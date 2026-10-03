Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytů

Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytůZdroj: město Bílovec
Článek byl publikován 03.10.2026 10:23
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Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
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