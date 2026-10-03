Nesahej na kovbojovu dceru. Hvězda Pomocnice Brandon Sklenar likviduje únosce v lákavém thrilleru

Nejenže vypadá jako kovbojský model, ale s jeho filmovými postavami opravdu nejsou žádné špásy. Šestatřicetiletý Brandon Sklenar, herec s českými kořeny, se díky Pomocnici pomalu dostává před vrstevníka Glena Powella a svou rostoucí starpower předvede v neowesternovém thrilleru Záchrana (The Rescue), který v českých kinech uvidíme od 27. ledna. Jako ostřílený kovboj v něm na vlastní pěst vyprošťuje dceru z pařátů nebezpečných únosců, což oficiální trailer prezentuje vskutku beze strachu z kompletních spoilerů.
Herec ze seriálu 1923 byl donedávna zárodečnou hereckou osobností a jen mírně vzrušující thriller s Amandou Seyfried a Sydney Sweeney ho určitě nekatapultuje mezi Roberta Pattinsona a Chalameta. Pomocnice podle knižního bestselleru ale v kinech utržila kolem 400 milionů dolarů a jeden čas byla hlavně mezi mladším publikem nejdiskutovanějším filmem roku, než ji předběhla hororová Posedlost. Sklenar, viditelně vybavený permanentkou do posilovny, tak může do dalších projektů vstupovat s jinou prestiží než dosud – v romanci Námi to končí ostatně hrál druhé housle a sympatický thriller Zabitý večer vidělo příliš málo lidí, i když v něm předvedl dost nosných poloh.
V Záchraně ho režijní filuta Potsy Ponciroli dává dohromady s Hassie Harrison a Joshem Lucasem, známými především z vlajkové lodi ságy Taylora Sheridana Yellowstone. Blonďatou herečku si ale můžeme pamatovat také z hororu Nebezpečná zvířata a brzy se objeví v rebootu Pobřežní hlídky, což v jejím případě celkem dává smysl. Zde Harrison ztvárňuje úspěšnou popovou zpěvačku, které unesou dcerku a požadují za ni vysoké výkupné. Na scéně se tudíž zjevuje její exmanžel, bývalý jezdec rodea a kovboj každým coulem Jamie Lee Betts v podání Sklenara, jenž je podle synopse od studia Paramount Pictures zvyklý brát věci do vlastních rukou. To ostatně vidíme i v traileru, který nám odvypráví bezmála dvě třetiny filmu.
Ponciroli zaujal westernové příznivce svým syrovým a skrznaskrz chlapským snímkem Old Henry, načež s Alanem Ritchsonem ulétl k němému akčnímu experimentu Motor City, který nám dělal radost stylovými trailery a v zámoří se v létě v kinech vzepjal pouze k zemitému výkonu. Záchrana oproti rokenrolové retro odplatě vypadá velmi obyčejně, ačkoli v hlavní roli má opět drsného „poloboha“ a proti němu staví nelítostné muže podsvětí, tentokrát přesunutého na zdivočelou horu, odkud se málokdo ze špacíru vrátí v celku. Naštvaný hrdina ale není jen tak někdo a vydá se do „země nikoho“ navzdory varování policie, které ale nemůže v očividně zkorumpovaném údolí věřit.
Scénář mnohokrát ozkoušeného Johna Fuscoa, podepsaného pod klasikami jako Mladé pušky a Spirit – divoký hřebec nebo pod skvělou Dálniční hlídkou s Costnerem a Harrelsonem, tak minimálně předstírá vrstevnatost a členitost mnohokrát proježděného žánrového terénu. Ukázka se bohužel vydává až příliš daleko a mít naději v to, že nás tahle vzpoura neobyčejného táty nejen proti očividným padouchům nečím překvapí, se jeví jako bláhové. Herecky je ale projekt líbivý a prostředí skoro jako z Vysvobození má vždycky své důrazné slovo. Jen asi nečekejme přemýšlivý neowestern typu Sheridanova Za každou cenu, tady se sází na mnohem přímočařejší ingredience – i to ale může být ve vhodném provedení sympatické.
Zdroj: CinemArt, Men's Journal