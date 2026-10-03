Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Kolik korun musí vydělat Čech, aby si mohl koupit byt v Praze bez hypotéky. Číslo zarazilo i odborníky

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Pořídit si v Praze vlastní byt a nevzít si na něj hypotéku […]
Kolik korun musí vydělat Čech, aby si mohl koupit byt v Praze bez hypotéky. Číslo zarazilo i odborníky

Kolik korun musí vydělat Čech, aby si mohl koupit byt v Praze bez hypotéky. Číslo zarazilo i odborníky

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:37

Reklama
Další články z Zodpovime.cz
Tahle čísla padají podle výzkumu v loterii nejčastěji. Vyhrávají se díky nim miliony
Tahle čísla padají podle výzkumu v loterii nejčastěji. Vyhrávají se díky nim miliony
Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za neděle? Tady je výplatní páska
Kolik si vydělá pokladní v supermarketu za celý měsíc i s příplatky za neděle? Tady je výplatní páska

V neděli dopoledne bývá u pokladen velkých supermarketů stejně rušno jako ve […]

Ani Rakousko, ani Nizozemsko. Čeští řidiči kamionů teď odcházejí do 1 země, kde berou až 147 000 Kč měsíčně
Ani Rakousko, ani Nizozemsko. Čeští řidiči kamionů teď odcházejí do 1 země, kde berou až 147 000 Kč měsíčně

Za volantem kamionu se v Česku dá vydělat slušně, a přesto tisíce […]

Kolik si vydělá česká zdravotní sestra v Německu za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny zůstanete zírat
Kolik si vydělá česká zdravotní sestra v Německu za 1 měsíc? Po přepočtu na koruny zůstanete zírat

Práce za hranicemi láká české sestry rok co rok. Německé nemocnice shánějí […]

Zdravotní pojišťovny teď Čechům posílají na účet až 10 000 Kč. Musíte jen splnit podmínky a podat si žádost
Zdravotní pojišťovny teď Čechům posílají na účet až 10 000 Kč. Musíte jen splnit podmínky a podat si žádost

Zdravotní pojištění odchází z výplaty každý měsíc a většina lidí nad tím […]

Tento článek byl publikován ze zdrojů Zodpovime.cz

Zodpovime.cz funguje jako magazín plný rad a tipů, které usnadňují každodenní život. Obsah je rozdělený do různých oblastí – od zdraví, životního stylu a domácnosti až po peníze, vztahy nebo techniku. Články jsou psané srozumitelně a jednoduše, takže dokážou poradit jak s drobnými každodenními...

Všechny články tohoto autora →
Zodpovime.cz
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.