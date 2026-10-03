Hustopečské mandloně budou pod drobnohledem. Vědci prozkoumají celkovou kondici sadů

„Mandloňové sady jsou jedním ze symbolů Hustopečí. Proto jsme se rozhodli investovat do dlouhodobého výzkumu, který nám ukáže, v jaké kondici stromy skutečně jsou a co můžeme udělat pro to, aby prospívaly i v dalších desetiletích. Naším cílem je prevence, nikoliv řešení problémů ve chvíli, kdy už může být pozdě,“ uvedla starostka Hustopečí Hana Potměšilová (Sdružení nestraníků).
Historie mandloňových sadů sahá až do roku 1949. V době největšího rozmachu rostlo na 185 hektarech přes 50 tisíc mandloní. Dnes město spravuje dva původní sady s přibližně 850 vzrostlými stromy a jeden menší nově vysazený sad.
Odborníci ze Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity se hustopečskými mandloněmi zabývají již několik let. Dosavadní výzkum se soustředil především na houbové patogeny, které mohou napadat dřevo peckovin. Vědci například upozornili na význam správného načasování řezu, ochrany řezných ran nebo využití prospěšných hub.
Na dosavadní poznatky teď navážou rozsáhlejším mapováním, které se zaměří na celkovou kondici sadů včetně půdních podmínek. Vědci využijí přesnější výzkumné metody a dlouhodobé sledování jim umožní porovnávat vývoj zdravotního stavu stromů i půdních podmínek. „Chceme získat komplexnější obraz o celém prostředí, ve kterém stromy rostou. Zdravotní stav mandloní totiž úzce souvisí také s kvalitou půdy a dalšími environmentálními podmínkami. Dlouhodobé sledování nám umožní zachytit případné změny včas a doporučit vhodná preventivní opatření,“ popsal Aleš Eichmeier z Mendelea, ústavu genetiky Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity.
Výsledky výzkumu by město mělo získávat průběžně, každý rok vědci vypracují zprávu s konkrétními výsledky. Závěrem pak bude soubor doporučení, jak ošetřovat stromy, pečovat o půdu a jaké agrotechnické postupy uplatnit. Po pěti letech by na základě toho měla vzniknout souhrnná metodika, která městu poskytne odborný návod pro dlouhodobou správu mandloňových sadů.
Předpokládané náklady na pětiletý výzkum dosahují přibližně jednoho milionu korun. Smlouvou o spolupráci s Mendelovou univerzitou se budou hustopečští radní zabývat příští týden. Město zároveň spouští veřejnou sbírku, jejíž výtěžek pomůže výzkum financovat.
První příležitost přispět mají lidé v sobotu 3. října během Mandlobraní, které letos poprvé představí hustopečské mandloňové sady také v podzimní podobě.