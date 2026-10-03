Podvodníci zfalšovali číslo 158 a rozesílají SMS o trestním oznámení. Lidé bezhlavě klikají a přichází o peníze z účtu

Zpráva tvrdí, že na příjemce bylo podáno trestní oznámení, a vyzývá ho ke kliknutí na odkaz. Ten nevede na policii, ale na falešný portál Datových schránek. Tam je oběť vyzvána k „ověření“ bankovní identity a v tu chvíli se ocitne na podvržených stránkách internetového bankovnictví MONETA Money Bank. Zadá přihlašovací údaje, potvrdí přístup a podvodník má cestu k jejímu účtu otevřenou. V některých případech následuje ještě telefonát od falešného bankéře nebo policisty, který oběť dotlačí k převodu peněz na údajně bezpečný účet. Policie ČR z linky 158 takové SMS s odkazy na trestní oznámení nerozesílá. Linka 158 je tísňová linka a SMS komunikaci policie využívá pro nouzové situace, nikoli k rozesílání odkazů na trestní oznámení.
Jak podvodníci zfalšovali číslo policie
Nejde o to, že by se někdo naboural do policejní infrastruktury. Technika se jmenuje SMS spoofing. Útočník při ní pozmění identifikaci odesílatele tak, aby se na telefonu příjemce zobrazilo důvěryhodné číslo nebo jméno. Podle monitoringové zprávy ČTÚ SMS spoofing v Česku stále představuje problém, přestože operátoři blokují velké množství podvodných zpráv. Útočníci se zároveň přizpůsobují a využívají i jiné kanály, například anonymní předplacené SIM karty nebo WhatsApp.
Právě proto je tahle kampaň tak zákeřná. Číslo 158 je skutečná tísňová linka. Policie ČR přes ni od roku 2022 oficiálně přijímá i nouzové SMS. Když vám tedy přijde zpráva, která se tváří jako zpráva z tohoto čísla, mozek jí automaticky přiřadí důvěru. A slova „trestní oznámení“ mohou vyvolat paniku, která člověku ztíží kritické posouzení situace.
Řetězec, který stojí stovky tisíc
Síla podvodu spočívá v tom, že kombinuje tři prvky, které Češi znají z běžného styku se státem a bankami: číslo 158, Datové schránky a bankovní identitu. Každý z nich je legitimní. Dohromady ale vytvářejí iluzi standardního úředního úkonu.
Jak přesně řetězec funguje:
- SMS z „158“ – tvrdí, že na vás bylo podáno trestní oznámení, a obsahuje odkaz.
- Falešná Datovka – web vypadá jako portál Datových schránek, ale běží na podvodné doméně s koncovkou .top místo oficiální datovka.gov.cz.
- „Ověření“ bankovní identity – stránka vás přesměruje na přihlášení přes bankovní identitu, což je u skutečných služeb možné. Právě proto oběť nemusí nic tušit.
- Podvržené bankovnictví MONETA – zadáte přihlašovací údaje na falešné stránce, která napodobuje Internet Banku MONETA. Skutečná adresa je ib.moneta.cz, podvodná verze se od ní liší.
- Ztráta peněz nebo identity – podvodník buď získané údaje zneužije k dalším operacím, nebo zavolá jako „bankéř“ a dotlačí oběť k převodu na „záchranný“ účet.
Doložené případy ukazují, že nejde o teorii. Na Kroměřížsku v únoru 2025 senior po SMS, která se vydávala za zprávu z policie, a navazujícím telefonátu přišel o téměř 230 tisíc korun. Na Rychnovsku policie v lednu 2026 popsala dva poškozené: jednomu pachatel na jeho jméno založil několik bankovních účtů a požádal o úvěry, druhému bylo sjednáno téměř deset úvěrů, z nichž jeden činil 200 tisíc korun. Nejde tedy jen o „vybílení účtu“. Podvodníci mohou získanou identitu zneužít také k zakládání účtů, vydávání platebních karet nebo sjednávání půjček na jméno oběti.
Proč lidé klikají
Odpověď je jednodušší, než se zdá. Strach z trestního řízení patří mezi silné emoční spouštěče. Česká národní banka ve svém materiálu k podvodům přímo popisuje, že útočníci cíleně pracují s emocemi a vydávají se za policii, banku nebo jinou autoritu, aby oběť jednala bez rozmyslu.
Když se k tomu přidá spoofované číslo policie a web, který vypadá jako státní portál, je podvod výrazně přesvědčivější. Útočníci navíc počítají s tím, že oběť nebude kontrolovat adresní řádek prohlížeče. Právě kontrola domény přitom může podvod odhalit dříve, než člověk zadá přihlašovací údaje.
Co dělat, když vám taková SMS přijde
Pokud jste na odkaz neklikli, zprávu jednoduše smažte. Podezřelou SMS můžete přeposlat na číslo 7726, které operátoři používají pro hlášení podvodných a nevyžádaných SMS.
Pokud jste klikli, ale nic nevyplnili, škoda pravděpodobně ještě nevznikla. Přerušte proces a nic nezadávejte.
Pokud jste zadali přihlašovací údaje nebo potvrdili jakoukoliv operaci:
- Okamžitě kontaktujte banku, u MONETA zákaznický servis 224 443 636, nonstop blokační linka 224 442 424.
- Nechte zablokovat internetové bankovnictví a platební karty, pokud to banka doporučí nebo pokud hrozí jejich zneužití.
- Pokuste se zastavit odcházející platby, čím dříve, tím větší šance.
- Změňte hesla ke všem službám, kde používáte stejné přihlašovací údaje.
- Uložte důkazy, screenshoty SMS, historii prohlížeče a potvrzení transakcí.
- Oznamte věc Policii ČR, osobně, přes tísňovou linku 158 v naléhavých případech nebo jiným oficiálním způsobem.
U neautorizovaných platebních transakcí stanovuje zákon o platebním styku lhůtu až 13 měsíců pro oznámení neautorizované transakce poskytovateli platebních služeb. To ale automaticky neznamená, že banka peníze vždy vrátí. Pokud totiž oběť sama zadala údaje nebo převod potvrdila v důsledku manipulace, může být posouzení odpovědnosti výrazně složitější.
Jak podvod bezpečně poznat
Varovné signály jsou jasné, pokud o nich víte předem. SMS o trestním oznámení s odkazem, to není standardní způsob, kterým by policie oznamovala takovou věc. Doména jiná než datovka.gov.cz, to není oficiální portál Datových schránek. Přihlášení do bankovnictví přes podezřelý odkaz v SMS, tomu se vyhněte. A telefonát od „policisty“ nebo „bankéře“, který žádá převod na bezpečný účet, je klasickým znakem sociálního inženýrství.
MONETA na svém blogu výslovně uvádí, že Policie ČR tento typ podvodu řeší. Podle okolností mohou pachatelům za takové jednání hrozit tresty za podvod, neoprávněný přístup k počítačovému systému nebo další trestné činy. Konkrétní právní kvalifikace závisí na okolnostech případu.
Nejlepší ochrana je vědět, že takový podvod existuje, ještě než vám podobná SMS přijde. Pokud se objeví, nenechte se vystrašit samotným číslem odesílatele a před kliknutím vždy zkontrolujte, kam odkaz skutečně vede.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Jiří Pacovský