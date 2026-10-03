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Koupil 1+kk o rozloze 24 metrů čtverečních, svépomocí ho proměnil v luxusní bydlení za zlomek ceny: Počkejte, až uvidíte co dělá tato dřevěná stěna

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Tento malý byt je velký pouze 24 metrů čtverečních. Mladí lidé Christian a Barbara se rozhodli, že se pustí do rekonstrukce tohoto prostoru, který bude představovat jejich nový domov. Barbara je architektkou, a tak se rekonstrukce bytu zdála zase o trochu snazší.
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Bez popisku

Zdroj: Neznámý zdroj
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 03.10.2026 11:03

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