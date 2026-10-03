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Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytů

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Bílovec na Novojičínsku založí bytové družstvo, které bude ve městě stavět bytové domy. V první etapě by mělo vzniknout až 18 bytů. Na svém zasedání na začátku října to schválili zastupitelé.
Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytů

Bílovec založí bytové družstvo. V první etapě plánuje až 18 bytů

Zdroj: město Bílovec
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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