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Šlo o minuty. Muž na technoparty u Meziříčska by bez rychlé pomoci vykrvácel v autě

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Dennívýzva
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Dramatické chvíle s dobrým koncem se odehrávaly v druhé polovině srpna na technoparty u Meziříčka na Třebíčsku. Jako každý rok, i letos byly na místě policejní hlídky. Čtveřice policistů má zásluhu na záchraně lidského života, za což nyní byla odměněná.
Šlo o minuty. Muž na technoparty u Meziříčska by bez rychlé pomoci vykrvácel v autě

Šlo o minuty. Muž na technoparty u Meziříčska by bez rychlé pomoci vykrvácel v autě

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:37

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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