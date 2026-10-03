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Vánoční a velikonoční kaktus nelze pěstovat stejným způsobem. Odlišnou péči jim přitom dopřává jen málokterý pěstitel

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Vánoční a velikonoční kaktus jsou rostliny zcela jiných rodů, ačkoli jsou si velmi podobné. Každý vykvétá v jinou dobu, a péče se proto mírně liší. Jediné, co mají vánoční a velikonoční kaktus společné, je jejich...
Bez popisku

Bez popisku

Zdroj: Fotografie: Tangopaso / Public domain
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:17

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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeÚtulně.cz

Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...

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