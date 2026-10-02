Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 ExtremePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 ExtremeZdroj: iQOO
Článek byl publikován 02.10.2026 16:00
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