John Goodman je k nepoznání. Shodil 90 kilo a přiznal, že to byla otázka života a smrti

Americký herec John Goodman před pár dny překvapil fanoušky na londýnské premiéře svého nového filmu. Herec známý ze snímku Flintstoneovi nebo ze seriálu Roseanne se na červeném koberci objevil lehčí o 90 kilogramů. Jeho nynější vynikající kondici předcházelo třicet let těžké závislosti na alkoholu a ručička váhy ukazující 180 kilo.
Volba mezi životem a smrtí
Obezita se u čtyřiasedmdesátiletého herce dlouhé roky pojila s těžkým alkoholismem. S pitím se potýkal třicet let a stav došel tak daleko, že konzumoval alkohol přímo před štábem během natáčení. Pro diváky ztělesňoval dobráka v hitech jako Big Lebowski nebo Flintstoneovi z devadesátých let. V zákulisí mu ovšem šlo o zdraví.
Zlom přišel v roce 2007, Goodman později přiznal, že obě nemoci ničily jeho samotného i všechny jeho blízké. O své tehdejší situaci řekl, že balancoval na hraně života a smrti. Rozhodl se vyhledat odbornou pomoc a s pitím úplně skoncovat. Na začátku ho kvůli extrémní váze nesnesitelně bolely klouby. Osobní trenér Mackie Shilstone mu proto naordinoval cvičení na eliptickém trenažéru, které šetří kolena.
Pomalé hubnutí místo rychlých diet
V minulosti zkoušel Goodman svou tělesnou váhu redukovat nárazově. V rozhovoru pro stanici ABC News vzpomínal, že si obvykle vyhradil tři měsíce a shodil 30 kilogramů. Brzy se ovšem vždy vrátil ke starým zvykům a nabral kila zpět. „Tentokrát jsem to chtěl udělat pomalu, hýbat se a cvičit. Dostávám se do věku, kdy si už nemůžu dovolit jen sedět,“ vysvětlil svůj odlišný přístup, který zavedl do praxe.
Změnil jídelníček na středomořský styl založený na rybách, olivovém oleji, zelenině a ovoci. Zcela vyřadil cukr. Herec svou proměnu popsal jako obyčejnou kontrolu porcí jídla po letech, kdy do sebe soukal všechno, co viděl. K tomu přidal pravidelný pohyb a začal trénovat šest dní v týdnu. Kladl důraz na každodenní chůzi, kdy se snažil ujít deset až dvanáct tisíc kroků. Do denní rutiny zařadil pravidelné venčení psů a zalíbilo se mu také trénování boxu. Šlo přitom o nácvik úderů do lap, nikoli o kontaktní zápasení.
Reakce fanoušků na londýnské premiéře
Výsledek dlouhodobého režimu ukázal herec letos v září v Londýně. Na světovou premiéru snímku Digger dorazil po boku Toma Cruise a své sedmapadesátileté manželky Anny. V černém smokingu předvedl štíhlejší postavu a bavil fotografy různými grimasami. Fotky z akce vyvolaly na sociálních sítích obrovský ohlas.
Mnoho komentujících pod příspěvkem se shodlo, že slavného herce vůbec nepoznávají. Někteří vtipkovali, že by mohl hrát nového Jamese Bonda, další mu přáli nominaci na Oscara za dosavadní kariéru. Objevily se i názory podezřívající herce z užívání populárních léků na hubnutí, jiní naopak obdivovali jeho dlouholetou vytrvalost a připomněli, že s kily navíc bojoval celé roky pomalým tempem. Podle jeho osobního trenéra si Goodman dodnes velmi dobře pamatuje pocit života v extrémně těžkém těle a neplánuje se do stejného stavu nikdy vrátit.
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