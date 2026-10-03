Až 90 000 Kč měsíčně. Tolik si dnes vydělá zdravotní sestra v Česku. Kolik bere lékař, vás překvapí

Spousta lidí má pořád v hlavě představu, že sestry v českých nemocnicích dřou za almužnu. Poslední oficiální statistiky ale vykreslují úplně jiný obrázek. A když k výplatám sester přidáte to, co si odnášejí lékaři, nejspíš budete muset přehodnotit svou představu o tom, kde se ve zdravotnictví točí peníze.
Mýtus o bídných platech sester končí
Výdělky zdravotních sester ve státních a krajských nemocnicích vyšplhaly výš, než si veřejnost myslí. Podle dat Informačního systému o průměrném výdělku (ISPV) za rok 2025 bere běžná všeobecná sestra v průměru přes 60 000 korun hrubého měsíčně. To už je slušně nad celostátním průměrem mzdy.
A tím to nekončí. Sestry se specializovanou způsobilostí nebo ty, které slouží na odděleních intenzivní péče, se dostávají ještě výš. U nejlépe placené desetiny z nich překračuje měsíční výdělek hranici 90 000 korun a vrchní sestry mají v průměru přes 90 000 korun. Kolik si sestra reálně odnese, rozhoduje hlavně její vzdělání, počet odsloužených let a náročnost provozu, kde slouží. Sestra v laboratoři a sestra na operačních sálech se v hrubé mzdě klidně rozejdou o desítky tisíc korun.
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Nejlépe si rozdíly ukážeme na přehledu vybraných profesí. Všechny částky jsou průměrné hrubé měsíční výdělky ve veřejném sektoru za rok 2025.
Profese Průměrný hrubý plat (2025) Praktická sestra 53 020 Kč Všeobecná sestra 63 829 Kč Sestra se specializací 73 748 Kč Sestra na intenzivní péči 77 110 Kč Vrchní sestra 90 775 Kč Lékař bez atestace 98 553 Kč Praktický lékař 99 836 Kč Lékař v interních oborech 144 294 Kč Chirurg 157 443 Kč Primář 194 414 Kč U lékařů jde o úplně jiné peníze
Tady přichází překvapení, které slibuje titulek. I lékaři bez atestace, kteří teprve sbírají zkušenosti, mají ve stejné statistice v průměru skoro 99 000 korun a praktický lékař se drží kolem 100 000. Jakmile se posuneme k atestovaným specialistům, čísla rostou strmě. Lékaři v interních oborech berou v průměru přes 144 000 korun, chirurgové přesahují 157 000.
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Úplný vrchol tvoří primáři. Jejich průměrný plat atakuje 194 000 korun měsíčně a u nejlépe odměňovaných jde ještě výrazně výš. Mezi běžnou sestrou a primářem tak každý měsíc leží propast široká víc než sto tisíc korun.
Proč je ten rozdíl tak velký
Vysoké výdělky lékařů z velké části stojí na práci nad rámec běžné doby. Patří sem hlavně pohotovosti, služby o víkendech a svátcích a noční hodiny, které u řady nemocničních lékařů tvoří zhruba polovinu výplaty. Chirurgové k tomu odslouží měsíčně objem hodin, který daleko přerůstá rámec běžného úvazku, takže vysoká čísla ve statistikách jsou z velké části zaplacená hodinami navíc.
Vysoké výdělky lékařů z velké části tvoří pohotovosti, noční služby a hodiny strávené na operačních sálech. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Roli hraje i délka přípravy. Cesta k atestaci je dlouhá, začíná šesti lety na medicíně a pokračuje roky specializačního výcviku, na jehož konci lékař běžně rozhoduje o zdraví a mnohdy i o životech svých pacientů.
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Mohlo by se zdát, že nejvíc peněz nabídne soukromá klinika. U zdravotníků to ale často bývá naopak. U sester, hlavně těch se specializací, jsou platy ve veřejných nemocnicích podle platových tabulek vyšší než mzdy sjednané v soukromých zařízeních. Privátní kliniky lákají jinak, třeba stabilnějším rozpisem směn, menším počtem nočních a pohotovostí nebo zaměstnaneckými výhodami.
Od dubna 2026 si polepšily hlavně sestry
Výdělky navíc letos ještě vzrostly. Od 1. dubna 2026 se podle nařízení vlády zvýšily platové tarify ve veřejném sektoru. Sestrám a nelékařskému zdravotnickému personálu stouply tarify o 5 procent a další zhruba procento mohou dostat navíc formou nenárokového osobního ohodnocení. Na lékaře a zubní lékaře připadla dvě procenta. Nejvíc tentokrát přidala vláda hůř placeným profesím, aby se platové rozdíly ve veřejném sektoru aspoň zčásti zmenšily.
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Zdroje: https://zpravy.kurzy.cz/859367-platy-ve-zdravotnictvi-v-roce-2025-prumerny-plat-chirurgu-presahuje-157-000-kc-prakticti-lekari/, https://www.e15.cz/finexpert/prace-a-mzda/platove-rozdily-v-nemocnicich-elita-bere-pres-270-tisic-personal-dre-za-padesat-1433595, https://www.zdravotnickydenik.cz/2026/01/platove-tarify-od-dubna-vzrostou-o-kolik-si-polepsi-zdravotnici/, https://www.ceskenoviny.cz/zpravy/2775139, https://nasezdravotnictvi.cz/aktualita/navyseni-platu-zdravotniku-jak-si-od-dubna-2026-polepsi-lekari-a-zdravotnicky-personal, https://www.pomedine.cz/platy-lekaru-v-roce-2026-co-ovlivnuje-vasi-vyplatu/