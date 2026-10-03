Kdyby tisíc klarinetů: Změna obsazení kvůli zlomenině a lživá pomluva vyústila v roční zákaz

V hudební komedii Kdyby tisíc klarinetů z roku 1964 se setkaly největší pěvecké hvězdy své doby. Natáčení ovšem poznamenala divoká fáma o močení z balkonu, která přinesla dvěma stěžejním interpretům téměř roční zákaz činnosti. Snímek navíc musel těsně před první klapkou řešit nečekaně zlomenou nohu hlavního představitele.
Zbraně měnící se v nástroje zachraňují zběha
Vojín Schulze v podání Jiřího Menzela je smolař, který dezertuje před vojenským drilem a najde úkryt ve škole. Do města současně přijíždí televizní štáb v čele s režisérkou Terezou, kterou hraje Jana Brejchová. Během odhalování sochy mrtvého velikána dojde k nečekanému zázraku a zbraně všech vojáků se promění v hudební nástroje. Místo popravy čeká zběha záchrana a Tereza získá námět na velkolepou televizní revui s populárními zpěváky. Pokojné hudební veselí se snaží překazit nepřátelé z ministerstva války, kteří do kasáren vysílají přepadový oddíl.
Vojenského zběha měl původně ztvárnit Vlastimil Hašek, těsně před zahájením práce si ovšem zlomil nohu. Tvůrci roli narychlo nabídli Jiřímu Menzelovi, který si v té době právě plnil svou skutečnou základní vojenskou službu. Před kameru nastoupil bez větších příprav a pouze vyměnil reálnou armádní uniformu za filmový kostým.
Manželský střet na place a přeobsazený ministr války
Televizní režisérku Terezu a plukovníka Korunda ztvárnili tehdejší skuteční manželé Jana Brejchová a Vlastimil Brodský. Společná práce před kamerou přinášela páru značné komplikace, což vyvrcholilo kritikou od režiséra Jána Roháče. Ten jim sdělil, že je takhle špatně hrát ještě neviděl. Brodský později vysvětloval, že k dobrému herectví patří i čerpání z negativních vlastností, které se zamilovaný muž zdráhá před svou ženou projevovat.
Do role ministra války filmaři původně počítali s Janem Werichem, z jeho účasti nakonec sešlo a postavu převzal Martin Růžek. Před kamerou se sešly kompletní soubory divadel Semafor a Rokoko, přičemž herec Václav Lohniský si zahrál se svou dcerou Michaelou. Tvůrci si nekladli příliš velké nároky na vojenskou hierarchii. S výjimkou neexistující hodnosti seržanta dostali vojáci na ramena naprosto smyšlené nárameníky, které realitě vůbec neodpovídaly.
Výměna stěžejních hitů a ostuda s dvojníkem
Během příprav hudebních čísel docházelo k přesunům hlavních písní. Hit Tereza autoři původně napsali pro Karla Gotta, ve finále ho nabídli Waldemaru Matuškovi. Gott jako náhradu obdržel duet s Evou Pilarovou Je nebezpečné dotýkat se hvězd. Skladbu Kapitáne, kam s tou lodí měl zpívat sám autor hudby Jiří Šlitr. Píseň se mu zdála příliš krátká, takže ji přenechal Pavlíně Filipovské.
Waldemar Matuška patřil k nejvytíženějším umělcům, pročež ho v davových scénách nahrazoval velmi podobný dvojník. Tento náhradník své podoby začal zneužívat i mimo plac. Vydával se za skutečného zpěváka, nechával se zvát na cizí oslavy a užíval si pohoštění zdarma. Tím dělal Matuškovi nechtěnou ostudu, nad kterou se skutečný interpret jen nevěřícně podivoval.
Fáma o močení z balkonu a nenávist kritiků
Závažnější problém postihl umělce přímo po natáčení. Společností se začala šířit fáma, podle které měli Waldemar Matuška a Eva Pilarová močit z hotelového balkonu na procházející delegaci. Karel Gott měl údajně k incidentu zpívat text Tam, kde šumí proud a Matuška přidávat A cáká, a cáká. Ačkoliv šlo o lživou pomluvu, Matuška s Pilarovou dostali téměř roční zákaz umělecké činnosti.
Drahý projekt s rozpočtem sedm milionů korun čelil při svém uvedení do kin nemilosrdnému přijetí ze strany novinářů. Režisér Roháč si tehdy stěžoval, že za posledních deset let nebyl žádný snímek tak jednomyslně ztrhán. Autor divadelní předlohy Jiří Suchý navíc neskrýval zklamání. Muzikál si představoval komorněji s hrstkou zanedbaných vojáků, nikoliv jako megalomanskou podívanou. Nejhlasitější slovo měli nakonec diváci, kterých na komedii dorazily více než čtyři miliony. Muzikál Kdyby tisíc klarinetů odvysílá ČT2 3. října 2026 od 13:50.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled).