Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Hustopečské mandloňové sady čeká doposud nejrozsáhlejší výzkum. Odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity budou pět let detailně sledovat zdraví stromů i kvalitu půdy, aby město mohlo mandloním zajistit správnou péči. S financováním výzkumu má pomoci i veřejná sbírka.
Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů

Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů

Zdroj: Anna Pospíšilová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:00

Reklama
Další články z Brněnská Drbna
Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant
Muž v Brně chtěl strážníky přechytračit báchorkou, pak zfetovaný usedl za volant
Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil
Žádný dopravce nechce létat z Brna do Frankfurtu, nikdo se nepřihlásil

Žádný letecký dopravce se nepřihlásil do výběrového řízení, aby zajistil linku z Brna do Frankfurtu nad...

Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič
Hokejisté Brna porazili po nájezdech Mladou Boleslav 3:2, rozhodl Čajkovič

Hokejisté Brna zvítězili v 7. kole extraligy nad Mladou Boleslaví 3:2 po samostatných nájezdech. Ve čtvrté...

Která místa máte rádi a kde vás něco trápí? Brno znovu tvoří pocitovou mapu
Která místa máte rádi a kde vás něco trápí? Brno znovu tvoří pocitovou mapu

Brno zjišťuje, jak se lidé ve městě cítí. Nová anketa nabízí možnost říct, která místa mají obyvatelé rádi...

Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí
Horor v brněnském hotelu. Turistu vyděsil muž ukrytý pod postelí

Scénu jako z hororového filmu si prožil zahraniční turista, který se ubytoval v pětihvězdičkovém hotelu v...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Brněnská Drbna

Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...

Všechny články tohoto autora →
Brněnská Drbna
Další články z kategorie Brno
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníBrno
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.