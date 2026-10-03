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John Goodman je k nepoznání. Shodil 90 kilo a přiznal, že to byla otázka života a smrti

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Americký herec John Goodman letos překvapil fanoušky výrazně štíhlejší postavou. Po letech boje s obezitou a alkoholem se mu podařilo shodit 90 kilogramů.
John Goodman v roce 2011

John Goodman v roce 2011

Zdroj: FOTO:Joe polletta, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:04

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