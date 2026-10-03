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Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu

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Slunečné počasí s teplotami přes 20 °C si užijeme už jen několik dní. Meteorologové varují před výrazným ochlazením.
Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu

Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu

Zdroj: Unsplash
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

Nespechej.cz je pozvánka zpomalit – a znovu si všimnout věcí, které běžně přehlížíme. Web nabízí inspiraci k jednoduššímu, vědomějšímu životu, který není o výkonech, ale o rovnováze. Témata se točí kolem zdraví, duševní pohody, rodiny, vztahů i smysluplného využití času. Namísto radikálních změn...

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