Herec Matouš Ruml slaví 41 let. Nálepku Lexy už vzal na milost, jeho žena ale nejvíc ocenila roli orlického vraha

Herec Matouš Ruml oslaví v neděli 4. října jedenačtyřicáté narozeniny. Televizní diváci si ho dodnes pamatují především jako puberťáka Lexu ze sitcomu Comeback. Ve skutečnosti je už řadu let trojnásobným otcem a na obrazovkách dostává mnohem vážnější role.
S postavou ze sitcomu se už smířil
Matouš Ruml vstoupil do širšího povědomí diváků díky seriálu Comeback. Ztvárnil v něm středoškoláka Lexu a tato role ho na dlouhou dobu zaškatulkovala. Ještě roky po skončení natáčení na něj lidé na ulici volali jménem jeho postavy. Zpočátku mu to nebylo příjemné a vadily mu novinové titulky, které ho s Lexou neustále spojovaly. Dnes už oslovení bere s nadhledem a nedávno připustil, že případnému pokračování by se nebránil. K herectví přitom nevedla úplně přímočará cesta, na konzervatoř ho přijali až napodruhé.
Sám herec zpětně hodnotí úvodní neúspěch u přijímaček kladně. „Dostal jsem takovou zdravou facku. Po herectví jsem toužil. Ale myslel jsem si, že na konzervatoř se prostě musím dostat. Tak jsem se o to víc zasnažil,“ vysvětlil v loňském rozhovoru pro Český rozhlas. Velkou oporou mu v té době byla jeho matka, která ho donutila navštěvovat přípravný kurz.
V roce 2019 se zúčastnil taneční soutěže StarDance, kde se probojoval až do finále. Nabídku považoval za velmi lákavou, účast však nejprve podrobil rodinnému hlasování. K pohybu má podle svých slov velmi blízko, už na škole ho ze všeho nejvíce bavila pantomima a klauniády.
Orlický vrah i manipulativní vedoucí
V televizi i na divadle ukázal podstatně temnější polohy. V roce 2013 obdržel Cenu Thálie pro mladého činoherce. Pozornost vzbudil rolí orlického vraha Ludvíka Černého v sérii Devadesátky. Tuto příležitost ocenila i jeho manželka Tereza, podle které jinak nedostává tolik možností ukázat, co všechno herecky dokáže. V minulosti si vyzkoušel také roli vyšetřovatele v sérii Ratolesti nebo učitele v rozhlasovém projektu Duše S.O.S., který cílil na pomoc dospívajícím.
Příští rok na jaře Česká televize uvede nový seriál Kamarád, kde ztvárnil vedoucího turistického oddílu, který manipuluje se svými svěřenci. Nabídku přijal zčásti i proto, že sám vychovává tři děti a chtěl pomoci otevřít veřejnou debatu o prevenci zneužívání. „Co mi přijde absolutně nejhorší, je zneužití dětské důvěry v rámci obrovské psychické manipulace, kdy dítě netuší, co se děje,“ uvedl nedávno po festivalové premiéře seriálu.
Zkušenosti s rozvrácenou rodinou
S manželkou Terezou se potkal už během studia na konzervatoři, kde on chodil do třetího ročníku a ona do prvního. Zaujala ho tím, že se podle něj neustále mračila. Psal jí tehdy básničky a na první rande je následně dovedla společná kamarádka, herečka Veronika Kubařová.
Společně vychovávají syny Nathanaela a Liama a dceru Miu. Nejstarší syn studuje na konzervatoři a s oběma rodiči si už zahrál v divadelním představení Krajina 0. Manželé se před časem rozhodli pro domácí vzdělávání, aby rodina mohla trávit více času pohromadě a cestovat společně do zahraničí.
V roce 2022 na sociálních sítích společně podpořili organizaci pomáhající rodičům v těžkých životních situacích. „Oba jsme si prošli zkušeností rozvrácená rodina a oba si z ní odnášíme nějaký příběh,“ napsal tehdy herec na Instagram s tím, že z pozice dítěte dobře znají smutek a pocity nedostatečnosti.
Doma herec pro rodinu často a rád vaří. Běžně se podle své ženy postará o jídlo pro celou domácnost, popřeje všem dobrou chuť a obratem odchází do práce. Trpí však zapomnětlivostí a po zavěšení telefonu si nepamatuje obsah předchozí konverzace. Tereza Rumlová dodává, že se s touto vlastností naučila počítat a bere ji spíše jako roztomilost. Významný společný čas rodina tráví u deskových her nebo na procházkách v lese.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Readzone.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (strednicechy.rozhlas, art2friends, idnes).