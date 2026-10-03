Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí

Obsah článku
Schránky přetékají barevnými letáky, sociální sítě bombardují slevovými kódy a rádia hlásají ty nejlepší nabídky týdne. Obchodní řetězce se předhánějí v ujišťování, že právě u nich ušetříte nejvíc. K běžnému sortimentu přidávají sběratelské figurky pro děti, tematické týdny zahraniční kuchyně nebo sezónní bytové doplňky. Pro většinu rodin ale zůstává prioritou něco mnohem prostšího: naplnit lednici kvalitním jídlem a nenechat u pokladny celou výplatu.
Spotřebitelský portál arecenze.cz se proto rozhodl otestovat, jak to v supermarketech vypadá doopravdy. Bez ohledu na marketingová hesla a bombastická tvrzení o úsporách. Cílem bylo zjistit, kolik zaplatíte za běžný týdenní nákup, když prostě vyberete věci pro rodinu – bez lovení slev, bez studia letáků, bez čekání na akce.
Výsledky ukázaly něco překvapivého: zavedené představy o tom, který obchod je vysloveně levný a který patří k těm dražším, nemusí vždycky odpovídat skutečnému stavu na účtence.
Test v praxi: stejný košík, různé ceny
Při běžném nakupování totiž většina lidí nepřemýšlí jako lovec slev. V košíku končí standardní položky – čerstvé pečivo, mléčné výrobky, maso na oběd, těstoviny, sýry, kvalitní šunka nebo drobnosti pro děti na svačinu. Portál arecenze.cz proto zvolil férovou metodiku: redakce v září 2026 navštívila v jeden den několik různých supermarketů v rámci jednoho města a zaměřila se na identický seznam surovin.
Při výběru se nečekalo na mimořádné akce, sledovaly se aktuální pultové ceny a vyhledávaly se vždy nejvýhodnější dostupné varianty daného zboží. Během testu se potvrdilo, že zásadní roli při rodinných nákupech hrají privátní značky jednotlivých řetězců.
Původní myšlenka sledovat pouze tradiční značkové výrobky brzy ustoupila pragmatickému přístupu, protože právě vlastní produkty supermarketů dnes nabízejí zcela srovnatelnou kvalitu za výrazně příznivější částky. Rozdíl mezi značkovým výrobkem a privátní řadou může být i několik desítek procent, což při týdenním zásobování domácnosti znamená úsporu v řádu stovek korun.
V oblíbeném řetězci Lidl se potvrdila pověstná strategie poutavého značení. U regálů se často objevují nápisy hlásající výhodné ceny, které však představují standardní ceníkovou hladinu, nikoli mimořádnou slevu. Zákazník se v tomto prostředí cítí komfortně a většina základních potravin se zde drží na velmi příznivé úrovni. Velkým plusem byla například velmi výhodná cena čerstvého mléka, která potěší každou rodinu s dětmi.
Naopak některé masné výrobky, konkrétně celé chlazené kuře či balený krájený chléb, se v době testu pohybovaly na vyšších cenových úrovních. Celkově však Lidl nabídl vyvážený a cenově dostupný nákup, který nezklamal očekávání běžného spotřebitele.
Řetězec Penny je mezi českými zákazníky tradičně zapsán jako místo pro nízkonákladové nákupy. Test však ukázal, že spoléhat se pouze na tuto pověst se nemusí vyplatit automaticky. Řada drobných cenových rozdílů se na celkovém účtu dokáže nasčítat, a tak nákup bez předchozího studia akcí může skončit na překvapivě vyšší částce.
Zatímco balený chléb zde vyšel velmi dobře a potěšil peněženku, kuřecí maso a některé základní suché potraviny, jako jsou obyčejné těstoviny, patřily k těm dražším položkám. Penny přesto zůstává skvělým místem pro nákup s letákem, kde se při cíleném výběru akčního zboží dají ušetřit velmi solidní peníze.
Překvapivý vítěz: luxusní image, nejnižší cena
A teď přichází ta největší bomba. Nejlevnější nákup v celém testu nabídl supermarket Billa – řetězec, který mnozí zákazníci považují za dražší a luxusnější variantu. Díky velmi dobře oceněným privátním značkám a vyváženému sortimentu se zde celkový účet za identický košík vyšplhal na pouhých 1 045,90 Kč bez akcí, respektive 969,90 Kč s využitím akčních nabídek.
Tento výsledek ukazuje, že punc luxusu a moderní interiér prodejny ještě automaticky neznamená vyšší ceny u pokladny. Billa v tomto konkrétním srovnání překvapivě porazila jak Lidl, tak Penny, což bourá zažité představy o tom, kde se opravdu vyplatí nakupovat.
Závěrečné srovnání přineslo zajímavé zjištění, které může řadu nakupujících uklidnit. Rozdíly v základních cenách běžných potravin jsou napříč českým trhem minimální a jednotlivé řetězce drží krok s konkurencí. Zatímco v jednom obchodě pořídíte levněji mléko a máslo, o kus dál ušetříte na pečivu nebo ovoci.
Největší finanční úsporu nepřináší slepá věrnost jedné konkrétní značce prodejny, ale kombinace nákupu kvalitních privátních značek a racionálního výběru podle aktuální nabídky. Každý ze supermarketů má své silné stránky a nabízí zákazníkům poctivou příležitost nakoupit výhodně, stačí se v regálech dívat s otevřenýma očima.
Zdroje článku: arecenze.cz, fajntip.cz
Autor článku: Nikola Fialová