadarmo v lese, jsou borůvky. Mají obrovský obsah vitamínu C v kombinaci s dalšími speciálními látkami, které působí jako silné antioxidanty a chrání buňky lidského těla před oxidačním stresem.
Nízkotučné mléko
Mléčné výrobky jsou zdrojem vápníku, draslíku a hořčíku, takže je ponechte v dietním režimu. Zvolte však raději varianty s menším procentem tuku.
Banány
Pro další doplnění potřebného draslíku jsou skvělé také banány. Obsahují poměrně velké množství tohoto prvku, který byl v rámci výzkumů označen za velmi prospěšný právě v souvislosti se snižováním rizika infarktu. Navíc jde o zdroj škrobu a dobře využitelných cukrů.
Fotografie: Pixabay Dýňová semínka
Výborným zdrojem minerálů v čele například s hořčíkem jsou dýňová semínka. Velmi dobře chutnají lehce opražené a mírně osolená, takže mohou být zdravou svačinkou. Kromě toho se vyplatí konzumovat také celou dýni, která je bohatá na vitamín A.
Kapusta
Pro zdraví cév a správně fungující organismus s výkonným trávením určitě nezapomínejte na kapustu. Při správné úpravě chutná velmi dobře a doplníte s její pomocí další důležité látky. Není téměř kalorická, takže se hodí i do diety.
Špenát
Další prospěšnou zelenou potravinou, kterou si dáte k hlavnímu jídlu, ale klidně se hodí i k rozmixování do smoothie s ovoce, je špenát. Obsahuje velké množství kyseliny listové, vitamínu B a také část železa pro správnou tvorbu krve.
Fotografie: Pixabay Mandle
Mezi superpotraviny jsou často zařazovány také mandle. Je to z toho důvodu, že obsahují výborný poměr bílkovin a zdravých tuků. Při pravidelné konzumaci v rozumném množství pomáhají snižovat hladinu nežádoucího cholesterolu.
Česnek
Česnek je potravinou, která má poměrně výrazné účinky pro snížení krevního tlaku. Je to díky obsahu specifických aromatických látek. Pro optimální prevenci si každý den dopřejte alespoň jeden stroužek.
Fotografie: Pixabay Hořká čokoláda
Milovníci čokolády budou mít radost, protože podporují své zdraví. Při menší konzumaci kvalitní hořké čokolády totiž využíváte antioxidačním schopností kakaa.
Psyllium vláknina
Dalším prospěšnou složkou je vláknina. Tu můžete přidat ve formě psyllia. Zdraví střevního systému a správné trávení totiž také souvisí se snížením rizika infarktu.
Príspevok
Potraviny, které spolehlivě pomáhají eliminovat riziko vzniku infarktu. Zařaďte je na svůj jídelníček již dnes zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.