Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Není to tak dávno, co Qualcomm představil své nejnovější procesory. Očekávali jsme, že větší firmy uvedou co nejrychleji své top modely, což se asi stejně...
Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Nový iQOO 16 sází na Snapdragon 8 Elite Gen 6 Extreme

Zdroj: iQOO
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.10.2026 16:00

Reklama
Další články z Dotekomanie.cz
Oppo K14 Plus zaujme nejen velkou baterií
Oppo K14 Plus zaujme nejen velkou baterií
Oppo do nabídky zařazuje nové Reno16t
Oppo do nabídky zařazuje nové Reno16t

Čínská firma Oppo do střední třídy zařazuje poměrně lákavého zástupce s názvem Reno16t, který i přes spíše...

Recenze Samsung Galaxy S26 FE – dostupná cesta k dlouhé podpoře
Recenze Samsung Galaxy S26 FE – dostupná cesta k dlouhé podpoře

Ještě před nějakou dobou platilo, že modely FE jsou zaměřeny na fanoušky a hlavně nabízejí velmi dobrou...

Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa
Automatický střih podle rytmu: Google Fotky chystají novou funkci pro videa

Některé novinky v aplikaci Fotky od Googlu jsou dostupné jen pro omezené množství uživatelů, případně jsou...

Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu
Opera přidává podporu eSIM přímo do prohlížeče na Androidu

Opera přidává do svého prohlížeče pro Android podporu cestovní eSIM. Uživatel si tak díky tomu může koupit...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Dotekomanie.cz

Dotekomanie.cz je nezávislý magazín zaměřený na mobilní technologie, chytrá zařízení a digitální svět. Přináší aktuální novinky, recenze, návody a komentáře ze světa smartphonů, tabletů, aplikací, Androidu, Applu, umělé inteligence i dalších technologií, které ovlivňují každodenní používání...

Všechny články tohoto autora →
Dotekomanie.cz
Další články z kategorie Mobil
Zobrazit více
ZajímavostiIT a technologieMobil
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.