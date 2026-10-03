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Nesahej na kovbojovu dceru. Hvězda Pomocnice Brandon Sklenar likviduje únosce v lákavém thrilleru

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Nejenže vypadá jako kovbojský model, ale s jeho filmovými postavami opravdu nejsou žádné špásy. Šestatřicetiletý Brandon Sklenar, herec s českými kořeny, se díky Pomocnici pomalu dostává před vrstevníka Glena Powella a svou rostoucí starpower předvede v neowesternovém thrilleru Záchrana (The Rescue), který v českých kinech uvidíme od 27. ledna. Jako ostřílený kovboj v něm na vlastní pěst vyprošťuje dceru z pařátů nebezpečných únosců, což oficiální trailer prezentuje vskutku beze strachu z kompletních spoilerů.
Nesahej na kovbojovu dceru. Hvězda Pomocnice Brandon Sklenar likviduje únosce v lákavém thrilleru

Nesahej na kovbojovu dceru. Hvězda Pomocnice Brandon Sklenar likviduje únosce v lákavém thrilleru

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

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