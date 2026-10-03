POCO M8 5G vypadá jako telefon za dvojnásobek ceny. Pod povrchem ale najdete škrty, které vás nepotěší

Stačí vzít POCO M8 5G do ruky a mozek automaticky přeceňuje, kolik za něj majitel zaplatil. Tělo tenké 7,35 mm, hmotnost pouhých 178 gramů, 3D zakřivený 6,77″ AMOLED displej s obnovovací frekvencí 120 Hz a špičkovým jasem až 3 200 nitů. To jsou parametry, které dnes najdete u telefonů kolem osmi nebo devíti tisíc korun, třeba u Samsungu Galaxy A36 nebo Motoroly Edge 60 Fusion. Jenže POCO M8 5G v základní verzi 8/256 GB startuje v českých obchodech
od 5 367 Kč. Vizuálně působí, jako by patřil do vyšší cenové kategorie. A právě tady začíná příběh o tom, kde výrobce musel škrtnout, aby takový dojem vůbec mohl nabídnout. Fotoaparát? Jen 50Mpx hlavní snímač doplněný prakticky zbytečným 2Mpx hloubkovým senzorem, bez ultraširokáče. Konektivita? Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1, bez eSIM. Software? HyperOS s reklamními prvky a předinstalovanými aplikacemi, které mohou vyžadovat desítky minut úklidu. To jsou kompromisy, které na první pohled nevidíte, ale při každodenním používání na ně narazíte. Prémiový dojem za rozpočtovou cenu
Největší trik POCO M8 5G nespočívá v tom, že by za málo peněz nabídlo všechno. Spočívá v tom, že za málo peněz velmi přesvědčivě prodává
pocit dražšího telefonu. Zakřivený AMOLED panel s vysokým jasem působí při sledování videí a scrollování sociálními sítěmi jako displej z výrazně dražšího telefonu. Tenká silueta a nízká hmotnost tento dojem ještě podporují.
Iluzi ale narušují materiály. Záda nejsou skleněná ani kovová.
Oficiální FAQ Xiaomi potvrzuje kompozitní materiál. Na pohled to nevadí, v ruce ale rozdíl oproti dražším materiálům poznat můžete. A právě tady se láme vnímání: kdo telefon vidí, může jeho cenu odhadnout na sedm až devět tisíc. Kdo ho drží a používá déle, začne narážet na místa, kde výrobce šetřil. Kde přesně výrobce škrtl
Škrty nejsou náhodné. POCO investovalo do toho, co uživatel vidí a cítí okamžitě, tedy do displeje, tloušťky a designu. Ušetřilo na tom, co se projeví až při hlubším používání:
Fotoaparát: Hlavní 50Mpx snímač zvládne solidní denní fotky, ale chybí ultraširokoúhlý objektiv. Druhý 2Mpx senzor hloubky je v praxi téměř bez přidané hodnoty; ultraširokáč by byl pro většinu uživatelů užitečnější. Proč ho POCO nezvolilo? Oficiální vysvětlení neexistuje. Jedním z možných důvodů je úspora nákladů a zároveň zachování marketingového označení „duální fotoaparát“. Konektivita: Wi-Fi 5 a Bluetooth 5.1 jsou několik let staré standardy. Pro scrollování Instagramu a streamování hudby doma to stačí. Telefon ale nepodporuje LC3, Auracast ani LE Audio, tedy novější bezdrátové audio technologie, které postupně přicházejí do sluchátek a reproduktorů. Motorola Edge 60 Fusion za 8 814 Kč nabízí Wi-Fi 6 a Bluetooth 5.4. Chybí i eSIM. Úložiště a paměť: UFS 2.2 a LPDDR4X jsou funkční, ale pomalejší než novější standardy. V praxi to může znamenat o něco delší načítání aplikací a her. Software: HyperOS přináší předinstalované aplikace třetích stran, doporučení ke stažení dalších aplikací a promované prvky v některých systémových aplikacích. Projít nastavení GetApps, Motivů, prohlížeče a složky Zabezpečení může zabrat klidně dvacet až třicet minut. Část aplikací lze odinstalovat, část jen vypnout. Pro kohokoli zvyklého na čistý Android je to frustrující. Jak si stojí vedle konkurence
Cenově POCO M8 5G hraje v jiné lize než jeho vizuální soupeři. Srovnání základních verzí 8/256 GB v českých obchodech:
Model Cena od Wi-Fi Bluetooth eSIM POCO M8 5G 5 367 Kč Wi-Fi 5 5.1 Ne Samsung Galaxy A36 5G 7 790 Kč Wi-Fi 6 5.3 Ano Motorola Edge 60 Fusion 8 814 Kč Wi-Fi 6 / 6 GHz 5.4 Ano
Výkonově je POCO blízko Galaxy A36; oba používají Snapdragon 6 Gen 3. V benchmarku CrossMark dosáhl A36 na 877 bodů, POCO na 796. Rozdíl v běžném používání nemusí být výrazný. Kde ho ale poznáte, je právě konektivita, softwarová čistota a fotovýbava.
Notebookcheck ve svém testu uzavřel, že Galaxy A36 zůstává vyváženějším celkem. Motorola stojí ještě výš a přidává modernější bezdrátové standardy. Obě alternativy ale stojí o dva až tři a půl tisíce korun víc.
Verze 8/512 GB za 7 150 Kč přidává pouze úložiště; čip i RAM zůstávají stejné. Protože telefon podporuje microSD karty až do 1 TB, základní 256GB varianta vychází racionálněji.
Výdrž a nabíjení: tady POCO boduje
Baterie s kapacitou 5 500 mAh a 45W nabíjení patří k silným stránkám. Praktické recenze ze září 2026 potvrzují dvoudenní výdrž při běžném režimu: sociální sítě, zprávy, občasné video. Při náročnějším dni je to spolehlivě jeden den s rezervou. Laboratorní měření GSMArena ukazují 36 % za 15 minut a 63 % za 30 minut. Plné nabití trvá podle oficiálních údajů 75 minut.
Důležitá poznámka pro české kupce: oficiální české specifikace uvádějí, že napájecí adaptér není součástí balení. Některé zahraniční recenze testovaly kus s přibalenou 45W nabíječkou, ale obsah balení se liší podle trhu. Počítejte tedy s tím, že nabíječku budete možná řešit zvlášť.
Pro koho to dává smysl, a pro koho ne
POCO M8 5G slibuje čtyři velké aktualizace Androidu a bezpečnostní podporu do ledna 2032. Recenzovaný kus už běží na Androidu 16 s HyperOS 3, takže první krok je splněný. Reálná použitelnost telefonu tak daleko dopředu ale bude limitovaná spíš výkonem než dostupností bezpečnostních záplat.
Kupovat ho má smysl pro uživatele, jehož den vypadá takto: video, sociální sítě, komunikace, mapy, bankovní aplikace, občasné focení za denního světla. Pro takový profil je poměr ceny, displeje a výdrže v českých obchodech velmi zajímavý. Nekupovat by ho měl mobilní fotograf, hráč náročných her a kdokoli, koho irituje software prošpikovaný doporučeními.
POCO M8 5G je telefon, který exceluje v umění prvního dojmu. Ten dojem je upřímně působivý, jen je potřeba vědět, že pod ním se skrývá kalkulace, ne štědrost.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Oliver Cerman