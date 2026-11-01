Forma na máslo se prodala za tisíce Kč. O ceně rozhodla hloubka řezby a typ dřeva, které přežilo sto let bez prasklin

Pozdě večer 4. srpna 2026, přesně ve 22:19:51, skončila na Aukru dražba nenápadného předmětu s prostým popisem „Starožitná forma na máslo“. Nový majitel za ni zaplatil 491 Kč. O tři týdny později se na Sbazaru objevil inzerát na velkou dřevěnou formu s ručně vyřezávanými motivy a cenovkou 2 000 Kč. Obě věci sloužily stejnému účelu: kdysi z nich na venkovském stole vyklouzl hranol másla se vzorem. Rozdíl mezi nimi napovídá, kde se skrývají peníze. Sběratel neplatí za samotné stáří. Hledá čitelnou ruční práci, zachované dřevo a stopu domácí výroby potravin, kterou dnešní kuchyně dávno zapomněla.
Kolik stojí stará forma na máslo na Aukru a Sbazaru
Prošli jsme dokončené aukce i aktivní inzeráty na dvou největších českých portálech. Výsledek ukazuje rozpětí, které stojí za pozornost každého, kdo právě vyklízí půdu po prarodičích.
Předmět Portál Cena Stav nabídky Starožitná forma na máslo Aukro 491 Kč prodáno Ručně vyřezávaná dřevěná forma (máselnice) Aukro 490 Kč prodáno Dřevěné formy na máslo Sbazar 1 290 až 1 590 Kč nabídka Velká forma s vyřezávanými motivy Sbazar 2 100 Kč prodáno Staré máselnice Sbazar 1 200 až 2 500 Kč nabídka
Prodané kusy z Aukra představují spodní, spolehlivě doložené patro trhu. Bazarové částky mezi jedním a dvěma tisíci korun zase naznačují, kam prodejci míří u větších, zdobnějších a vizuálně atraktivnějších exemplářů. Právě tam se rozhoduje, zda vaše forma skončí v krabici za stovku, nebo ve vitríně sběratele.
Jednu zásadu si odneste hned. Inzerát dokládá přání prodávajícího, kdežto zakoupená položka dokládá skutečnou poptávku. Aukro u každé ukončené nabídky rozlišuje „vyprodáno“ od „žádný příhoz“, což z něj dělá nejlepší bezplatný ceník, jaký v Česku máme.
Květiny, hvězdy i krávy: proč vyřezávaný reliéf zvedá cenu
Formy a razítka na máslo bývaly kdysi tím, čím je dnes logo na obalu. Hospodyně, která nesla máslo na trh, do něj vtiskla svůj motiv. Zákazník podle něj poznal, od koho kupuje, a pokud mu máslo chutnalo, příště se vrátil ke stejnému vzoru. Americké muzeum DAR výslovně popisuje, že otisk sloužil k rozpoznání výrobce, a
Metropolitní muzeum umění ve své sbírce uchovává formu z třešňového dřeva z doby kolem roku 1790, která měla hlídat původ i jakost másla.
Řezbáři sahali po pestré paletě námětů:
květy, listy a rostlinné úponky, hvězdy, spirály a geometrické ornamenty, srdce a klasy pšenice, zvířata, nejčastěji krávy, ale i ptáky, jahody a další plody.
Muzeum Michiganské státní univerzity uvádí, že formy vyráběli sami hospodáři nebo místní řemeslníci, později také menší dílny a továrny. Odtud pramení cenový rozdíl. Kus s osobitým figurálním nebo rostlinným reliéfem nese podpis konkrétní ruky, soustružená tovární miska bez motivu je jen jednou z tisíců.
Přesnou hloubku řezby, od které cena stoupá, žádný katalog neuvádí. Rozhoduje čitelnost. Pokud vzor zanechá na másle jasný, ostře ohraničený otisk a hrany motivu nejsou otlučené, máte v ruce argument pro vyšší cenu.
Checklist sběratele: sedm znaků, které prozradí cenný kus
Než formu vyfotíte a vystavíte, projděte ji kousek po kousku. Tento seznam vychází z muzejních popisů i z doporučení konzervátorů.
Motiv. Výrazný, hluboký a dobře rozpoznatelný reliéf s drobnými nepravidelnostmi ruční práce. Kompletnost. Pístová forma potřebuje píst, dvoudílná schránka obě poloviny, krabicová forma bočnice i dno. Chybějící díl citelně srazí hodnotu. Funkčnost. Píst by měl klouzat bez zadrhávání a hladce vysunout pomyslný hranol. Praskliny. Vlásečnice podél letokruhů snesou mnozí kupci, hluboké trhliny přes motiv už méně. Červotoč. Drobné otvory a jemný prach prozrazují škůdce, kteří mohou být stále aktivní. Patina. Přirozeně ztmavlé a ohlazené dřevo v místech úchopu svědčí o letech používání. Lesklý moderní lak naopak vzbudí podezření z úprav nebo novodobé výroby. Značení. Vyřezané iniciály, letopočet nebo regionálně typický ornament mohou kus zařadit a zvednout zájem.
Druh dřeva hraje vedlejší roli. České aukční popisy dřevinu většinou vůbec neuvádějí a zahraniční sbírky zmiňují třešeň, borovici či ořešák. Cenotvornější bývá pevné, zachovalé tělo formy a jemnost řezby.
Stáří odhadujte zdrženlivě. Bez dokladu o původu je bezpečnější psát „starší kus“ či „pravděpodobně z první poloviny 20. století“. Zkušený kupec zveličení prohlédne a důvěra se pak těžko obnovuje.
Ani mlýnek Porkert nemá kupce jistého: co učí další kuchyňské starožitnosti
Stejnou logiku potvrzují i jiné předměty ze starých spíží. Litinový mlýnek na maso Porkert č. 8 s nápisem Czechoslovakia se na Aukru prodal 29. března 2026 za 300 Kč. Starožitný ruční šlehač na máslo, šlehačku a tvaroh vystavený za 790 Kč naproti tomu zůstal bez kupce, stejně jako funkční dřevěný kávomlýnek Leinbrock Ideal za 430 Kč.
U průmyslově vyráběných pomůcek přebírá roli ruční řezby značka. Porkert zahájil velkosériovou výrobu kuchyňských strojků v roce 1906 a jeho mlýnky dodnes nacházejí uplatnění i díky dostupným náhradním dílům. Smaltované nádobí SFINX navazuje na smaltovnu založenou v roce 1893 ve Vrátě u Českých Budějovic. Formičky BLEX z Horní Blatné nesou jméno odvozené od slov „Blatenský export“, které firma přijala v roce 1963.
Dřevěné formy na máslo stojí na opačném pólu. Žádné logo, žádný sériový štítek, zato jedinečný otisk konkrétní dílny či chalupy. Podle nás právě tahle anonymní osobitost dává dobře zachovanému kusu potenciál předstihnout v ceně leckterý značkový mlýnek.
Jak formu očistit, uložit a výhodně prodat
Nejvíc peněz se ztrácí v kuchyňském dřezu. Dřevo je hygroskopické, nasává vlhkost ze vzduchu, bobtná a zase sesychá. Muzeum moderního umění MoMA upozorňuje, že právě kolísání vlhkosti způsobuje vznik prasklin. Máčení ve vodě, drátěnka nebo přebroušení smirkem dokážou během odpoledne zničit patinu, kterou forma sbírala celé generace.
Konzervátoři z australského institutu
AICCM doporučují tento postup: prach odstraňte jemným štětcem nebo suchým hadříkem, vynechte agresivní čisticí prostředky i oleje „na oživení“, skladujte při relativní vlhkosti 40 až 60 %, vyhněte se sklepu, půdě, místu u radiátoru a přímému slunci.
Prodej pak zvládnete ve třech krocích. Nejprve si na Aukru vyhledejte dokončené aukce podobných forem a porovnejte velikost, motiv i stav. Potom nafoťte reliéf zblízka při bočním světle, které vystihne hloubku řezby, a přidejte snímky pístu, spodní strany a případných vad. Nakonec zvolte kanál: Aukro prověří skutečnou poptávku, Sbazar nebo Bazoš osloví místní zájemce a výjimečný kus stojí za konzultaci ve starožitnictví či na regionální sběratelské burze, kde je ovšem nutné počítat s marží obchodníka.
Zdroj:
VědaŽivě.cz
Autor:
Veronika Holečková