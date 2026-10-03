Starý telefon může nahradit zařízení za tisíce korun. Využít ho můžete různě a nepotřebujete ani SIM kartu

Samostatná GPS navigace, domácí bezpečnostní kamera, dětský přehrávač nebo displej pro diagnostiku auta, to všechno jsou role, které starý smartphone zvládne bez vložené SIM karty. Stačí mu Wi-Fi, Bluetooth, GPS a lokálně uložený obsah. Dedikovaná navigace Garmin přitom vyjde na 3 500 až 8 500 Kč, vnitřní kamera Nest Cam Indoor stojí v Google Store okolo 2 300 Kč. Starý telefon v šuplíku má nulovou pořizovací cenu. Nejde samozřejmě o univerzální náhradu všeho, ale o účelové nasazení do konkrétních, přesně vymezených scénářů, kde telefon jednu věc zvládne dobře a nic citlivého mu nesvěříte.
Miliony telefonů v šuplíku: české i evropské číslo
Že starý mobil končí v zásuvce, není okrajový zvyk. Podle Eurostatu nechalo v roce 2024 starý telefon doma 51 % obyvatel EU ve věku 16–74 let. Česko přitom patřilo spolu s Řeckem k zemím s nejvyšším podílem recyklace starých mobilů v Unii, a to 18 %. To je slušné číslo, ale zároveň to znamená, že většina vyřazených telefonů zůstává doma nebo se jinak nedostane k recyklaci.
Podle odhadu Remobilu leží v českých domácnostech přibližně 12 milionů starých a nepotřebných mobilů. Číslo pochází z průzkumu, jehož přesná metodika není veřejně dostupná, ale i konzervativní odhad naznačuje, že jde o obrovský potenciál, ať už pro recyklaci, nebo pro druhý život.
Pět rolí, které dávají smysl
Ne každé využití má stejnou náročnost. Tady je přehled od nejjednoduššího po nejsložitější:
- Stolní budík a časovač. Aplikace Google Clock běží i na starších verzích Androidu. Telefon připojíte k nabíječce, postavíte na noční stolek a máte hotovo. Nulová investice, minimální složitost.
- Dětský audio a video přehrávač. VLC podporuje řadu starších verzí Androidu a přehraje prakticky jakýkoli běžný formát z lokálního úložiště. Nahrajete pohádky, můžete odpojit internet a dítě má vlastní zařízení bez reklam a bez přístupu k čemukoli dalšímu.
- Offline navigace do auta. Google Maps umožňují předem stáhnout oblast a pak ji používat pro navigaci bez připojení k internetu. GPS modul funguje i bez SIM karty. Limit je jasný: offline mapy neukážou aktuální dopravní situaci a nenabídnou některé funkce závislé na online připojení. Starý telefon v držáku na palubce ale nevybíjí váš hlavní mobil a neruší ho příchozí hovory. Právě v oddělení navigace od hlavního telefonu spočívá jedna z výhod samostatné navigace, jakou nabízí například Garmin za 3 500 až 8 500 Kč.
- Domácí kamera nebo chůvička. Aplikace AlfredCamera promění telefon v bezpečnostní kameru s živým přenosem na druhé zařízení. Potřebujete stabilní Wi-Fi a druhý telefon nebo tablet. Nest Cam Indoor stojí v Google Store kolem 2 300 Kč, takže starý telefon tu může ušetřit reálné peníze.
- Displej pro OBD-II diagnostiku auta. Aplikace Torque Pro nebo OBD Fusion zobrazují živá data z motoru, chybové kódy i senzory vozu. Telefon ale nenahrazuje samotný diagnostický adaptér, ten je nutný vždy. OBDLink MX+ vyjde na přibližně 3 300 Kč. Šetříte za samostatnou diagnostickou jednotku s displejem, ne za celý diagnostický systém. OBD Fusion vyžaduje Android 6+ nebo iOS 15+, takže příliš staré kusy tady nepochodí.
Na stáří telefonu záleží víc, než byste si mysleli
Pětiletý telefon většinu rolí zvládne bez problémů, pokud má stále podporovaný systém a funkční baterii. Desetiletý už může mít problém hlavně s kompatibilitou aplikací a bezpečností. Požadavky Google Maps se v čase mění a nové verze aplikace nemusí podporovat velmi staré verze Androidu. U starších telefonů proto může být nutné použít starší verzi aplikace nebo jinou navigaci. VLC a některé základní systémové aplikace jsou výrazně vstřícnější a mohou fungovat i na zařízeních starých deset a více let.
Praktické pravidlo: čím starší telefon, tím jednodušší roli mu přidělte. Budík a přehrávač zvládne skoro cokoliv. Navigaci a diagnostiku svěřte jen telefonu, který má ještě dostatečně aktuální systém a pokud možno stále dostává bezpečnostní záplaty.
Bezpečnost: co starému telefonu nikdy nesvěřit
Britské Národní centrum kybernetické bezpečnosti (NCSC) ve svém doporučení k zastaralým platformám upozorňuje, že nepodporovaná zařízení zůstávají bez záplat a přístup z nich k citlivým datům by měl být omezen. Americká FTC připomíná, že telefon uchovává citlivé osobní informace a bezpečnost závisí mimo jiné na pravidelných aktualizacích. Bankovní aplikace, dvoufaktorové ověřování ani přístup k e-mailu proto na starý nepodporovaný telefon nepatří.
Druhé riziko je baterie. Apple varuje, že poškozená baterie může vést k přehřátí, požáru nebo zranění, a nedoporučuje používání nebo nabíjení zařízení při teplotách mimo stanovený rozsah. To je důležité například tehdy, pokud chcete telefon nechat jako kameru na parapetu v létě nebo jako displej v rozpáleném autě. Varovné signály jsou jasné: telefon je tlustší než dřív, záda nebo displej se vyboulují, baterie padá dramaticky rychle nebo přístroj přestává správně nabíjet. Takový kus nepoužívejte, patří do recyklace.
Než telefonu přidělíte novou roli
Správné pořadí kroků je důležitější, než se zdá:
- Zálohujte data – Google i Apple to výslovně doporučují před jakýmkoli resetem.
- Proveďte tovární reset – smaže všechna data a odstraní aplikace i uživatelská nastavení.
- Aktualizujte systém a aplikace na nejnovější dostupnou verzi.
- Zkontrolujte stav baterie – hledejte výše zmíněné varovné příznaky.
- Nainstalujte jednu aplikaci pro jednu roli – a nic víc.
Pokud pro starý telefon nakonec využití nenajdete, nemusí zůstat v šuplíku. Remobil ve spolupráci se Zásilkovnou nabízí bezplatné podání na jakékoli pobočce Zásilkovny s kódem 98 765 259. Sběrná místa provozuje i ASEKOL, kde elektrozařízení odevzdáte zdarma.
Největší úspora nespočívá v tom, že starý telefon “umí všechno”. Spočívá v tom, že z něj uděláte jednu bezpečnou věc dobře a cokoliv citlivého necháte na novém podporovaném mobilu.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Oliver Cerman