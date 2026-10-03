Kritika Zrádců sílí. Část diváků má pocit, že sleduje víc Kotka než samotnou hru

Výpravné filmové scény s Vojtěchem Kotkem (38) čím dál více rozdělují fanoušky Zrádců. Ve skupinách na sociálních sítích se ozývají výhrady, že velkolepá podívaná ubírá prostor samotné hře.
Zrádci mají být především o lidech, kteří si lžou do očí a snaží se přelstít jeden druhého. Právě proto si je mnozí diváci oblíbili. Ve fanouškovských skupinách na sociálních sítích se ale objevuje kritika, že se pozornost příliš přesouvá k
Vojtěchu Kotkovi (38) a jeho filmovým výstupům. Hradní pán má vlastní příběh, pořad stále větší výpravu, jenže část publika by raději viděla více ze skutečného dění mezi soutěžícími.
V prvních dvou řadách si Kotek fanoušky získal a hradní pán se stal největším lákadlem celé show. Ve třetí sérii je ho ale podle některých přeci jen příliš. Že by to režisér
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Produkce v rozhovorech letošní obsazení vychvalovala jako jedno z nejlepších, jaké Zrádci dosud měli. Část diváků ale ve fanouškovských skupinách upozorňuje, že hráči nedostávají dost prostoru, aby si na ně vůbec fanoušci stihli udělat názor. Některé si zatím dokonce ani nepamatují, postrádají rozhovory, při kterých se rodí taktika, a mise podle nich často sázejí hlavně na efekt.
Sebelepší casting přitom nestačí, pokud publikum nemá možnost soutěžící pořádně poznat.
Napětí totiž nevzniká až při hlasování u kulatého stolu. Divák potřebuje vidět, kdo podezření vypustil, komu ho podsouvá a proč mu ostatní uvěřili. Právě při nenápadných rozhovorech vznikají dohody, které mohou rozhodnout o něčím vyřazení. Pokud dostane prostor až závěrečné obviňování, část hry se ztrácí. Divák sice zjistí, kdo odchází, ale už nemusí rozumět tomu, proč se proti němu ostatní obrátili.
Účastníci třetí řady Zrádců (foto: Nextfoto / placená licence) Kotek dostal vlastní příběh
Větší prostor pro hradního pána je přitom vědomým rozhodnutím tvůrců. Při představování třetí série Kotek
oznámil: „Nově jsme vymysleli celé příběhové pozadí této postavy.“ Publikum se má dozvědět více o její minulosti a motivech. Postava, která původně především provázela soutěžící hrou a dotvářela atmosféru, tak získala další vlastní dějovou linku. potvrdil Krug. „Mise jsou výpravnější a letos přesahují do samotné hry,“
Už před premiérou se přitom objevovaly obavy, aby scénky hradního pána nezastínily samotné soutěžící.
Bez jejich rozhovorů, dohod a střetů totiž divák jen těžko pochopí, jak se jednotlivá rozhodnutí rodí. Podle části fanoušků se právě tyto obavy nyní naplňují. O Kotkově postavě se dozvídají více, zatímco v taktice hráčů jim chybějí souvislosti. Markus Krug vyrůstal v rakouském Wattens (foto: Nextfoto / placená licence) Filmové vsuvky vadily už loni
Rozšíření Kotkovy role může potěšit diváky, kteří si užívají celý svět Zrádců včetně jeho stylizace. Pro ty, kteří pořad sledují především jako psychologickou soutěž, však minulost fiktivního hradního pána nemusí být stejně zajímavá jako aktuální plán někoho u kulatého stolu. Každá skupina zkrátka od stejného pořadu očekává trochu jiný zážitek.
Současná debata navazuje na výhrady, které na internetu zaznívaly už ke druhé řadě. Diváci neskrývali, že s blížícím se koncem jim stále více vadily dlouhé filmové prostřihy. Považovali je za zbytečné a měli pocit, že zpomalují děj.
Největší drama tvoří samotní soutěžící
Filmové zpracování má ve Zrádcích své místo. Hrad, kostýmy, hudba i Kotkova stylizace vytvářejí prostředí, které pořad výrazně odlišuje od běžných domácích reality show. Byla by škoda z něj udělat jen sled rozhovorů bez atmosféry. Stejně tak ale může být škoda překrýt těmito prostředky okamžiky, které žádný scenárista předem nevymyslí.
Markus Krug v rozhovoru pro
Seznam Zprávy přirovnal každý natáčecí den k celovečernímu filmu, včetně kaskadérů, ohňů a velkých lokací. Zároveň slíbil více hráčského napětí a zajímavější kulaté stoly. Tvůrci tedy chtějí posouvat jak výpravu, tak samotnou partii. Kritické reakce připomínají, jak důležité bude udržet mezi nimi rovnováhu.
Filmová výprava ke Zrádcům sice patří, největší napětí ale často vzniká bez ohňů, kaskadérů a velkých gest. Stačí nečekané obvinění nebo jediná věta, která někomu rozbije pečlivě připravený plán. Kotek umí takové chvíle podtrhnout. Část fanoušků si však nyní přeje, aby hradní pán častěji přenechal scénu těm, kteří skutečně hrají o vítězství.
Zdroj: redakce, Facebook, FTV Prima