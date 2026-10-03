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Sedmnáctiletý soused si přišel půjčit peníze. Žena mu dala jen drobné, on pak sáhl po noži a zaútočil

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Dennívýzva
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V říjnu 1993 usmrtil sedmnáctiletý pachatel na Broumovsku invalidní důchodkyni. K sousedce si přišel s nožem pro peníze a po vraždě odcizil dva a půl tisíce.
Případ se odehrál na Broumovsku.

Případ se odehrál na Broumovsku.

Zdroj: FOTO:Pudelek (Marcin Szala), CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 03.10.2026 10:06

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