Chorvatsko inovuje, po robotaxi v Záhřebu země schválila i Tesla FSD

Chorvatsko inovuje, po robotaxi v Záhřebu země schválila i Tesla FSDPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Chorvatsko inovuje, po robotaxi v Záhřebu země schválila i Tesla FSDZdroj: Mapa dostupnosti FSD v Evropě, zdroj: Claude
Článek byl publikován 02.10.2026 18:00
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