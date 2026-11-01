Mlha, kluzké silnice i kratší dny. Policisté z Vysočiny varují před podzimními nástrahami

Mlha, kluzké silnice i kratší dny. Policisté z Vysočiny varují před podzimními nástrahamiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Mlha, kluzké silnice i kratší dny. Policisté z Vysočiny varují před podzimními nástrahamiZdroj: Pexels
Článek byl publikován 01.11.2026 14:04
Silničáři se pomalu, ale jistě připravují na nadcházející zimu. Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD)...
ProJihlavu. Tak si říká parta nadšenců, kterým není lhostejné to, jak vypadá veřejný prostor v Jihlavě....
Koalice v Jihlavě, již dohodl vítězný Tým pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 se Starosty a...
Honička jako z akčního filmu byla k vidění v úterý 27. října na dálnici D1. Cizinec, který na benzince...
Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...Všechny články tohoto autora →
- Past na řidiče na Třebíčsku. Vandal zahrabal do cesty kovové desky s trny
- Dneškem začíná zimní údržba. Jak se na zimu na Vysočině chystají silničáři?
- Levandule za dvě balení cukru. Dobrovolníci v Jihlavě opět osázeli květináče u Prioru
- Koalice v Jihlavě počítá opět se čtyřmi náměstky. Ustavující zastupitelstvo bude v pondělí