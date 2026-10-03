„Česká policie“ vám pošle SMS s pokutou za dopravní přestupek. Kdo ji zaplatí, přijde o přihlašovací údaje do bankovnictví

Nejde o žádnou skutečnou policejní komunikaci. Zprávy, které v těchto dnech dopadají do mobilů tisíců Čechů, se pouze tváří jako oficiální výzva od policie nebo takzvané „dopravní inspekce“. Obsahují číslo spisu, informaci o údajném porušení dopravních předpisů a odkaz, přes který má příjemce uhradit pokutu. Kdo na odkaz klikne a zadá požadované údaje, nepošle peníze státu, ale může předat citlivé údaje přímo podvodníkům. Před touto vlnou varovala 15. června 2026 Policie Jihočeského kraje, ale problém se zdaleka netýká jen jednoho regionu.
Jak podvodná SMS vypadá a proč funguje
Zpráva je sestavená tak, aby vyvolala okamžitý stres. Podle varování Policie Karlovarského kraje z 16. června 2026 obsahuje typická podvodná SMS tyto prvky:
- Číslo spisu nebo jednací číslo, které dodává zdání úřednosti.
- Popis přestupku, nejčastěji překročení rychlosti nebo jiné porušení pravidel silničního provozu.
- Lhůtu k úhradě, zpravidla tři dny, s hrozbou dalšího vymáhání nebo poplatku za prodlení.
- Přímý odkaz na web, kde má platba proběhnout.
Odesílatel bývá zamaskovaný kombinací písmen, číslic a cizí domény. Celý trik stojí na třech pilířích: autoritě (policie), strachu (pokuta) a spěchu (třídenní lhůta). Řidič, který si není jistý, jestli někde nepřekročil rychlost, snadno klikne dřív, než začne přemýšlet.
Tři úrovně rizika, a ta poslední je nejhorší
Ne každé kliknutí znamená katastrofu. Riziko ale dramaticky roste s každým dalším krokem.
Samotné kliknutí na odkaz ještě nemusí způsobit škodu. Pokud člověk na podvodné stránce nic nevyplní a rovnou ji zavře, útočník zpravidla nezíská přihlašovací nebo platební údaje. Samotná návštěva podvodného webu ale není důvodem k tomu, aby člověk stránku dál používal nebo do ní cokoli zadával.
Zadání údajů z platební karty je už vážný problém. Podvodná platební brána může získat číslo karty, datum platnosti i bezpečnostní kód. Následně se útočníci mohou pokusit o zneužití karty nebo o další podvodné transakce.
Vyplnění přihlašovacích údajů do bankovnictví nebo bankovní identity je nejnebezpečnější varianta. Jak upozorňuje sekce Kyberkriminalita Policie ČR, červnová vlna cílí i na podvržený Portál občana. Útočník, který získá údaje umožňující přihlášení nebo potvrzení identity oběti, se může pokusit jejím jménem provést další úkony, například založit účet nebo sjednat finanční službu, pokud mu to daný systém umožní. Škody pak nemusí zůstat v řádu tisíců korun, ale mohou dosáhnout i výrazně vyšších částek a oběť se o nich může dozvědět až z výpisu nebo upomínky.
Že nejde o teoretické riziko, dokládá jihočeská policie na jiném případu z letošního léta: dva poškození po kliknutí na odkaz v SMS a vyplnění údajů přišli dohromady o více než 70 tisíc korun.
Nejde o jihočeský unikát, ale o celostátní kampaň
Časová osa ukazuje jasný vzorec. Už 30. dubna 2026 vydal CSIRT.CZ varování před podvodnými SMS s výzvou k úhradě pokuty a uvedl, že kvůli kampani ruší podvodné weby „na denní bázi“. O týden později, 7. května, zveřejnila první upozornění jihočeská policie. V polovině června pak přišla další vlna: 15. června Jihočeský kraj, o den později Karlovarský i Jihomoravský kraj. Obdobná varování se objevila i ve Středočeském kraji.
Jen během dopoledne 15. června přijala jihočeská policie bezmála deset telefonátů od lidí, kteří si chtěli ověřit, zda je SMS pravá. Konkrétní počet okradených u této vlny policie veřejně neuvedla, ale samotný počet dotazů ukazuje, že rozesílka zasáhla širší okruh příjemců.
Policie pokuty přes SMS neřeší. Nikdy
Zásadní informace, která si zaslouží vlastní odstavec: Policie České republiky neposílá SMS s odkazem na úhradu pokuty. Standardní postup při dopravním přestupku vypadá například takto:
- Příkaz na místě – policista uloží pokutu osobně, přestupce s ní souhlasí a zaplatí ji podle stanoveného postupu.
- Předvolání k podání vysvětlení – doručuje se zákonem stanoveným způsobem, například prostřednictvím datové schránky nebo doporučeného dopisu do vlastních rukou.
- Oznámení přestupku správnímu orgánu – věc řeší příslušný úřad, opět standardní úřední cestou.
Žádná z těchto cest nevede přes SMS s aktivním odkazem na zaplacení pokuty. Pokud vám taková zpráva přijde, je to důvod k maximální opatrnosti.
Co dělat, když SMS přišla, nebo když jste už klikli
Pokud jste zprávu jen dostali: neklikejte, nereagujte a číslo odesílatele můžete zablokovat. SMS si uložte jako důkaz a přepošlete ji na číslo 7726. Tuto cestu pro hlášení podvodných zpráv doporučuje policie, CSIRT.CZ i Český telekomunikační úřad.
Pokud jste už zadali jakékoli citlivé údaje, jednejte okamžitě:
- Volejte bance – informujte ji o situaci a řiďte se jejími pokyny. Podle toho, jaké údaje jste zadali, může být nutné zablokovat kartu, případně přijmout další opatření k ochraně účtu.
- Změňte hesla ke všem dotčeným službám, zkontrolujte aktivní přihlášení a zapněte dvoufaktorové ověření všude, kde to jde.
- Nemažte nic – SMS, snímky obrazovky podvodné stránky i potvrzení o případné platbě jsou důkazy.
- Oznamte věc policii – osobně na služebně nebo prostřednictvím linky 158.
Podvodníci sázejí na to, že strach z pokuty a třídenní lhůta vypnou kritické myšlení. Nejúčinnější obrana je jednoduchá: zastavit se, zkontrolovat a teprve potom jednat. Policie pokuty přes SMS s odkazem k úhradě neposílá. Pokud takovou zprávu dostanete, neklikejte na odkaz a ověřte si informace jinou cestou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský