Vysoký tlak se rozvíjí bez bolesti a může vážně poškodit zdraví. Jeho zdravější hodnoty podpoří i běžné potraviny ze spíže

Vysoký tlak se rozvíjí bez bolesti a může vážně poškodit zdraví. Jeho zdravější hodnoty podpoří i běžné potraviny ze spížePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Getty Images
Článek byl publikován 03.10.2026 09:54
\"Ať je jídlo tvým lékem, a lék tvým jídlem.\" To jsou slavná slova starořeckého lékaře Hippokrata, často...
Štítná žláza produkuje hormony regulující metabolismus vašeho těla. Vykazuje-li zvýšenou nebo sníženou...
Psyllium je druh vlákniny, která má lehce projímavé účinky. Psyllium se podobá rozpustné vláknině, která...
Výzkumy pití kávy bývají často rozporuplné, ale je dobré vědět, že stejně tak jako má káva své výhody, tak...
Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
- Riziko srdečního infarktu lze snížit vhodnou skladbou jídelníčku. Tyto potraviny představují důležitou součást prevence
- Česnek využívaly pro podporu zdraví už naše babičky. Jeho tradiční léčivé vlastnosti zůstávají ceněné dodnes
- Za neustálým přibíráním může stát oslabená štítná žláza. Jednoduchá orientační kontrola napoví, zda je čas vyhledat lékaře
- Varovné signály mozku: Jak poznat včas demenci