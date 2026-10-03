Lajkoval videa za peníze a přišel o 560 tisíc korun. Podvodníci ho pak ještě zneužili jako bílého koně, aniž to tušil

Celý případ začal nevinně, zprávou na sociální síti s nabídkou přivýdělku za lajkování videí na YouTube. Muž dostal za první úkoly skutečně zaplaceno. Pak přišel požadavek na „ověření účtu“ drobnými převody, následně legenda o výhodné investici do kryptoměn a nakonec posílání stále vyšších částek na cizí účty. Když škoda přesáhla 560 tisíc korun, podvodníci jeho účty navíc využili jako průchozí stanici pro peníze z další trestné činnosti. Stal se takzvaným bílým koněm, tedy člověkem, jehož účet pachatelé využívají k převodu peněz a zakrytí jejich původu. A to vše, aniž si uvědomil, že už dávno nepracuje na brigádě, ale se dostává do situace, která pro něj může mít i trestněprávní následky. Raiffeisenbank případ v září 2026 zveřejnila jako anonymizovanou případovou studii, která ukazuje, jak se z jedné odpovědi na chat stane vícevrstevný podvod.
Jak vypadá nábor na lajkování za peníze
Podvodníci oslovují lidi přes WhatsApp nebo Messenger. Zpráva slibuje snadný a rychlý výdělek bez kvalifikace, stačí dávat lajky videím nebo navštěvovat weby. Raiffeisenbank na svých stránkách popisuje modelový příklad: 125 korun za pět lajků. Částka je záměrně nízká a zároveň skutečně vyplacená. Právě první platba je klíčovým momentem celého schématu, protože buduje důvěru a vytváří dojem, že nabídka je skutečná.
Jakmile oběť uvěří, že systém funguje, přichází další krok. Může jít o požadavek na „VIP členství“, ověřovací platbu nebo registraci na investiční platformu. V případě klienta Raiffeisenbank se legenda posunula ke kryptoměnám a údajně výhodné investici s garantovaným výnosem. Částky rostly a účty, na které peníze odcházely, se měnily. Banka detailní rozpad jednotlivých transakcí nezveřejnila, ale celková škoda přesáhla 560 tisíc korun.
Co znamená být bílým koněm a proč to může potkat i vás
Výraz „bílý kůň“ používá Policie ČR pro člověka, přes jehož účet nebo firmu tečou cizí peníze, aby se zakryl jejich skutečný původ a stopa vedoucí k pachatelům. Zásadní je, že bílý kůň nemusí být vědomým spolupachatelem. Policie výslovně varuje, že lidé bývají do této role naverbováni přes legitimně vypadající pracovní inzeráty nebo příspěvky na sociálních sítích.
V praxi to může vypadat tak, že oběť dostane pokyn „přeposlat peníze investorů“ nebo „technicky zpracovat platbu pro platformu“. Vysvětlení zní logicky, protože člověk už týdny komunikuje s někým, komu věří. Jenže peníze, které přes jeho účet projdou, mohou pocházet z jiné trestné činnosti. Pokud se člověk na jejich převodech podílí vědomě nebo za určitých okolností z nedbalosti, může čelit trestněprávním následkům. V policejně popsaném případu z roku 2025 muž po podobném schématu přeposlal přes 1,1 milionu korun a čelil obvinění z legalizace výnosů z trestné činnosti z nedbalosti, s hrozbou až pěti let odnětí svobody. Samotné tvrzení, že o původu peněz nevěděl, proto nemusí v každém případě stačit.
Škody českých bank rostou. A rychle
Případ jednoho klienta není anomálie. Podle dat České bankovní asociace za leden až červenec 2026 dosáhly škody způsobené podvody klientům českých bank 1,9 miliardy korun, meziročně o 79 procent více. Počet útoků vzrostl přibližně o pětinu na 62 705, ale průměrná škoda na jednoho klienta vyskočila na 30 335 korun. Podvodníci tedy neútočí jen častěji, ale zároveň mohou z jedné oběti získat výrazně více peněz.
Banky přitom zachytily přes 8,1 miliardy korun, tedy 81 procent ohrožených prostředků. Za celý rok 2025 zachránily 12,2 miliardy korun a přes 85 procent napadených peněz. Čísla ukazují, že ochranné mechanismy zachytí značnou část podvodných transakcí. I částka, která přes ně projde, ale může znamenat škody v řádu miliard.
Proč podvodníci vrství legendy na sebe
Skutečný výdělek pachatelů nezačíná u lajků. Brigáda za lajkování je jen levný filtr, způsob, jak za minimální náklady oslovit tisíce lidí a najít ty, kteří odpoví. Malá vyplacená odměna otestuje ochotu přijímat peníze od neznámého zdroje a zároveň buduje důvěru. Investiční legenda pak otevře cestu k vyšším částkám, protože oběť už věří, že systém funguje. A zneužití účtu jako bílého koně přidá pachatelům další možnost, jak využít stejného člověka k převodům peněz.
Každá fáze má konkrétní varovné znaky:
- Nevyžádaný kontakt přes chat s nabídkou snadného výdělku
- Skutečně vyplacená první drobná částka
- Požadavek na osobní údaje, ověřovací platbu nebo „VIP členství“
- Přesun legendy k investicím nebo kryptoměnám
- Tlak na rychlost a mlčenlivost před rodinou i bankou
- Pokyn přijímat a přeposílat peníze neznámého původu
- Žádost o instalaci aplikace pro vzdálený přístup do zařízení
Kritický moment nenastává při prvním lajku. Nastává ve chvíli, kdy člověk poprvé pošle vlastní peníze na cizí účet nebo přijme peníze, jejichž původ nezná, a následně je na něčí pokyn přepošle dál.
Co dělat, když už jste reagovali
Pokud jste na podobnou nabídku odpověděli, ale nepředali jste osobní údaje, přihlašovací údaje ani neodeslali peníze, situace je zpravidla snadno řešitelná: komunikaci přerušte a kontakt zablokujte. Pokud už k převodu peněz nebo sdílení citlivých údajů došlo, kroky musí být okamžité: zavolat vlastní bance, informovat ji o situaci a podle okolností požádat o blokaci účtu nebo karty, uchovat screenshoty a čísla účtů, na které peníze odešly, a incident oznámit Policii ČR. Raiffeisenbank pro hlášení podezřelých zpráv uvádí e-mail phishing.report@rb.cz a linku 412 446 402.
Případ klienta, který začal lajkováním videí a skončil s prázdným účtem a v roli bílého koně, není jen příběh o naivitě. Je to příběh o podvodu, který je navržený tak, aby každý další krok vypadal jako logické pokračování toho předchozího, dokud se člověk neohlédne a nezjistí, že logika celou dobu patřila někomu jinému.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský