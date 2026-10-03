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Herec Matouš Ruml slaví 41 let. Nálepku Lexy už vzal na milost, jeho žena ale nejvíc ocenila roli orlického vraha

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Herec Matouš Ruml slaví jedenačtyřicáté narozeniny. Ačkoli si ho diváci pamatují jako Lexu ze seriálu Comeback, v posledních letech hraje temnější role.
Marie Doležalová a Matouš Ruml, Comeback

Marie Doležalová a Matouš Ruml, Comeback

Zdroj: FOTO:Distr. TV Nova
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 09:54

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