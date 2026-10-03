Zidane dostal první skutečný taktický problém. Itálie ukázala, co musí nová Francie umět proti soupeři, který jí nedá prostor

Zinedine Zidane začal reprezentační trenérskou kariéru dvěma venkovními výhrami 1:0. Francie porazila Turecko, následně Belgii a nový trenér mohl mít po prvním týdnu pocit, že změna proběhla skoro až podezřele hladce.
Itálie mu poskytla první komplikaci.
Francie měla ve Stade de France více míče, dlouhé pasáže utkání odehrála na soupeřově polovině a po gólu Michaela Oliseho vedla. Přesto utkání skončilo 1:1 a Zidane poprvé zjistil, jak jeho tým reaguje proti soupeři, který nepotřebuje kontrolovat míč, aby kontroloval prostor.
Držení míče ještě neznamenalo nebezpečí
Itálie Francii v první půli často nechala kombinovat před svým blokem. Domácí díky tomu působili jako dominantní tým, jenže skutečně čistých šancí vznikalo málo.
To je problém, který potkává většinu velkých reprezentací. Proti slabším soupeřům nestačí být technicky lepší. Pokud protivník stáhne hráče do kompaktního prostoru, zavře střed hřiště a odmítne se nechat vytáhnout z pozic, favorit musí vytvořit nerovnováhu jinak.
Francie má hráče schopné porazit soupeře individuálně. Jenže systém nemůže spoléhat na to, že Dembélé, Doué nebo Olise pokaždé sami vytvoří metr prostoru, který obrana nedává.
V prvním poločase byla Itálie paradoxně nebezpečnější v několika málo momentech, které získala.
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Po přestávce Francie konečně zvýšila tempo
Zidaneův tým vyšel do druhé půle agresivněji a rozdíl byl okamžitě vidět. Donnarumma nejprve musel reagovat proti Douému a Dembélému a následně přišel gól Oliseho po rozehrané standardní situaci.
Právě tady se ukázala jedna možná cesta proti zavřenému soupeři.
Pokud nelze prostor najít trpělivou kombinací, lze ho vytvořit rychlostí rozhodnutí. Francie po přestávce zrychlila oběh míče, přidala náběhy a donutila italskou obranu reagovat místo toho, aby jen čekala na další přihrávku před sebou.
Oliseho gól byl odměnou za nejlepší fázi domácích.
Jenže potom přišla druhá lekce.
Kontrolovat zápas znamená také vědět, kdy neriskovat
Francie inkasovala po vlastní rozehrávce.
Lucas Da Cunha nezpracoval přihrávku při pokusu dostat míč z obrany, Alessandro Bastoni situaci okamžitě přečetl, vzal puk – tedy míč – domácím a zakončil.
Pro Zidanův tým je to užitečný typ chyby. Pokud chce Francie budovat útok od obránců a nevzdávat se míče ani pod tlakem, podobné situace přijdou. Otázkou není, zda někdy udělá chybu, ale jak dobře má mužstvo připravenou ochranu za hráčem, který ji udělá.
Proti Itálii jedna chyba stačila k tomu, aby se zápas vrátil na začátek.
Zidane už ví, že nestačí mít nejlepší hráče
To je možná největší rozdíl mezi jeho klubovou zkušeností a reprezentací.
V Realu Madrid měl čas vytvářet vztahy mezi hráči během celé sezony. U Francie dostane několik tréninků, pak musí řešit soupeře s úplně jiným herním plánem.
Proti Belgii rozhodla individuální kvalita Oliseho v závěru. Proti Itálii měl Zidane znovu dost talentu na hřišti, ale tentokrát potřeboval především způsob, jak rozebrat dobře organizovaný blok.
Právě tyto zápasy nakonec rozhodují velké turnaje. Favorit většinou neprohraje proto, že by soupeř měl lepší sestavu. Prohraje proto, že šedesát minut nedokáže vytvořit prostor, začne spěchat a jednu chybu potrestá tým, který přesně na takový okamžik čeká.
První remíza může být pro Zidana užitečnější než třetí výhra
Francie zůstává po třech zápasech neporažená a vede svou skupinu Ligy národů. Není tedy důvod dělat z remízy s Itálií první krizi nové éry.
Sportovně ale možná dostala užitečnější materiál než při dalších 1:0.
Zidane teď ví, že jeho tým umí kontrolovat území. Musí zjistit, jak z té kontroly pravidelně vyrábět šance proti soupeři, který mu dobrovolně nechá míč a vezme mu prostor.
To je problém, který se nevyřeší dalším jménem v základní sestavě. Musí ho vyřešit způsob hry.
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Zdroje: Reuters – France held to 1-1 draw as Italy dampen Zidane's home debut [1], Reuters – France snatch late winner in Belgium, Italy thrash Turkey 4-1 away [2].