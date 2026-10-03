Kvalifikace VC Bahrajnu: Živý přenos

Poprvé od roku 2017 se formule 1 vrátila na okruh Sepang, kde se koná „náhradní“ Velká cena Bahrajnu.
The heat is on… time to crank up those engines!
Qualifying is next #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/M1a7wwhcW5
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
V Malajsii bylo 32 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 57 °C.
️ Air 33℃
️ Track 58℃
Some very hot laps coming up!#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/AcqWQHdf0d
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Q1
Jako první na trať vyrazili piloti Haasu, kteří taky zajeli první měřená kola.
Q1 GREEN LIGHT
Qualifying in Sepang is GO!! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/rdwyseEoZR
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
13,5 minuty před koncem Q1 se v boxové uličce vytvořila zácpa, protože všichni chtěli vyjet na trať v podobnou dobu.
Bumper to bumper in the pit lane! #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/ff8JO9kB1g
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Antonelli sice zajel první relevantní čas, ale okamžitě ho překonal Nizozemec ve službách Red Bullu.
Antonelli sets the early benchmark ⏱️ 1m 37.041s #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Ut6ch56ylj
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Max Verstappen tak všem nastavil laťku časem 1:36.477. Mezitím Ferrari vsadilo na středně tvrdou sadu pneumatik a oba piloti se zařadili za čtyřnásobným mistrem světa na druhé a třetí místo.
4 minuty před koncem hrozilo vyřazení těmto pilotům.
Four minutes to go in Q1…
⬇️ IN THE DROP ZONE ⬇️
Ocon
Albon
Bearman
Stroll
Bottas
Perez#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/Wpn5g1oQFT
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Pierre Gasly nabízel větrný pytel do zatáčky číslo 14 svému týmovému kolegovi Francu Colapintovi. Argentinec dokázal postoupit do druhé části kvalifikace.
V první části kvalifikace vypadli: Nico Hülkenberg, Oliver Bearman, Esteban Ocon, Alex Albon, Valtteri Bottas a Sergio Pérez.
Q1 CLASSIFICATION
Verstappen tops session
Both Aston Martins into Q2 #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/kcZS4BAjEN
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Němec se službách Audi udělal chybu v posledním měřeném kole a to ho stálo postup do Q2. Oba jezdci Aston Martinu postoupili dále!
Go Fernando! Go Lance!
First double Q2 appearance this season #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/xjiWYv6ycr
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Q2
Na začátek druhé části kvalifikace byli první na trati piloti Aston Martinu.
Q2 GREEN LIGHT
A quiet start…#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/GAY8jGAceN
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Max Verstappen opět nastavil laťku časem 1:35.696. Mercedes prozatím nedokázal najít potřebnou rychlost.
Seven minutes to go in Q2*
TOP 10
Verstappen
Leclerc
Piastri
Hamilton
Norris
Hadjar
Russell
Gasly
Bortoleto
Lawson
*Antonelli will have to go again after exceeding track limits #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/xxQaAAmb4Q
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Andrea Kimi Antonelli doplatil na traťové limity a jeho jediný čas byl vymazán. Do konce kvalifikace zbývalo 7,5 minuty. Ital doplatil na traťové limity v zatáčce číslo 6.
Here's the moment Kimi ran wide #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/E0VdWdBt8x
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Andrea Kimi Antonelli tak 5 minut před koncem byl znova na trati a tentokráte se pokusil zajet čisté kolo. Měl k tomu celý okruh pro sebe. Ital nenechal nic náhodě a druhý pokus zajel čistě a posunul se na druhou pozici.
Antonelli goes again
No issues this time around and he slots into P2#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/KyZHEekMy7
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Racing Point se pokoušel o větrný pytel pro Liama Lawsona, ale ani týmová pomoc nestačila k postupu do Q3.
Lindblad, who's taking a grid penalty for Sunday's race, gave team mate Lawson a tow but it wasn't quite enough to send the Kiwi into Q3#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/IMlrqg4ENv
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Ve druhé části skončili: Liam Lawson, Fernando Alonso, Carlos Sainz, Lance Stroll, Franco Colapinto a Arvid Lindblad.
Q2 CLASSIFICATION
Max is still on top
Can anyone catch the Dutchman?#F1 #BahrainGP pic.twitter.com/HSa3bCpKMc
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Q3
První pokusy byly velmi těsné a pořadí se neustále měnilo.
Pořadí po prvních pokusech: Max Verstappen, Isack Hadjar, Lewis Hamilton, Oscar Piastri, Charles Leclerc, Lando Norris, George Russell, Gabriel Bortoleto, Pierre Gasly a Andrea Kimi Antonelli. Ital ale nebyl ještě na trati a neměl zajeté měřené kolo.
First Q3 runs done and Max is still in the box seat… by three tenths!
TOP 5
Verstappen
Hadjar
Hamilton
Piastri
Leclerc #F1 #BahrainGP pic.twitter.com/qsgNtX5esh
— Formula 1 (@F1) October 3, 2026
Pilot Mercedesu totiž měl pouze jednu čerstvou sadu a opět měl celou trať pro sebe. Italský pilot se provizorně umísti na třetím místě.
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