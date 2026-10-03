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Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještědka pod vrcholem Ještědu

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Odkoupení horské chaty Ještědka v Liberci zvažuje vedení Libereckého kraje. Penzion jen pár set metrů od horského hotelu a vysílače Ještěd, který kraj koupil letos na jaře za 185 milionů korun od Českých radiokomunikací, je v nabídce realitních makléřů. Vlastníci žádají za chatu 30 milionů korun.
Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještědka pod vrcholem Ještědu

Liberecký kraj zvažuje odkoupení horské chaty Ještědka pod vrcholem Ještědu

Zdroj: Severské.cz
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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