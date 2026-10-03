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Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí

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Každý den slyšíme, kde nakoupit nejlevněji. Ale co když ignorujete letáky a prostě nakoupíte běžný týdenní nákup? Výsledek testu tří oblíbených řetězců překvapí – nejdostupnější ceny má prodejna, kterou mnozí považují za dražší.
Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí

Jaký je nejlevnější supermarket s potravinami v Česku? Má punc luxusu. Odpověď hodně překvapí

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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