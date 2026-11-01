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Rukavice a ovladač dronu: jak létat v chladu a neztratit cit v prstech

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Při létání s dronem v chladném počasí nestačí chránit pouze baterii. Ztuhlé prsty zhoršují přesnost ovládání a silné rukavice zase komplikují práci s páčkami i displejem. Poradíme, jak vybrat vhodné rukavice a připravit se na bezpečný let.
Rukavice a ovladač dronu: jak létat v chladu a neztratit cit v prstech

Rukavice a ovladač dronu: jak létat v chladu a neztratit cit v prstech

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Svět dronů

Svět dronů se věnuje bezpilotním technologiím od rekreačního létání až po jejich profesionální a vojenské využití. Sleduje nové modely a technologické inovace, zajímavosti ze světa dronů i události, které ukazují, jak rychle se jejich možnosti a význam mění. Výraznou část obsahu tvoří praktické...

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