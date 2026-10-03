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Konec éry plovoucích podlah? Existuje hezčí a odolnější alternativaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Plovoucí podlaha byla dlouhé roky jistotou skoro v každé domácnosti. Rychlá pokládka, […]
Konec éry plovoucích podlah? Existuje hezčí a odolnější alternativa
Doba čtení 4 min
Článek byl publikován 03.10.2026 10:21
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