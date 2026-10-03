Čeští operátoři drží ceny tarifů zbytečně vysoko. Lidl chce být nový mobilní operátor a vstoupit do 30 zemí

Dne 13. června podepsala mateřská skupina Schwarz Group, pod kterou Lidl spadá, pětiletou exkluzivní dohodu s britskou telekomunikační firmou 1GLOBAL. Součástí je i kapitálový vstup: Schwarz Group kupuje 9,9% podíl v 1GLOBAL. Cíl? Rozšířit značku Lidl Connect z dnešních dvanácti zemí, kde 1GLOBAL drží licence a partnerství s mobilními operátory, na více než třicet trhů. Konkrétní seznam zemí zatím zveřejněn nebyl, ale podle tiskové zprávy 1GLOBAL mají nové mobilní služby vznikat všude tam, kde Lidl provozuje prodejny. A Lidl v Česku prodejny provozuje. Navíc tu už roky běží věrnostní aplikace Lidl Plus, která má v celém modelu sloužit jako hlavní distribuční kanál. Česko sice mezi potvrzenými trhy explicitně nefiguruje, ale plánovaná expanze na něj logicky může mířit. A český mobilní trh by nového silného hráče uvítal, protože tři síťoví operátoři tu drží téměř 97 % všech SIM karet a ceny tarifů patří i po zohlednění kupní síly k nejvyšším v Evropské unii.
Proč jsou české tarify tak drahé
Odpověď není jen v nákladech na technologie. Velkou roli hraje struktura trhu. Podle výroční zprávy ČTÚ za rok 2025 měli T-Mobile, O2 a Vodafone v polovině roku 2025 dohromady 96,76 % aktivních SIM karet. Na papíře přitom v Česku působí desítky virtuálních operátorů. Dohromady ale obsluhují jen zlomek trhu.
Proč? ČTÚ to ve své analýze velkoobchodního trhu vysvětluje přímo: menší hráči nemají snadno dostupný plnohodnotný velkoobchodní produkt pro balíčky kombinující hlas, SMS a data. Regulovaná nabídka dlouho nepokrývala kompletní maloobchodní produkt, a tak si virtuální operátoři nedokázali poskládat skutečně konkurenceschopný tarif. Velkoobchodní ceny přitom určují sami síťoví operátoři, tedy ti, kterým mají virtuální operátoři konkurovat. Kruh se uzavírá.
Evropská komise ve svém srovnání cen mobilního broadbandu za rok 2024 potvrdila, že české ceny patří k nejvyšším v EU, a to i po zohlednění kupní síly. Mezi nejkonkurenceschopnější trhy naopak zařadila Rumunsko, Francii a Rakousko, tedy země, kde hraje roli silnější konkurence a v některých případech také regulace.
Co přesně Lidl udělal, a co zatím ne
Strategický krok už proběhl. Schwarz Group koupila podíl v 1GLOBAL, podepsala pětiletou exkluzivitu a oznámila model, ve kterém Lidl nebude jen přeprodávat cizí službu pod vlastní značkou. Chce fungovat jako plnohodnotný MVNO: 1GLOBAL dodá technickou platformu, telekomunikační licence a vztahy se síťovými operátory, Lidl se postará o zákazníka, marketing a distribuci přes své prodejny a aplikaci Lidl Plus.
Co hotové není: český ceník, datum spuštění ani jméno síťového partnera, na jehož infrastruktuře by Lidl Connect v Česku fungoval. Oficiální oznámení slibuje „jednoduché, dostupné“ tarify bez dlouhých úvazků, ale pro český trh zatím neexistuje nic konkrétního.
Lidl přitom v mobilu není nováček. Ve Švýcarsku vstoupil na trh už v roce 2019 přes partnerství se Salt. V Německu dnes veřejně nabízí tarif s 50 GB dat a neomezenými hovory i SMS za 14,99 eur na čtyři týdny, tedy zhruba 375 Kč. V Rakousku je to ještě agresivnější: tarif L nabízí 100 GB za 9,50 eur měsíčně, v přepočtu asi 240 Kč.
Kolik by mohly klesnout ceny
Přímý český ceník neexistuje, ale určité mantinely jsou viditelné. ČTÚ ve výroční zprávě za rok 2024 uvádí, že v referenční velkoobchodní nabídce T-Mobile pro takzvané light MVNO stál datový balíček 50 GB od listopadu 2024 celkem 304 Kč bez DPH. To je velkoobchodní cena, tedy částka, kterou platí virtuální operátor síťovému operátorovi ještě před započtením vlastní marže, zákaznického servisu a distribuce.
Pro srovnání, Lidl v Německu účtuje koncovým zákazníkům zhruba 375 Kč za 50 GB včetně neomezených hovorů a SMS. Tato čísla ale nelze přímo porovnávat: jde o různé trhy, měny, daňové podmínky i typy cen. Zároveň z nich nelze spolehlivě odvodit, jaký ceník by Lidl mohl nabídnout v Česku. Hodně bude záležet na velkoobchodních podmínkách, které se mu podaří vyjednat, a na tom, jak agresivní cenovou strategii zvolí.
Důležitý je i nepřímý efekt. Evropská komise u českého trhu výslovně popsala, že cenové pohyby jednoho hráče bývají následovány ostatními. Už samotný vstup silného konkurenta tak může rozhýbat retenční nabídky a veřejné akce velké trojky.
Lidl je jiný než desítky virtuálních operátorů, kteří tu už jsou
Kombinace měřítka a modelu. Běžný český MVNO má omezenou distribuci, minimální marketingový rozpočet a vyjednávací pozici odpovídající jeho velikosti. Lidl přichází s více než 12 000 prodejnami po celé Evropě, se stamiliony zákazníků a s věrnostní aplikací, která v Česku funguje od roku 2020. Mobilní služba navázaná na Lidl Plus není jen SIM karta v regálu, ale může sloužit jako nástroj, jak zákazníka přitáhnout do celého ekosystému a udržet ho tam.
K tomu přidejte kapitálové propojení s 1GLOBAL, která dodává kompletní telekomunikační infrastrukturu. Lidl nemusí budovat všechno od nuly. Nemusí sám zajišťovat potřebné licence ani samostatně vyjednávat s jednotlivými operátory. Tyto činnosti má pokrývat partner, ve kterém Lidl právě koupil podíl.
Co můžete udělat už dnes
Čekat na Lidl nedává smysl, český launch není potvrzený datem a může to být otázka měsíců. Mezitím ale můžete otestovat, jestli nepřeplácíte. ČTÚ provozuje bezplatný srovnávací nástroj, do kterého data povinně vkládají sami operátoři. Stačí zadat své aktuální minuty, SMS a data a uvidíte, jestli existuje levnější alternativa.
Pokud ano, praktický postup je jednoduchý: zkontrolujte ve smlouvě takzvaný OKU (oprávněný kód uživatele), ověřte konec závazku a případně zahajte proces přenosu čísla. Samotný přenos vyřizuje nový operátor a za standardních podmínek trvá několik pracovních dnů. A právě moment, kdy stávající operátor zjistí, že odcházíte, může spustit retenční nabídku, tedy individuální cenu, na kterou pasivní zákazníci nemusí dosáhnout.
Lidl zatím do Česka nedorazil. Ale i pouhá informace o tom, že se jeho mobilní služby mají rozšířit na další evropské trhy, může být důvodem sledovat, jak se české nabídky budou vyvíjet.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman