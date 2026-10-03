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Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor

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Zinedine Zidane po vítězstvích nad Tureckem a Belgií poprvé jako trenér Francie nevyhrál. Proti Itálii jeho tým držel míč, tlačil soupeře hluboko a po přestávce vedl, přesto skončil zápas 1:1. První domácí utkání nové éry tak odkrylo problém, který velké reprezentace řeší pořád: co dělat, když vám soupeř dovolí kontrolovat hru, ale odmítne vám dát prostor.
Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor

Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:04

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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