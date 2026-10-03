Zůstalo vám v garáži staré jízdní kolo po dědovi? Sběratelé vykupují zachovalé kusy za desetitisíce

Stroj, který psal dějiny naší cyklistiky
Tím tajemným pokladem, který dnes vyvolává obrovské pozdvižení na aukčních portálech, je historické pánské jízdní kolo Premier Cheb, konkrétně model z období kolem roku 1910. V dobách pozdního Rakouska-Uherska šlo o vrchol tehdejší techniky a elegance. Tato kola byla symbolem spolehlivosti, precizního řemeslného zpracování a pýchou každého majitele.
Měla charakteristickou robustní konstrukci, elegantní černé lakování a detaily, které i po více než sto letech berou dech všem milovníkům poctivé mechaniky. Zatímco v průběhu desetiletí spousta těchto strojů skončila zapomenutá pod nánosy prachu, dnes se z nich stávají vyhledávané sběratelské klenoty s duší.
Příběh z Chebu: Jak se zrodil nejstarší cyklistický gigant v českých zemích
Historie tohoto výjimečného stroje nás zavede do roku 1891, kdy v Chebu vznikla pobočka renomované anglické firmy Hillman, Herbert & Cooper z Coventry. Pod názvem Premier Works se zde začala psát fascinující kapitola naší průmyslové historie. Chebská továrna byla vůbec nejstarším průmyslovým výrobcem jízdních kol v českých zemích a její produkty si rychle získaly věhlas po celé Evropě.
Od roku 1915 firma fungovala jako akciová společnost a její stroje platily za absolutní špičku. Po druhé světové válce byl však podnik znárodněn a začleněn pod národní podnik Eska Cheb. Tím sice samostatná slavná značka Premier zanikla, ale její odkaz v podobě precizních předválečných strojů žije dál.
Detektivka v kůlně: Jak poznat vzácný originál od běžného retro kola?
Rozpoznat skutečný předválečný unikát od pozdějších napodobenin vyžaduje trochu detektivní práce. Klíčovým znakem modelu z roku 1910 je atypický válečkový řetěz s širší roztečí 5/8 palce, který se výrazně liší od pozdějších standardizovaných řetězů. Dalším neklamným znamením je plný, neodlehčený ozubený talíř převodníku, na kterém najdete plastický, vystouplý nápis PREMIER.
Na hlavové trubce rámu pak nesmí chybět charakteristický mosazný štítek s nápisem Premier Works. Pozor si však musíte dát na záměnu s poválečnou produkcí.
Dnešní hodnota a kde tento poklad nejlépe zpeněžit
Zatímco běžné retro kolo Eska Premier ze 70. či 80. let má dnes hodnotu jen kolem 500 až 3 000 Kč, skutečný předválečný originál z roku 1910 je cenovým hitem. Na podzim roku 2026 se jeden takový zachovalý exemplář v původním nálezovém stavu objevil na aukčním portálu Aukro s vyvolávací cenou 30 000 Kč!
Pokud tedy na půdě objevíte kolo s plným převodníkem a mosazným štítkem Premier Works, rozhodně ho nevyhazujte ani neprodávejte pod cenou na lokálních bazarech. Nejlepší cestou je oslovit specializované sběratele nebo zkusit štěstí v internetové aukci od jedné koruny, kde se o něj sběratelé rádi poperou.
A co vy? Už jste prozkoumali nejtemnější kouty své půdy nebo staré stodoly po prarodičích? Možná tam na vás čeká zaprášená legenda, která vám udělá radost nejen svým nostalgickým kouzlem, ale i příjemnou finanční injekcí do rodinného rozpočtu. Napište nám do diskuse, zda jste někdy podobný historický poklad objevili!
Zdroje článku: aukro.cz, Premier (česká značka vozidel) – Wikipedie, nespechej.cz
Autor článku: Barbora Jelínková