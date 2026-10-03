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Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun

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Policisté v souvislosti s pátečním ilegálním tuningovým srazem v Praze zaznamenali 176 přestupků a uložili pokuty za 271900 Kč. Jednoho řidiče zadrželi, uvedl dnes na webu pražské policie mluvčí Jan Daněk.
Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun

Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun

Zdroj: Policie ČR
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Pražská Drbna

Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...

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