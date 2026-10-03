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Čeští operátoři drží ceny tarifů zbytečně vysoko. Lidl chce být nový mobilní operátor a vstoupit do 30 zemí

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Lidl oznámil strategické partnerství s technologickou firmou 1GLOBAL a chystá se provozovat vlastní mobilní síť ve více než 30 zemích.
Ženy s telefony v rukách

Ženy s telefony v rukách

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 04:59

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

Web se zaměřuje na mobilní telefony, chytré technologie a moderní aplikace. Čtenáři zde najdou recenze nových modelů, srovnání zařízení, tipy na užitečné aplikace i praktické rady, jak z telefonu dostat maximum. Obsah sleduje také trendy v oblasti elektroniky, softwaru a digitálních služeb – od...

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