Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korun

Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korunPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nelegální tuningový sraz přinesl stovky přestupků, policie vybrala téměř 272 tisíc korunZdroj: Policie ČR
Článek byl publikován 03.10.2026 10:10
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Pražská Drbna sleduje tep metropole z první ruky. V záplavě celostátních zpráv nabízí pohled z ulice – na to, co se děje v městských částech, mezi lidmi, v dopravě, na radnici i v kultuře. Neřeší jen velké kauzy, ale i malé události, které utvářejí každodenní život v hlavním městě. Čtenáři tu...Všechny články tohoto autora →