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POCO M8 5G vypadá jako telefon za dvojnásobek ceny. Pod povrchem ale najdete škrty, které vás nepotěší

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Telefon za 5 400 Kč, který na první pohled připomíná modely o dva až tři tisíce dražší. Jenže právě ten první pohled je jeho největší zbraní, i slabinou.
Android telefon Xiaomi POCO M8 5G

Android telefon Xiaomi POCO M8 5G

Zdroj: Xiaomi
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:28

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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