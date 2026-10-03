Auto začalo víc žrát. Než objednáte opravu, porovnejte, jak jezdíte

Vyšší spotřeba paliva na podzim nemusí znamenat poruchu. Nejdřív ji ověřte z tankování a porovnejte délku jízd, studené starty i provoz. Pokud se přidá kontrolka motoru nebo nepravidelný chod, se servisem nečekejte na další nádrž.
U stejné pumpy tankujete jako obvykle, ale další návštěva přijde dřív. Nebo palubní počítač ukazuje vyšší průměr než v létě. Než začnete hledat vadný díl, potřebujete zjistit dvě věci: zda auto skutečně spotřebovalo víc litrů na stejnou vzdálenost a zda tu vzdálenost ujelo za podobných podmínek.
Právě druhá otázka se snadno ztratí. Dvě stě kilometrů cest do práce může znamenat jiný provoz než dvě stě kilometrů po krátkých pochůzkách. A pokud porovnáváte letní výlet po okreskách s podzimním popojížděním ve městě, vyšší číslo samo o sobě závadu neprokazuje.
Spotřebu spočítejte z litrů a kilometrů, ne z ceny účtenky
Pro porovnání potřebujete stejné výchozí a konečné naplnění nádrže.
Návod Fordu Ranger z roku 2018 doporučuje jednotný způsob tankování, stejnou rychlost plnění a nejvýše jedno automatické vypnutí pistole. Postup plnění ověřte také v návodu svého vozu. Natankujte do plna podle návodu a zapište stav kilometrů. Toto tankování je začátek měření. U dalších tankování uchovejte počet doplněných litrů. Pokud doplňujete jen část nádrže, počítejte je do součtu. Při konečném tankování do stejné úrovně zapište kilometry. Sečtěte všechny litry doplněné po začátku měření, včetně posledního tankování. Součet litrů vynásobte stem a vydělte ujetými kilometry. Ujetou vzdálenost určíte rozdílem stavů počítadla; pro výpočet v l/100 km musí být v kilometrech. Na ilustračním snímku je počítadlo v mílích.
Modelový příklad: po úvodním naplnění ujedete 600 km a při dalším srovnatelném tankování doplníte 39 litrů. Výpočet 39 × 100 ÷ 600 dává 6,5 l/100 km. Nejde o naměřenou spotřebu konkrétního auta.
Jeden interval berte jako orientaci. Ford doporučuje pro svůj uvedený model sledovat alespoň tři tankování a vést záznam nejméně měsíc, včetně typu provozu. U více intervalů počítejte celkové litry přes celkové kilometry; prostý průměr jednotlivých spotřeb by při rozdílných vzdálenostech mohl zkreslit výsledek.
Cena účtenky měří výdaj, nikoli spotřebu. Za stejnou částku při jiné ceně paliva dostanete jiný počet litrů. Podobně rozhoduje skutečná cesta navíc při hledání úspory, jak ukazuje naše srovnání,
kdy se vyplatí zajet k levnější pumpě. Malý rozdíl v naplnění může zkreslit krátké měření
Kratší měření je citlivější na rozdíl mezi počátečním a konečným naplněním. Pro názornost počítejme s modelovým rozdílem dvou litrů: na 200 km by změnil vypočtenou spotřebu o 1 l/100 km, na 600 km přibližně o 0,33 l/100 km. Dva litry jsou zvolený příklad, nikoli běžná chyba každé pistole.
Z toho plyne praktické pravidlo: malý nárůst z jednoho krátkého intervalu nejdřív ověřte dalšími srovnatelnými záznamy. Delší měření omezí vliv rozdílného konečného naplnění, stále ale míchá všechny jízdy, které jste během něj absolvovali.
Cesta do práce a krátké jízdy mají stejný nájezd, jiný režim
Představme si modelový pracovní týden řidiče, který dojíždí z obce do města. Má to 20 kilometrů jedním směrem. Za pět pracovních dní ujede deset takových jízd, dohromady 200 kilometrů.
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Stejných 200 kilometrů lze ujet i padesáti čtyřkilometrovými jízdami. Pokud motor mezi každou jízdou vychladne, jde v prvním případě o deset studených startů, ve druhém o padesát. Počet kilometrů je stejný, počet jízd se studeným motorem pětinásobný. Při rychlém navazování cest motor naopak nemusí vychladnout; samotný počet zastavení nestačí.
Ford v návodu Focusu z roku 2011 výslovně uvádí, že časté krátké jízdy, při nichž se motor plně nezahřeje, zvyšují spotřebu. Také americký portál FuelEconomy.gov vysvětluje, že v chladu trvá dosažení hospodárné provozní teploty déle a krátké cesty tím bývají ovlivněné více.
Náš příklad proto nepočítá žádnou předpokládanou spotřebu pro dvacet nebo čtyři kilometry. Ukazuje, proč se do poznámek k tankování hodí délka obvyklé jízdy a informace, zda auto před ní dlouho stálo. Z pěti násobků startů nelze udělat pětinásobnou spotřebu.
Stejnou trasu porovnávejte i podle času a provozu
Vedle litrů a kilometrů si poznamenejte obvyklé trasy, délku jednotlivých jízd, přibližnou venkovní teplotu, kolony a delší stání s běžícím motorem. Zapište také změnu obutí, větší náklad nebo nově nasazený střešní nosič.
Škoda ve svém přehledu úsporné jízdy upozorňuje mimo jiné na vliv zatížení, odporu vzduchu a plynulosti jízdy.
Pro další porovnání využijte cestu, kterou běžně potřebujete absolvovat. Držte podobný čas odjezdu, zatížení a způsob jízdy a sledujte, zda se změnil provoz. Stejná silnice v prázdninovém poledni a v ranní koloně není stejná zkouška. Kvůli měření není potřeba jezdit zbytečné kilometry nebo se snažit spotřebu za každou cenu srazit.
Stejná trasa v koloně a v plynulém provozu znamená jiné podmínky pro spotřebu. Archivní snímek Radotínského mostu z října 2010 zachycuje omezení dopravy do jednoho pruhu.
Zkontrolujte také tlak v pneumatikách. Podzimním změnám se věnuje náš článek o
tlaku v pneumatikách při výkyvech teplot. Pro samotné nastavení použijte hodnotu předepsanou výrobcem vašeho auta pro dané zatížení. Michelin doporučuje kontrolu za studena a dohuštění na předepsanou hodnotu; zvýšení tlaku po zahřátí jízdou není důvodem odpouštět vzduch z teplé pneumatiky. Kdy už místo dalšího porovnávání řešit diagnostiku
Jestliže vyšší spotřeba přetrvává i při srovnatelných jízdách a jednotném měření, objednejte kontrolu. Servisu dejte záznam litrů, kilometrů a změn provozu, značku, model, rok, motorizaci i popis dalších příznaků. Je to užitečnější podklad než samotné sdělení, že auto začalo víc brát.
Zvýšenou spotřebu mohou doprovázet například závady čidel.
HELLA u snímače teploty chladicí kapaliny uvádí souvislost s dávkováním paliva a mezi možnými projevy poruchy vyšší spotřebu, zvýšený volnoběh či horší startování. Doporučené hledání závady začíná čtením paměti chyb a kontrolou elektrických spojů. Údaj, že motor nedosáhl potřebné teploty, může souviset i s termostatem.
Podlahové topení po létě nehřeje nebo zůstává vlažné. Teplou vodu obvykle blokuje přilepená gumička pod servopohonem
Podobně
HELLA popisuje u vadné lambda sondy vyšší spotřebu a horší výkon. Zároveň upozorňuje, že u starších diagnostických systémů může být potřeba dalšími testy rozlišit závadu součástky od závady kabeláže. Vyšší průměr tedy není důvodem rovnou objednat konkrétní čidlo.
Pokud se rozsvítí kontrolka motoru, motor začne běžet nepravidelně nebo ztratí výkon, další tankování není podmínkou návštěvy servisu. Naléhavost a další postup ověřte v návodu vozu. U uvedeného Focusu například Ford při blikající kontrolce za jízdy požaduje snížit rychlost a při pokračujícím blikání se vyhnout prudkému zrychlování i zpomalování a zajistit okamžitou odbornou kontrolu.
Do servisu tak můžete přivézt konkrétní otázku: spotřeba vzrostla při stejném používání, nebo jsme změnili způsob jízd? Záznam pomůže rozdíl popsat. O tom, který díl případně potřebuje opravu, už rozhodne kontrola konkrétního auta.