Koupil 1+kk o rozloze 24 metrů čtverečních, svépomocí ho proměnil v luxusní bydlení za zlomek ceny: Počkejte, až uvidíte co dělá tato dřevěná stěna

Tento malý byt je velký pouze 24 metrů čtverečních. Mladí lidé Christian a Barbara se rozhodli, že se pustí do rekonstrukce tohoto prostoru, který bude představovat jejich nový domov. Barbara je architektkou, a tak se rekonstrukce bytu zdála zase o trochu snazší.
To, co tito lidé vytvořili je něčím nečekaným a také přímo neuvěřitelným. Do tohoto omezeného prostoru vtěsnali snad všechno, co by se vtěsnalo spíš do velkého domu. Pojďte se s námi podívat, jak se jim to podařilo.
Jak z miniaturní plochy vytvořit bydlení pro dva?
Když malý byt viděly rodiny mladého páru, nevěřily, že by se z toho dal vykouzlit obývatelný prostor. Barbara s Christianem to ale přeci jen dokázali. Výhodou této miniaturní místnosti je, že má veliké francouzské okno, kterým do bytu proudí mnoho světla. Okno je tedy dominantním prvkem celého objektu. Barbara se snažila ostatní prvky v místnosti konstruovat tak, aby byly ukryté, v takzvaných úložných prostorách.
Vše účelně ukryté
Aby se v bytě vůbec dalo chodit, umístili mladí lidé kuchyňskou linku s veškerými spotřebiči do vestavěného prostoru. Pokud tedy tohle vybavení chcete vidět, musíte rozevřít světlou dřevěnou skříň. V úložném prostoru skříně se rovněž nachází dvoulůžko.
ár tak má velkou výhodu v tom, že když potřebuje rychle uklidit, má to hotové raz dva. Stačí všechno zavřít do skříně. Pakliže byste hledali koupelnu s toaletou, je též sofistikovaně v bytě schovaná, a to konkrétně u vstupu do místnosti.
Miniaturní prostor v bytě působí velice minimalistickým dojmem. V tomto malém bytě snad přebývat ani nic nemůže. Nábytek Barbara s Christianem volili převážně béžový s pár barevnými prvky, jako jsou například červené jídelní židle.
Co se skrývá za francouzským oknem?
Velkým překvapením je prostor, který jako by se ukrýval před zraky návštěv. Přitom se jedná o nejkrásnější a nejvděčnější prostředí, které k tomuto malému bytu náleží. Pokud mladí lidé přes francouzské okno prolezou, ocitnou se tak nějak v jiném světě.
Za velkým oknem se totiž ukrývá prostorná terasa. Tak tohle je skutečně oáza klidu a míru. Na terase by se dalo pomalu i tančit. Její plocha značně konkuruje ploše miniaturního bytečku. Zde si mladý pár jistě užívá příjemných chvilek u západu slunce.
Překrásná terasa je oživena pokojovou zelení a útulným nábytkem. A když bude mít Barbara a Christian dost malých prostor, vystoupá z terasy jednoduše na střechu domu, která k bytu taktéž náleží. Zde si oba plně vynahradí pobyt v malém bytě. Je to určitá satisfakce za to, že žijí pouze na 24 metrech čtverečních. Co lze říct na závěr, je to kouzelné a zajímavé řešené místo plné velkých překvapení. Věříme, že jsou zde tito mladí lidé velice šťastní. Inspirovali jste se?
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Fotografie: Onekinddesign
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Malý byt o rozloze 24 metrů čtverečních nabízí prostor pro vybavení jako velký dům pochází z webu Světkreativity.