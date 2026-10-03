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Lajkoval videa za peníze a přišel o 560 tisíc korun. Podvodníci ho pak ještě zneužili jako bílého koně, aniž to tušil

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Klient Raiffeisenbank reagoval na nabídku snadné brigády. Skončil s prázdným účtem a policejním prověřováním na krku.
Muž sedící u laptopu

Muž sedící u laptopu

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 07:46

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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