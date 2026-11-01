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Forma na máslo se prodala za tisíce Kč. O ceně rozhodla hloubka řezby a typ dřeva, které přežilo sto let bez prasklin

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Dřevěná forma na máslo, kterou mnohé domácnosti odkládají do šuplíku, se na českých bazarech nabízí až za 2 000 Kč. Rozhoduje řezba, stav dřeva a kompletnost.
Forma na máslo se prodala za tisíce Kč. O ceně rozhodla hloubka řezby a typ dřeva, které přežilo sto let bez prasklin

Forma na máslo se prodala za tisíce Kč. O ceně rozhodla hloubka řezby a typ dřeva, které přežilo sto let bez prasklin

Zdroj: Jana Šrámčíková / VědaŽivě
Doba čtení 5 min

Článek byl publikován 01.11.2026 14:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů VědaŽivě.cz

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