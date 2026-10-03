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Albatros: oceánský dálkový letec, který skoro nemusí mávat křídly a pak se na zemi tváří, že gravitace je osobní útok

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Albatros je zvíře, které si člověk snadno romantizuje. Obrovská křídla, nekonečný oceán, vítr, horizont a ten nádherný obraz svobody, který by si mohl koupit každý výrobce outdoorového vybavení. Jenže pak ten samý pták přistane a celé kouzlo se na chvíli změní v logistický projekt. Albatros totiž patří k nejlepším letcům planety, ale na souši působí, jako by mu někdo odebral polovinu softwaru.
Albatros: oceánský dálkový letec, který skoro nemusí mávat křídly a pak se na zemi tváří, že gravitace je osobní útok

Albatros: oceánský dálkový letec, který skoro nemusí mávat křídly a pak se na zemi tváří, že gravitace je osobní útok

Doba čtení 7 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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