Šlo o minuty. Muž na technoparty u Meziříčska by bez rychlé pomoci vykrvácel v autě

Jmenovitě jde o Kateřinu Vyskočilovou, Evu Kratochvilovou, Martina Šoukala a Oleksandra Čičáka.
Muž byl při vědomí, ale byl v šoku. Řekl, že si zranění způsobil sám a že si ublížil, protože chtěl vyřešit své osobní problémy. Obě členky hlídky muže opatrně přesunuly ze sedadla řidiče dozadu k vozidlu, kde se posadil na okraj zavazadlového prostoru jeho vozidla. Muž měl řezná poranění obou zápěstí a bodnořezná poranění hrudníku.Dana Čírtková, krajská policejní mluvčí
„Kolem půl jedenácté dopoledne byla hlídka tvořená dvěma policistkami prostřednictvím integrovaného operačního střediska vyslána k obci Horky, kde se měl údajně někde v lese nacházet muž, který byl bezprostředně ohrožený na životě, protože se měl pokusit o sebevraždu. Žena, která událost na linku 158 oznámila, uvedla, že by se pětadvacetiletý muž mohl nacházet ve stříbrném osobním vozidle značky Škoda. Hlídka dorazila k obci Horky, kde již v terénu pátraly další hlídky z okolí a na místě byli i dva kolegové z oddělení silničního dohledu. Obě hlídky se rozhodly společně propátrat les vpravo od silnice I/38 před obcí Horky ve směru jízdy na Moravské Budějovice. Hlídky se na okraji lesa na rozcestí rozdělily,“ popisuje krajská policejní mluvčí Dana Čírtková.
Muž krvácel na levém zápěstí
Dvě zmíněné policistky si všimly, že v lesním porostu je odstavené osobní vozidlo, hned se tedy k němu vydaly. Jak popisuje Čírtková, na předním sedadle na místě řidiče seděl muž, v ruce držel mobilní telefon a s někým komunikoval. Na levém zápěstí krvácel.
„Policistka Eva Kratochvílová běžela k vozidlu, otevřela dveře, aby oslovila muže a zjistila jeho zdravotní stav. Muž měl zakrvácená obě zápěstí a zakrvácené tričko na hrudníku. Policistka zavolala na místo dva své kolegy a její kolegyně se snažila pokračovat v komunikaci s mužem. Muž byl při vědomí, ale byl v šoku. Řekl, že si zranění způsobil sám a že si ublížil, protože chtěl vyřešit své osobní problémy. Obě členky hlídky muže opatrně přesunuly ze sedadla řidiče dozadu k vozidlu, kde se posadil na okraj zavazadlového prostoru jeho vozidla. Muž měl řezná poranění obou zápěstí a bodnořezná poranění hrudníku,“ říká Dana Čírtková.
Přítomní policisté neváhali a ihned začali s poskytováním první pomoci, kdy společně obvazem zakryli řezná poranění zápěstí a následně i ránu na hrudníku. Stále udržovali s mužem komunikaci, sledovali jeho zdravotní stav až do příjezdu posádky zdravotnické záchranné služby.
Příkladem pro mladší kolegy
Policistům za projevení odvahy a osobní statečnosti osobně poděkoval krajský policejní ředitel Miloš Trojánek a předal jim skleněnou plaketu a kázeňskou odměnu. „Když se seznamuji s těmito silnými příběhy, při nichž naši policisté dokázali včas a správně reagovat a poskytnout velmi profesionálně první pomoc, jsem pyšný, že jsou tito policisté součástí týmu krajského ředitelství na Vysočině. Dělají dobré jméno celému policejnímu sboru. Jsem velice rád, že se na tyto kolegy můžeme spolehnout i při tak mimořádně vyhrocených situacích. Tito policisté jsou příkladem pro mladší kolegy a dělají dobré jméno celému policejnímu sboru, Rád se s nimi vždy osobně setkám, abych jim vyjádřil podporu,“ doplnil krajský policejní Miloš Trojánek.