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Podvodníci zfalšovali číslo 158 a rozesílají SMS o trestním oznámení. Lidé bezhlavě klikají a přichází o peníze z účtu

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Dennívýzva
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Českem se šíří vlna podvodných SMS, které se na displeji telefonu tváří jako zpráva z policejní tísňové linky 158. Jeden senior přišel o téměř 230 tisíc korun.
Mobilní telefon Android, kelímek s kávou

Mobilní telefon Android, kelímek s kávou

Zdroj: Pexels
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 03.10.2026 06:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Mobify.cz

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