Babí léto končí, do Evropy vtrhne arktický vzduch. Meteorologové vydali výstrahu

Kdo si chtěl ještě naposledy užít posezení na zahrádce bez bundy, měl by to stihnout tento víkend. Babí léto, které nám v posledních dnech přineslo nadprůměrně teplé a slunečné počasí, se totiž chýlí ke konci. Nad Evropou se formuje tlaková změna, která do střední Evropy přivede arktický vzduch.
Skandinávie zažije až minus patnáct
Podle aktuálních meteorologických modelů by mělo nejsilnější ochlazení zasáhnout Evropu mezi 7. a 13. říjnem. Arktický vzduch zamíří především do Skandinávie a severozápadního Ruska, kde mohou teploty klesnout až k -15 °C. Jde o výrazný kontrast oproti současným hodnotám, které v mnoha evropských regionech stále připomínají spíše pozdní léto.
Příčinou změny je posun tlakových útvarů nad kontinentem. Dominantní tlaková výše, která nám dosud zajišťovala stabilní a teplé počasí, bude vytlačena směrem na západ. To otevře cestu aktivním tlakovým nížím, které se budou přesouvat přes severní část Evropy a postupně stahovat studený vzduch k jihu.
Česko si ještě užije několik teplých dní
V neděli se bude obloha od západu a severozápadu zatahovat, na některých místech se může objevit i slabý déšť. Na Moravu a do Slezska oblačnost dorazí až později odpoledne a večer. Teploty oproti sobotě mírně klesnou, odpoledne se budou pohybovat mezi 18 až 23 °C, na horách jen kolem 15 °C.
Podobný scénář nás čeká i v pondělí, kdy se ale bude opět vyjasňovat. Následující dva dny se pak ponesou v duchu slunečného a teplého počasí. V úterý a ve středu si ještě užijeme pravé babí léto s teplotami mezi 20 a 24 stupni Celsia. Počasí se zkazí ve čtvrtek, kdy se zatáhne a na většině území se vyskytnou občasné přeháňky.
Citelný zlom přijde v závěru příštího týdne
Výrazná změna počasí by měla dorazit kolem pátku 10. října. Český hydrometeorologický ústav předpokládá postupné ochlazení na 11 až 16 stupňů.
Je však třeba zdůraznit, že předpovědi na více než týden dopředu jsou zatíženy značnou nejistotou. Přesný termín příchodu studeného vzduchu i intenzita ochlazení se mohou ještě změnit. Meteorologové doporučují sledovat aktuální předpovědi a být připraven na to, že babí léto roku 2026 se definitivně rozloučí.
Co to znamená pro běžný den
Prakticky vzato: kdo plánuje na příští víkend venkovní akce, grilovačky nebo výlety, měl by počítat s tím, že bude potřeba teplejší oblečení. Zahrádkáři by měli zvážit ochranu citlivějších rostlin před případnými nočními mrazy, které mohou v některých oblastech přijít již během druhé poloviny října.
Aktuální situace připomíná, že říjen je měsícem přechodů – a letošní rok není výjimkou. Po neobvykle teplém úvodu do podzimu se počasí vrací k normálu, který odpovídá tomuto ročnímu období.
Zdroje článku: tnlive.sk, chmi.cz, nespechej.cz
Autor článku: Kateřina Urbanová