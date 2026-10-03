Vánoční a velikonoční kaktus nelze pěstovat stejným způsobem. Odlišnou péči jim přitom dopřává jen málokterý pěstitel

Vánoční a velikonoční kaktus jsou rostliny zcela jiných rodů, ačkoli jsou si velmi podobné. Každý vykvétá v jinou dobu, a péče se proto mírně liší.
Jediné, co mají vánoční a velikonoční kaktus společné, je jejich domovina, a tou jsou vlhké pralesy Brazílie. Tam většinou žijí jako epifyty. Znamená to, že vyrůstají na jiné žijící rostlině (obvykle na stromech), ale vyživují se samostatně; ani částečně na nich neparazitují.
Vánoční kaktus
Vánoční kaktus (
Schlumbergera, dříve Zygocactus nebo Epiphyllum) má rozvětvené ploché stonky a na nich zubovité listy. To znamená, že jejich okraje nejsou hladké, spíš jakési výrustkovité. Listy jsou sytě zelené a tuhé. Květy mají nálevkovitý tvar a vyrůstají patrovitě, takže to vypadá, jako by se otevřelo několik květů nad sebou. A to je zásadní rozdíl, podle nějž dokážete kaktusy od sebe odlišit. Fotografie: Pixabay
Vánoční kaktus je citlivý na přenášení z místa na místo, a to zejména v období vytváření poupat. Pokud mu chcete dopřát jiné stanoviště, učiňte tak dříve, než se začnou poupata tvořit. Anebo
až vykvete, květy – na rozdíl od poupat – už neopadají. Hybridní kultivary kvetou mnoha barevnými odstíny – od bílé, žluté a lososové přes světle a tmavě růžovou až po růžově fialové odstíny. Velikonoční kaktus
Velikonoční kaktus (
Hatiora, dříve Rhipsalidopsis) má své článkovité listy měkké a okrouhlejší. Po obvodu jsou zpravidla zabarvené do vínově červeného odstínu. A co je hlavní – květy postrádají patra, jsou pouze jednoduché. Poupata by se měla začít vytvářet v únoru a v půlce března má být velikonoční kaktus obsypán květy. Tedy pokud mu dopřejete ty správné pěstební podmínky. Květy velikonočního kaktusu se pohybují od růžově červených odstínů až po květy nafialovělé, píše web Naše krásná zahrada.
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Oba kaktusy milují letnění od května do září, a to na zahradě na přistíněném stanovišti. Můžete je vsadit do záhonku i s květináčem. Tak bude při zálivce odtékat přebytečná voda a nebudou zahnívat kořeny.
V bytě oběma kaktusům vyhovuje spíš severní okno. V případě místnosti, kde je okno situované na jinou světovou stranu, umístěte od něj rostliny co nejdále. Přímé sluneční paprsky a žár by je mohly zahubit. Totéž platí o umístění u radiátoru – horkým vzduchem byste mohli kaktusy zničit.
Velikonoční i vánoční kaktusy – i přes svůj původ – nesnášejí rosení listů. Tím byste mohli způsobit jejich skvrnitost a následné uhnívání. Zálivka má být pravidelná, avšak malým množstvím vody. Půda může být nepatrně kyselá, uvádí se na webu Genialne. Zatímco
vánoční kaktus kvete od listopadu do ledna, velikonoční nakvétá v březnu a květy mohou vydržet celý duben. A v tom tkví zásadní rozdíl při péči. Pokud nevíte, který kaktus vlastníte, můžete ho začít zalévat a přihnojovat v nevhodnou dobu. A tím mu vlastně ublížíte. Fotografie: Pixabay
Takže základním krokem k bohatému kvetení vánočního či velikonočního kaktusu je vědět, co vlastně pěstujete.
Velikonoční kaktus v zimě spí a předčasnou zálivkou a hnojením (třeba v říjnu, protože se domníváte, že váš kaktus je vánoční) zásadně narušíte jeho cyklus a kvetení se nedočkáte. Na BydlímeÚtulně jsme psali i o tom, jak přimět k bohatému kvetení orchideje.
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Většina pěstitelů si neuvědomuje, že vánoční a velikonoční kaktusy vyžadují zcela odlišnou péči appeared first on BydlímeÚtulně.cz.